Kevesebb pénz a késlekedő napelemek áramáért

A megújulóalapú áramtermelő beruházások kivitelezését és üzembe állítását ösztönzik azok a rendeletmódosítások, amelyek tegnap jelentek meg a közlönyben. Lehet halogatni a már bejelentett beruházást egy ideig, de akkor kevesebb pénz jár az átvett áramért.

Változások lépnek életbe péntektől a megújulóalapú, illetve a hulladék felhasználásával termelt villamos energia kötelező átvételi rendszerében (kát). A Magyar Közlöny legutóbbi számában megjelent kormányrendelet-módosítás szerint a kötelező átvételre való jogosultságot elveszíti a termelő, ha az áramtermelés nem kezdődik meg a kérelemben meghatározott, tervezett időponttól számított három éven belül. A 2016. ­január 1-jét követően benyújtott, napelemes erőműre vonatkozó kérelem esetén a türelmi idő egy év.

Szigorodnak a zöldenergiás beruházásoknál a megvalósítási határidő meghosszabbításának szabályai is. Ezentúl csak egy évvel lehet kitolni a kivitelezések megvalósulását, de nem érdemes, hiszen ebben az esetben a létesítményben megtermelt áram kötelező átvételi ára 18,75 százalékkal csökken – emelte ki a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal a frissen megjelent jogszabályi módosításokról készített összefoglalójában.

A határidő meghosszabbításának egyik feltétele is megváltozik: az építési napló megnyitásának igazolása helyett az építési engedély meglétét kell igazolni. Változatlan marad az a feltétel, amely szerint a beruházás helyszínéül szolgáló terület feletti rendelkezési jogot is kell igazolni, csakúgy, mint a finanszírozáshoz szükséges források rendelkezésre állását. Papír szükséges arról is, hogy a beruházó rendelkezik a hálózati csatlakozási szerződéssel.

Péntektől már nem kérhető a kát-rendszerben a megállapítással és a módosítással kapcsolatos eljárások szüneteltetése sem az energiahivataltól.

Emellett megszűnnek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított projektek kát-módosításokkal kapcsolatos kedvezményei. A jogszabályi változások december 21-én lépnek hatályba, de a dátum előtt benyújtott kérelmeket nem érintik.