Állami kitüntetéseket adtak át

Kossuth-nagydíjjal ismerték el Sára Sándor operatőr, filmrendező munkásságát

– Március 15. örökre szólóan nemzeti önbecsülésünk és a haza legjobb tudásunk szerinti szolgálatának ünnepe – fogalmazott Áder János köztársasági elnök csütörtökön a Parlamentben elmondott ünnepi beszédében, a Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint a Magyar Érdemrendek átadása előtt.

Az elismeréseket szerdán és csütörtökön, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk alkalmából vehették át a díjazottak.

– 1848. március 15-e világossá tette: a magyarok nem akarják kiengedni kezükből a saját sorsuk feletti döntés jogát – jelentette ki az államfő, aki arra emlékeztetett: a forradalom első évfordulóján, 1849-ben, a honvédő háború közepette csak keveseknek jutott idejük az ünneplésre; március 15. hősei különböző posztokon, de mind a haza ügyét szolgálták.

– Ezért vált hagyománnyá, és ezért köszöntik ezen a napon mindazokat, akik a legjobb tudásukkal szolgálnak – méltatta a kitüntetetteket Áder János, aki Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke társaságában adta át a díjakat.

A köztársasági elnök nemzeti ünnepünk alkalmából Kossuth-nagydíjat adományozott:

Sára Sándor Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőrnek, a Duna Televízió volt elnökének a magyar filmművészet nemzetközi elismertetéséhez egyéni látásmódú, a társadalmi problémákat kivételes érzékenységgel ábrázoló, dokumentarista stílusú filmjeivel hozzájáruló, kimagasló­an sikeres operatőri és rendezői pályája elismeréseként.

Kossuth-díjat adományozott:

Berkesi Sándor Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának docense részére a magyar protestáns énekkultúra megőrzését és továbbadását elhivatottan szolgáló értékteremtő művészi és tanári pályája, valamint kiemelkedő zenepedagógusi munkája elismeréseként;

Esztergályos Cecília Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művésznek utánozhatatlanul energikus stílusával, kifinomult mozgáskultúrájával minden szerepét egyedivé varázsoló alakításai és sikeres pályafutása elismeréseként;

Faragó Laura énekművész, népdalénekes, etnológus, zenepedagógus részére a magyar népdalok hiteles megszólaltatása, valamint az elmúlt öt évszázad műdalirodalmának széles körű megismertetését szolgáló énekművészete és zenepedagógusi munkája elismeréseként;

Farkas Árpád Babérkoszorú díjas és József Attila-díjas író, költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére az egyetemes magyar irodalmat autentikus erdélyi színezettel gazdagító költői életműve elismeréseként.

Geszler Mária Munkácsy Mihály-díjas keramikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére a magyar népművészet hagyományaira épülő, a kerámia, a fotográfia és a komputergrafika ötvözésével új stílust teremtő alkotóművészete elismeréseként;

Györfi Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész részére a magyar kultúra, főként a kun hagyományok megőrzését és népszerűsítését szolgáló alkotóművészete, a magyar történelem jeles alakjait megörökítő alkotásai, valamint életműve elismeréseként;

Kiss Benedek Babérkoszorú díjas és kétszeres József Attila-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére kimagasló költői, illetve a bolgár irodalom avatott tolmácsolójaként létrehozott műfordítói életműve elismeréseként;

Lantos István Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára részére a legnemesebb magyar előadóművészi hagyományokat hitelesen közvetítő zongora-, kamara- és orgonaművészi pályája, valamint oktatói munkája elismeréseként;

Lengyel György Jászai Mari-díjas rendező, kiváló és érdemes művész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem professor emeritusa számára a magyar színházművészet értékeinek továbbadását a klasszikus drámák és a kortárs szerzők alkotásainak színrevitele mellett az operairodalom legjelentősebb műveinek kimagasló színvonalú interpretációjával is elhivatottan szolgáló, több évtizedes pályája elismeréseként;

Oláh Zoltán Harangozó Gyula-díjas balettművész, a Magyar Nemzeti Balett első magántáncosa, a Magyar Táncművészeti Egyetem Klasszikus Balett Tanszékének adjunktusa részére a balettirodalom legjelentősebb szerepeit már fiatal korától kezdve kiemelkedő érettséggel megformáló művészi munkája, a szakma és a közönség körében nemzetközi szinten is nagy sikernek örvendő alakításai elismeréseként;

Péreli Zsuzsa Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, gobelinművész, kiváló és érdemes művész részére a magyar textilművészetben kimagasló alkotóművészi pályája, téma- és formavilágában egyaránt különleges, egyedi technikával alkotott gobelinjei elismeréseként;

