Fejlődés vár Tiszavasvárira

A kormányoldal jelöltje a munkahelyteremtésre koncentrál

– Változásra és nyugalomra egyaránt szükség van Tiszavasváriban – jelentette ki lapunknak Szőke Zoltán (képünkön), aki a Fidesz–KDNP jelöltjeként indul a jövő vasárnapi időközi polgármester-választáson. A településen azért tartanak választást, mert az április 8-i országgyűlési voksoláson parlamenti mandátumot szerzett Fülöp Erik jobbikos polgármester távozott a település éléről.

Szőke Zoltán szerint az elmúlt nyolc év bebizonyította, hogy az az irány, amerre a város haladt, nem hozott eredményt és sikereket. – A település sokat vesztett a meghatározó szerepéből, a jobbikos vezetés alatt elszigetelődött, jószerével falak épültek a város köré. A legtöbben úgy gondolják, hogy a kormányzati kapcsolatokat kihasználva új irányra van szükség – hangsúlyozta a jelölt. Szavai szerint az emberek nyugalmat szeretnének, mert kimerítették őket a Becsület Légiójának ténykedései és Zagyva György Gyula cselekedetei, és nem akarnak kísérleti település, a Jobbik fővárosa lenni.

Szőke Zoltán úgy fogalmazott: a legfontosabb feladat a munkahelyteremtés, mert az alulképzett munkaerő csak a közfoglalkoztatásból, illetve időszakos munkából, napszámból él. – Át kell gondolni a helyben csaknem hatszáz embernek munkát adó közfoglalkoztatást, mert ma helyben jellemzően nem értékteremtő tevékenység folyik.

A programba új embereket is be szeretnék vonni. Emellett újonnan érkező vállalkozásokra is szükség van, amelyek segítségével a szakképzett munkaerőt helyben tudjuk tartani, ezzel együtt az uniós forrásokat is sokkal hatékonyabban kell felhasználni – jelentette ki Szőke Zoltán.

Ami a kampányt illeti, szavai szerint a jelöltek többsége tisztességesen kampányol. – Az ellenzék, főként a Jobbik által támogatott aspiráns, Badics Ildikó, a település jegyzője mögött álló szervezetek azonban lejárató kampányt folytatnak, jellemzően az interneten. Mindent elárul, hogy Badics Ildikó egyik kampányszakértője az iszlámhívő Hor­váth Ádám – hangsúlyozta Szőke Zoltán.