Országszerte sütik az új kenyeret

Augusztus 20-án mindenki megtalálja a színvonalas szórakozást

A hivatalos fővárosi eseményeken kívül országszerte hagyományőrző ünnepi programokkal, az egész családnak szóló zenés, szórakoztató rendezvényekkel várják az útra kelőket az augusztus 20-i hosszú hétvégén.

Hagyományosan megadják a módját az ünneplésnek a hollókőiek. Az államalapítás ünnepének napján a vendégek időutazáson vehetnek részt: például középkori hangulatba repülhetnek vissza, fegyveres harcok és csaták hiteles forgatagával találkozhatnak, emellett gyönyörű táncosok és zászlóforgatók bemutatóival is készülnek.

A hollókői élményt középkori muzsika, önkéntes katonákkal megerősített várostrom és vár előtti térre kiköltöző kézművesek teszik teljessé. A kenyérszenteléssel és kóstolóval megnyíló hétfői rendezvényen ágyúdurrogástól, kardcsapásoktól lesz hangos a vár előtti tér, a szervezők ígérete szerint minden korosztálynak különleges középkori kikapcsolódást nyújtanak.

A szentendrei skanzen is gazdag programokat ígér: betyárporták, játékos erőpróbák és kalandos vonatozás várja az érdeklődőket az augusztus 20-i hosszú hétvégén. Szombaton, vasárnap és hétfőn egész nap bárki próbára teheti bátorságát Szentendrén, miközben elkészítheti a zsiványok életéhez nélkülözhetetlen dohányzacskót vagy bicskatokot is az olyan híres betyárokról, mint Rózsa Sándorról, Angyal Bandiról, vagy Sobri Jóskáról elnevezett portákon – közölte a szabadtéri múzeum.

A látogatók nyomozhatnak, betyárruhát ölthetnek, illetve furfangban és ügyességben is kipróbálhatják magukat a betyáros hétvégén. A programokon az is kiderül, hogy kik voltak azok az emberek, akik zsiványéletre adták a fejüket, így a skanzen vendégei megismerkedhetnek a témához illő népdalokkal, mondákkal, ponyvatörténetekkel, és azt is megtudhatják, hogyan lettek a XIX. század betyárjai közönséges bűnözőkből a zsarnokság ellen harcoló népi hősök. A helyszínre látogatók ráadásul egy vonatrablásnak is szemtanúi lehetnek, az izgalmasnak ígérkező programra normál jegyárakkal lehet bejutni.

Ma este kezdődnek és hétfőig tartanak a királyi napok Székesfehérváron, amelyek középpontjában II. András király és kora áll. Szombaton nyílik a Szent István Király Múzeum új tárlata II. András életéről és uralkodásáról. A hétvégi koronázási szertartásjáték középpontjában is II. András áll majd, a látványos előadásban a színészek mellett táncosok és zenészek, valamint a határon túlról érkező gyermekek is közreműködnek a nemzeti emlékhelyen felállított színpadon.

A királyi napokon vasárnap Gioachino Rossini egyik egyházzenei művét, a Petite messe solennelle-t (Kis ünnepi mise) mutatják be az ingyenes Musica Sacra részeként a nemzeti emlékhely fölé emelt színpadon. Hétfőn népművészeti fesztivált rendeznek Fehérváron, délután pedig történelmi felvonulást tartanak óriásbábokkal, hagyományőrzőkkel valamint Kárpát-medencei néptáncegyüttesekkel Szent István sírjához.