Rieger Tibor szobrászművész részére az igazság, a jóság és a szépség megformálására, a népet nemzetté nemesítő lelkiség kifejezésére törekvő alkotóművészete, a kereszténység értékeit különleges művészi látásmóddal ábrázoló műalkotásai elismeréseként;

Sümegi Eszter operaénekes, kiváló és érdemes művész, a Magyar Állami Operaház szerződéses magánénekese részére a világ legrangosabb operapódiumain és koncerttermeiben is páratlanul sikeres, számtalan főszerepet magában foglaló, kivételesen gazdag művészi pályája elismeréseként;

Tordai Teri Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére a naivaszerepektől az összetett ábrázolást igénylő karakterekig terjedő nagyívű művészi pályafutása, egyedülálló színpadi eleganciát tükröző előadóművészete, továbbá mély drámaiságról is árulkodó jellemformálásai elismeréseként;

Zádori Mária Liszt Ferenc-díjas énekművész, kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére a magyar zenekultúrát a reneszánsz és barokk zeneművek autentikus interpretációján és népszerűsítésén keresztül gazdagító, kimagasló színvonalú művészete elismeréseként.

Széchenyi-díjat vehetett át:

Biró László Péter, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete nanoszerkezetek osztályának kutatóprofesszora;

Bitskey István, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa; Czigány Tibor gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja;

Eckhardt Mária Erkel Ferenc- és Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, karnagy;

Felinger Attila, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Analitikai és Környezeti Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

Füredi Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora; Gránásy László fizikus, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója;

Hamza Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének egyetemi tanára;

Hoppál Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete tudományos tanácsadója, az Európai Folklór Intézet alapítója és volt igazgatója;

Hornok László, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Növényvédelmi Intézetének professor emeritusa;

Hunyady László, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja, az Élettani Intézet igazgatója, egyetemi tanár;

Kásler Miklós, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa; Krisztin Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára;

Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára;

Pósfai György, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja Biokémiai Intézetének igazgatója, a genommérnöki kutatócsoport vezetője, tudományos tanácsadója;

Varga Zoltán Sándor, a Debreceni Egyetem Természettudományi Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszékének professor emeritusa.

Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést vehetett át:

Antus Sándor Széchenyi-díjas vegyészmérnök; Káel Csaba Nádasdy Kálmán-díjas rendező; Láng György, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Országos Onkológiai Intézete bázisán működő Mellkassebészeti Klinika megbízott igazgatója;

Latkóczy Antal László, az Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetségének elnöke;

Lévayné Fazekas Judit, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja;

Medveczky Ádám Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas karmester;

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója;

Rost Andrea Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekes;

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke;

Stépán Gábor Széchenyi-díjas gépészmérnök;

Szász Domokos Széchenyi-díjas matematikus;

Vámossy Ferenc Széchenyi-díjas építész, építészettörténész;

Zán Fá­bián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke;

Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya;

Marian Adam Waligóra, a częstochowai Jasna Góra Pálos Kolostor házfőnöke;

Maximilian Turnauer nagykövet.

A Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozata kitüntetést vehette át:

Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át:

Angeli István, a fizikai tudomány doktora; Borsos Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézete tudományos tanácsadója;

Csáki Endre, a matematikai tudomány doktora; Hajtó Ödön mérnök; Hézső Ferenc Munkácsy Mihály-díjas festőművész;

Kacsuk Péter Imre, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete tudományos tanácsadója, laborvezető;

Komoly Sámuel, a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinika egyetemi tanára;

Siptár Péter nyelvész, az ELTE Bölcsészettudományi Kara Elméleti Nyelvészet Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át:

Ádók János, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke;

Antalné Szabó Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete egyetemi docense;

Borbély Lajos, a Bács-Tér Építésziroda Bt. vezető építész-tervezője;

Gerstner Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvészeti Tanszéke egyetemi docense;

Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke; Nováki Gyula muzeológus;

Stauder Mária bibliográfus;

Zimányi Árpád, az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvészeti Tanszéke főiskolai tanára.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át:

Baranyai Antal sportszervező, edző, sportújságíró;

Bocskay Gyöngyi, a Pápai Járási Hivatal nyugalmazott osztályvezetője;

Doktor László néptáncoktató, koreográfus;

Gillyné Jármay Magdolna, a Nemzeti Választási Iroda főosztályvezetője;

Gyarmati Lászlóné, a makói Gyarmati Cukrászda tulajdonosa;

Nádor Gyöngyvér Mária fogorvos;

Oláh Kálmán Géza, Bakonyszücs polgármestere.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést vehette át:

Bures Gabriella, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának vezetője.

A kitüntetettek teljes listáját a IDE KATTINTVA oldalon olvashatják el.