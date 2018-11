Százhúszmillió tonna repült idén Ferihegyen

Rekordot döntött a légi teheráru-szállítás Ferihegyen, idén októberben első alkalommal haladta meg az elszállított áru mennyisége a havi 13 ezer tonnát. Éppen ideje, hogy Budapest Airport nekikezdett a régóta tervezett az új légi teheráru kezelő központ, a Cargo City építésének. Eközben az utasforgalom is két számjegyű növekedést produkált.

Nem kevesebb, mint 22,9 százalékkal haladta meg Ferihegy idei október havi teheráruforgalma az egy évvel ezelőtti teljesítményét. Összesen 13 313 tonna teherárut kezeltek a budapesti repülőtéren, amiből a repülőgép-fedélzeti áru – a belly cargo – mennyisége 9205 tonna volt. Ez eddig minden idők legforgalmasabb hónapja a ferihegyi repülőtéren.

Az év eleje óta 120 603 tonna volt a cargoszektor teljesítménye, ami 16,3 százalékos növekedést jelent, de a tizenkét havi számok még ennél is jobbak: a tavalyi év októbere óta immár 144 017 tonnányi áru fordult meg a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A növekedés mögött a magyar gazdaság kiemelkedően jól sikerült harmadik negyedévi teljesítményét is kell keresni, a nemzetközi piacokra termelő magyar sikerágazatok hagyományosan jelentős kapacitásokat kötnek le a légi teheráru szállításban, ahol kis tömegű, de nagy értékű termékeket kell gyorsan és biztonságosan teríteni a világpiacon.

Ezek közé tartoznak a különleges szállítási körülményeket megkívánó gyógyszerészeti termékek, a hazai elektronikai ipar valamint a járműipari alkatrész-beszállítók küldeményei. A hagyományos cargo-légitársaságok mellett az idén nyáron egyszerre négy transzatlanti járat is az észak-amerikai piacokkal kötötte össze a magyar gazdaságot, hiszen egyszerre lehetett elérni New Yorkot, Torontót, Chicagót és Philadelphiát is. Az ezekbe a városokba közlekedő utasszállító repülőgépek alsó rakterében járatonként akár 10-12 tonna áru is útra kelhetett az utasok poggyászai mellett.

A Budapest Airport idén szeptemberben kezdte meg a Cargo City névre keresztelt árukezelő központ építését a 2A terminálhoz közeli részeken, Vecsés határában. A mintegy tízmilliárd forintos (32,6 millió eurós) saját erős beruházásban elsőként egy húszezer négyzetméteres korszerű logisztikai raktárt, a hozzá kapcsolódó irodai központot, valamint egy 32 ezer négyzetméteres beton előteret építenek, amelyen egyszerre két Boeing 747–8F típusú óriás teherszállító repülőgépet lehet párhuzamosan kiszolgálni.

A beruházás várhatóan jövő év második felére készül el. A Budapest Airport BUD 2020 nevű repülőtér-fejlesztési program részeként tavaly átadtak Budapesten két, összesen 16 ezer négyzetméter alapterületű logisztikai központot a TNT-nek és a DHL Expressnek a kisméretű expressz küldemények és az e-kereskedelem megnövekedett igényei miatt.

Eközben az utasforgalom is két számjegyű növekedést produkált: a Budapest Airport mintegy 1,34 millió utast szolgált ki októberben. A tavalyi év tizedik hónapjához viszonyítva ez 12,6 százalékos növekedésnek felel meg, több mint százötvenezerrel több érkező és induló utas fordult meg Ferihegyen idén októberben, mint tavaly – tette közzé az Airportal.hu nemzetközi légiközlekedési adatok elemzésével foglalkozó cégek adatai alapján.

A budapesti repülőtér utasforgalma 2018 első tíz hónapjában több mint másfél millió utassal, 14 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának forgalmát, és átlépte a 12,64 milliót. Az év két legerősebb hónapja az utasforgalom tekintetében július és augusztus volt.