Az évtized legrosszabb teljesítményével zárta az évet a londoni tőzsde

A globális pénzügyi válság óta eltelt évtized legrosszabb évét zárta hétfőn a londoni értéktőzsde (LSE).

Az irányadó FTSE 100-as index az újév előtti utolsó, rövidített kereskedési napot 5,84 pontos, 0,09 százalékos gyengüléssel 6728,13 ponton fejezte be. Ez 959 pontos, 12,4 százalékos veszteség a tavalyi utolsó záróértékhez képest.

Az idei esés azt jelenti, hogy a FTSE 100-as indexet alkotó vállalatok összesített piaci tőkeértéke hozzávetőleg 242 milliárd fonttal (86 ezer milliárd forinttal) csökkent.

Az LSE irányadó árfolyammutatója legutóbb három éve, 2015-ben zárt éves mínuszban, de az akkori veszteség nem érte el az 5 százalékot.

A FTSE 100-as a tavalyi évet 7,6 százalékos tizenkét havi erősödéssel zárta. Az indexben szereplő cégek részvényeinek összértéke 2017-ben 141 milliárd fonttal nőtt, vagyis az idei éves tőkeérték-veszteség azt jelenti, hogy a FTSE 100-as vállalatok együttes tőzsdei kapitalizációja több mint 100 milliárd fonttal alacsonyabb a 2017 elején mért szintnél.

A londoni értéktőzsde 2018-as teljesítményét a világgazdasági és a világkereskedelmi kockázatok mellett a legnagyobb súllyal a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) folyamatát övező bizonytalanságok terhelték.

A vállalati szektor legnagyobb aggálya az a lehetőség, hogy az Egyesült Királyság a Brexit feltételeiről szóló megállapodás nélkül távozik az Európai Unióból, tekintettel arra, hogy az EU-val novemberben elért 585 oldalas egyezmény elfogadásához egyelőre nincs meg a többség a londoni alsóházban. A megállapodásról a képviselőknek eredetileg december 11-én kellett volna szavazniuk, de Theresa May miniszterelnök a voksolást január harmadik hetére halasztotta, elismerve, hogy az alsóház a decemberi időpontban jelentős többséggel elvetette volna a Brexit-egyezményt.

Továbbra sem egyértelmű, hogy a januárra halasztott szavazásig a brit kormány mivel tudja megnyerni az alsóházi többséget a megállapodás támogatásának.

A piac borúlátását alátámasztja a Bank of England minap összeállított 12 oldalas évzáró helyzetértékelése.

A brit jegybank elemzése szerint a Brexit körüli bizonytalanságok jelentősen erősödtek az idei év utolsó hónapjaiban, és ennek terhei már a piacokon is látszanak: a banki finanszírozási költségek, valamint a pénzügyi szektoron kívüli, magas hozamú – vagyis kockázatosabb – kategóriába sorolt vállalati kötvények felárai meredeken, a többi fejlett gazdaságban tapasztalható ütemnél gyorsabban emelkedtek, a brit piacra összpontosító vállalatok részvényei érdemben gyengültek, a font is tovább gyengült és árfolyamkilengési hajlama is jelentősen erősödött.

Az üzleti szektorban végrehajtott beruházások értéke a legutóbbi három negyedév mindegyikében csökkent, az elmúlt tizenkét hónapban csaknem 2 százalékkal esett vissza, miközben a hét vezető ipari hatalom (G7) többi gazdaságában átlagosan 3,5 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban – állt a Bank of England összegzésében.

A jegybank nem először hívta fel a figyelmet a Brexit-folyamatból eredő növekedési kockázatokra.

Nemrégiben bemutatott, számos forgatókönyvet vizsgáló 87 oldalas tanulmányában közölte: a teljesen szabályozatlan Brexitre kidolgozott legrosszabb stresszhelyzeti szimulációs modellek arra vallanak, hogy a brit hazai össztermék (GDP) e forgatókönyv-változat esetén 8 százalékkal zuhanna a 2019 első negyedévére várható szinthez képest.

Ez összeomlásszerű recesszió lenne, sokkal súlyosabb, mint amelyet a brit gazdaság a tíz évvel ezelőtti pénzügyi válság alatt átélt: a brit hazai össztermék értéke a válság előtti utolsó csúcspont és az akkori ciklus mélypontja között összesen 6,25 százalékkal zuhant.