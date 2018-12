Sokan veszik meg előre a matricákat

A megyei éves engedély továbbra is ötezer forintos áron szerezhető be

A sorban állás elkerülése érdekében vezette be a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató a január 1-jétől érvényes matricák elővételét, és az autósok élnek is a lehetőséggel: december első felében a tavalyi 19 ezer darabhoz képest már 23 ezer kelt el belőlük. Eközben az elektronikus útdíjfizetési rendszer, a HU-GO iránt is folyamatosan növekvő érdeklődést tapasztalnak.

Jól fogynak a december elseje óta megvásárolható 2019-es éves országos és megyei e-matricák. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére elérhető kényelmi szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az autósok az érvényességi idő kezdete előtt megvásárolják gépjárművükre a következő évre szóló úthasználati jogosultságukat. Mivel a 2018-ra váltott országos és megyei változatok 2019. ­január 31-ig használhatók, az új matricák beszerzésére két teljes hónapjuk van a hazai díjköteles úthálózaton gyakran közlekedőknek.

A szaktárca a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-vel együttműködve folyamatosan igyekszik könnyíteni a vásárlás feltételeit. Az elővételi lehetőség kedvező fogadtatásra talált, egyre népszerűbb az autósok körében. December első felében nyolcezer országos és 15 ezer megyei jogosultság kelt el elővételben. A 2019-es megyei e-matricák közül a Pest megyeiből fogyott a legtöbb, de a keresettek közé tartoznak a Fejér és a Győr-Moson-Sopron megyei változatok is.

A 2019-es jogosultságok érvényességi ideje 2019. január 1-jétől 2020. január 31-tart, így a 2018 decemberében elővételben értékesített e-matricák is csak az újévtől jogosítanak a díjköteles utak használatára. A kényelmi szolgáltatás több időt biztosít a matricák megvásárlására, ezzel enyhíti a korábban január végén kicsúcsosodó vásárlási rohamot. Az országos éves jogosultságok ára hetedik éve változatlan, a megyei matricák a 2015-ös bevezetés óta a rendkívül kedvező, ötezer forintos áron szerezhetők be.

Ugyanakkor október 1-jétől emelkedtek a tíznapos matricák díjai. A személyautók 2975 helyett 3500 forintért vehetik meg az úthasználati jogosultságot. Január elsején azonban nem változnak az időalapú termékek díjai.

Eközben százezredik ügyfelét köszöntötte az idén ötéves NÚSZ Zrt. és a 3,5 tonnánál nehezebb járművek útdíjfizetését lehetővé tévő HU-GO rendszer. A tehergépjárművek az elmúlt öt évben több mint 15 milliárd kilométert tettek meg a hazai díjfizetős utakon. A regisztrált HU-GO ügyfelek között 35 300-an voltak azok, akik novemberben legalább egyszer használták az útdíjfizetésben kulcsszerepet játszó fedélzeti berendezésüket.

Ezek az ügyfelek novemberben 146 300 tehergépjárművel közlekedtek. Csaknem felük egyetlen teherautóval szelte a hazai úthálózatot, több mint egyharmaduk kettő-öt járművel szállított, a fennmaradó részük ötnél több tehergépjárművel fuvarozott.