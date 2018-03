Az a cél, hogy visszaadják a törődést a betegeknek

Az elmúlt nyolc évben, 2010 óta több mint 41 százalékkal bővült a hospice ágyak száma hazánkban – jelentette ki az egészségügyért felelős államtitkár szerdán, a korábban Szent László Kórháznak nevezett Dél-pesti Centrumkórházban, a megújult hospice osztály átadásán. Hozzátette: ahhoz, hogy elérjük az európai átlagot, még száz ágyra van szükség. Szerinte onkológiai központok nem működhetnek majd Magyarországon hospice részleg nélkül.

Ónodi-Szűcs Zoltán úgy fogalmazott: már megbízatása kezdetétől az volt a célja, hogy visszaadják a törődést a betegeknek, ezt szolgálja a hospice ház is. Mint mondta, az épületrész korábban onkológiaként működött, ezt alakították át később azért, hogy méltó körülmények között vehessenek búcsút a végstádiumban lévő betegek. – Magyarországon a méltóság az egyik legfontosabb kérdés napjainkban – tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy míg az előző kabinet idején a szolidaritás elcsépeltté, tartalom nélkülivé vált, most, ebben az épületben ez új értelmet nyer.

Vályi-Nagy István, a kórház főigazgatója az átadáson arról beszélt, a közelmúltban teljesen megújult – EFOP-forrásnak köszönhetően – a labort és a képalkotó ágazatot is magában foglaló onkológiai szakprofil. – A hospice házat összesen ötvenmillió forintból újították fel, amelyet az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az intézmény és alapítványok finanszíroztak – ismertette a főigazgató. Kiemelte azt is: a modern onkológiai ellátás nem létezhet hospice osztály nélkül.

Bodoky György, a kórház onkológiai osztályának vezető főorvosa elmondta, az új épületben öt kétágyas és öt egyágyas kórtermet, valamint egy kegyeleti szobát is kialakítottak, ahol mind a betegek, mind a hozzátartozók imádkozhatnak. Az itt dolgozók munkakörülményeinek minősége is rengeteget javult a fejlesztéseknek köszönhetően, például külön szobát nyitottak a szakpszichológusnak is.

– Ebben az intézményben hozták létre Magyarország első hospice osztályát 1995-ben, és jelenleg is ez az egyetlen olyan onkológiai centrum, amely hospice osztállyal együtt működik – összegezte Bodoky György.