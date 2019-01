Fogadják be Soros brüsszeli emberei Ahmed H.-t!

Hidvéghi Balázs levelet írt a migrációpárti EP-képviselőknek

– Ha kampányoltak Ahmed H.-ért, akkor most fogadják is be őt a bevándorláspárti, brüsszeli képviselők! – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs tegnapi sajtótájékoztatóján. A Fidesz kommunikációs igazgatója levélben fordul ahhoz a több mint két tucat európai parlamenti (EP)-képviselőhöz, akik pár hónapja a terrorista Ahmed H. szabadon engedését követelték.

– Ezek a képviselők nyíltan kiálltak Ahmed H. mellett, és még az egyik Soros-szervezet által készített közös kampányfotón is képesek voltak pózolni egy terrorista védelmében – tette hozzá. Hidvéghi Balázs elmondta: Ahmed H. letöltötte börtönbüntetését, és idegenrendészeti őrizetben várja, hogy kiutasítását követően elhagyhassa Magyarországot.

– Úgy tűnik, mégsem kapkodnak a korábban oly hangos Ahmed-rajongók – mutatott rá, hozzátéve: – Pedig igazán megkönnyebbülnénk, ha jelentkezne valaki és befogadná ezt az elítélt embert. Kitért arra is: a levél címzettjei között van többek között a már jól ismert holland zöldpárti Judith Sargentini, a bevándorláspárti politika egyik fő szónoka, Soros egyik főembere az EP-ben, aki folyamatosan támadja hazánkat, mert nem akarunk bevándorlóországot csinálni. Levelet kap Ska Keller képviselő is, aki azzal lett ismert, hogy migránsfalvakat akar létrehozni Kelet-Európában.

– Felajánljuk Ahmed H.-t Anna Gomes portugál képviselőnek is, aki hazánkat hibáztatja a migránskvóta eddigi bukásáért, és Malin Björk svéd képviselőnek, aki az áttelepítési kvóta előadója – sorolta Hidvéghi. Kiemelte: az a közös az említett EP-képviselőkben, hogy bevándorláspártiak és Soros emberei.

A röszkei zavargás, betörési kísérlet vezéralakját, a szír Ahmed H.-t a Szegedi Ítélőtábla tavaly szeptember 20-án jogerősen öt év börtönre ítélte azzal, hogy leghamarabb a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Emellett tíz évre kiutasította hazánkból. Határzár tiltott átlépése, tömegzavargás résztvevőjeként és társtettesként elkövetett terrorcselekmény bűntettében mondták ki bűnösnek. Jelenleg őrizetben okmányai elkészültére vár, majd repülővel hagyja el az országot, a Ciprusi Köztársaságba toloncolják ki.