Nyitottság a napelempiac finanszírozásában

Hosszú távú, ám megtérülő befektetés a szolárenergetika, de kapacitáshiányt is okoz a fellendülés

Bármennyire is népszerűek és támogatottak a környezetet kímélő energetika megoldások, mégsem egyszerű fejlesztési forrásokhoz jutni – derült ki a Magyar Idők által felkeresett pénzintézetek válaszaiból. A bankok ugyan nyitottak, de óvatosak is. Ugyanakkor már itthon is lehetséges vonzó hozamot ígérő tömegfinanszírozással napenergetikai befektetésekhez pénzt szerezni. Így ha nem is könnyű, de nem lehetetlen finanszírozáshoz jutni azoknak, akik újabb napelemparkokat építenének.

Globálisan is egyre nagyobb igény mutatkozik a napenergetikai projektek finanszírozására, a piacon több évtizedes fellendülést vár a Fraunhofer ­Institute. Az előrejelzések szerint a gyártási kapacitások 2020-ig megduplázódhatnak, 2050-ig pedig a jelenlegi százötvenszeresére nőhetnek. Pénzben kifejezve: a világon 2020-ig mintegy 200 milliárd eurót fektethetnek be a napáram-berendezésekbe, 2050-ig pedig 20 ezer milliárd eurót.

A finanszírozásban és a beruházások terén a magyar piac is egyre vonzóbb. Január közepéig fut például az osztrák PV Invest kötvénykibocsátása, amellyel 10 millió euró forrást vonnának be a napelemes piacra. Ebből 1-1,5 millióra magyar befektetőktől számítanak, minimum 1000 euró elköltésével hét évre 4,15 százalékos megtérüléssel, tíz évre pedig 4,5 százalékkal.

A cég sajátos finanszírozási forrásban gondolkodik a zöldkötvényként emlegetett finanszírozási formával, a pénz egyik felét a befektetők adják, a másik részét banki forrásokból biztosítják – az egyik itthoni finanszírozó a MagNet Bank.

Korábbi kérdésünkre a pénzintézetnél is megerősítették, hogy a bank kifejezetten keresi a kapcsolatot olyan projektek és beruházások finanszírozására, amelyek célja a fenntarthatóság. A MagNet részletek közlése nélkül annyit árult el, hogy számos napelempark létrejöttéhez járult már hozzá, és továbbra is nyitott az ilyen megkeresésekre.

A PV Invest másik partnere a K&H Bank. Tapasztalataik szerint sok a finanszírozást kereső projekt 2017 eleje óta, és a következő másfél-két évben is nagy aktivitás várható ezen a területen, ebben egyaránt van nagyvállalati és kis- és középvállalati méretben is megkeresés.

– A nagy érdeklődés nem csoda, hiszen míg 2015-ben összesen 65 kötelező átvételi kérelmet bírált el a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, addig 2016-ban több mint kétezer kérelem érkezett a hatósághoz. Az utóbbi két évben tehát ugrásszerűen megnőtt a kötelező átvételi rendszerhez (kát) tartozó finanszírozási kérelmek száma. Az érdeklődés jelenleg kapacitáshiányt is okoz, amely többek között az építőipari, a beszállítói, tanácsadói oldalon is érzékelhető. A piaci várakozások szerint reálisan a kétezer benyújtott kérelem fele valósulhat meg – közölték.

Volna igény további napenergetikai beruházásokra is, ennek azonban a fentieken túl is van akadálya – értesült lapunk piaci forrásból, amelyet megerősítettek a pénzintézetek is. A forráshiányt a bankok elmondása szerint az is okozhatja, hogy a napenergetikai beruházásokat kockázatosnak tartják, ennek megfelelően korlátozzák azt is, hogy mennyi pénzt hajlandók ilyen célra kiutalni.

Az OTP Bank azt közölte, hogy a napelemparkok finanszírozását a projektfinanszírozási szabályok szerint bírálja el: hosszú futamidejű, nagy tőkeáttételt feltételező beruházásokról van szó, amelyeknél a befektetői és a banki megtérülést elsősorban az adott beruházás jövőbeni cash-flow-jára kell alapozni. A társaság az iparágban eddig is nyújtott ilyen jellegű finanszírozást, és jelenleg is elemzés és hitelbírálat alatt áll több ilyen hitelkérelem a bankban.

A Sberbanknál elérhető volt az 500 kilowatt alatti, káttal támogatott napelemprojekt-finanszírozás, de ezeket kizárólag működő vállalatok igényelhették, projektalapon nem volt lehetséges – közölték, hozzátéve, hogy jelenleg nincs a pénzintézetnél támogatott hitel erre a célra.

A lakossági hiteligénylések esetében viszont egyre több olyan beruházás megvalósítását finanszírozza a Sberbank, amely lakóingatlanok energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódik, legyen az például nyílászárócsere, külső, illetve belső szigetelés, fűtés korszerűsítése vagy napelem, illetve napkollektor elhelyezése.

Rendkívül kiélezett a piaci verseny a befektetések és a kivitelezés terén egyaránt – összegezte a helyzetet lapunk kérdésére Günter Grabner, a PV Invest egyik alapítója és vezérigazgatója. Elmondta, hogy mivel hosszú távú, de biztosan megtérülő befektetést jelent a napenergetika, a pénzügyi alapok aktívan keresik az erőműveket, illetve más alapokat, amelyeken keresztül ilyen típusú beruházásokhoz juthatnak.

Günter Grabner szerint a hosszú távra elkötelezett befektetők számára a zöldmezős beruházások is vonzó lehetőséget nyújtanak, szintén a stabil bevételi forrás és a biztosítottnak tekinthető megtérülés miatt.