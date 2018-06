Bányatóban van VV Fanni holtteste az FBI szerint

Lapunk is megírta, hogy az egykori valóságshow-hős, a VV Fanniként ismert Novozánszki Fanni tavaly november 20-án eltűnt egy budapesti albérletből. A lakóház kamerafelvételeinek tanúsága szerint B. László cipelte le a ház mélygarázsába és tuszkolta be az ott parkoló bérelt autójába az alélt lányt, aki azóta nem adott életjelet magáról. A kocsiban gyanús eszközök és vérnyomok mellett egy kötelet is találtak a nyomozók, rajta Fanni és B. László DNS-ével. A dunaújvárosi férfi tavaly november 27-e óta az ügy egyetlen gyanúsítottja, akinek legutóbb 2018. augusztus 27-ig hosszabbították meg az előzetes letartóztatását.

A hatóságok az ország egész területén keresték a lányt, illetve a holttestét, de a kutatások eddig nem jártak eredménnyel. Nemrég az FBI is beszállt a keresésbe. A Bors.hu beszámolója szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda két munkatársa úgy véli, a nyomok egyértelműen egy korábbi helyszínre, a már átkutatott szalkszentmártoni bányatavakhoz vezetnek. Erről korábban a gyanúsítottat, B. Lászlót is kikérdezték, aki akkor azt állította: csupán munkaügyben volt a környéken.

A férfi rendszeresen járt Dunavecse felé, mivel hajók minőség-ellenőrzésével foglalkozott – mondta a lapnak Brodmann Péter, a gyanúsított korábbi védője. Az FBI a mobiltelefonja alapján mérte be, merre járt a férfi. Míg B. László azt mondta, hogy Dunavecse után fordult vissza, addig az FBI adatai szerint Szalkszentmártonnál tette ezt, ahol bányatavak is vannak – részletezte. Ezt bizonyítja egy biztonsági kamera felvétele is, amely szerint több mint fél órát időzött itt VV Fanni feltételezett gyilkosa.

A búvárok korábban már átkutatták a bányatavakat, sőt a gyanúsítottat is kivitték a helyszínre, hogy kikérdezzék. Novozánszki Fanni eltűnésekor reggel 7 és 8 óra között járt arrafelé.

Nemrég a gyilkossággal gyanúsított férfi és a lány egyik barátnőjének szembesítése is megtörtént, aki egyébként fontos szereplője lehet a gyilkosságnak. Az egykori MSZP-s önkormányzati képviselőjelölt állítása szerint ugyanis azért nem hívta a mentőket, amikor megtalálta az ájult VV Fannit, mert a lány barátnője lebeszélte róla, mondván: vigyék el egy olyan helyre az eszméletlen lányt, ahol már várják.