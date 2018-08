Áder János: az önerőből megújulni képes nemzeteknek lehet jövője

Csak annak az európai nemzetnek lehet jövője, amely nem hagyatkozik külső forrásra, és önerejéből képes megújulni – mondta Áder János köztársasági elnök hétfőn a Magyar Szent István Rend kitüntetés ünnepélyes átadásán, a Sándor-palotában.

Az államfő beszédében hangsúlyozta, a Szent István Rendet évről évre olyan kiváló magyarok kapják, akik tehetségükkel és munkájukkal, adottságaikkal és szorgalmukkal a maguk egyéni útját járva igazságokra találnak.

A köztársasági elnöktől idén Demény Pál népességkutató, demográfus vehette át a kitüntetést, aki – a köztársasági elnök szavai szerint – egész életében arra keresett választ, hogy az ember legszemélyesebb döntése, a családalapítás, gyermekvállalás miként hat a nagyobb közösségre: egy népcsoportra, egy nemzetre, egy földrészre, egy történelmi korszakra.

Áder János elmondta, Demény Pál szerteágazó tapasztalatai világosan megmutatják, hogy csak annak a nemzetnek van jövője, amely érzékeny szemlélettel el tudja érni, hogy megszülessenek a gyermekek, akikre a szüleik eredendően vágynak, s akik a közösség túlélését jelentik.

Kiemelte, Demény Pál eredményekben és elismerésekben gazdag tudományos pályafutás birtokában „ma önmagával szembesíti az immáron valóban vénséges Európát”. Kérdése, hogy Európa túlélve megannyi kataklizmát, éppen a minden korábbinál hosszabb életet és nagyobb bőséget kínáló, békés jólét korában veszíti el reprodukciós képességét, és számolja fel lassanként önmagát – fejtette ki az államfő.

„Ha Európa más jövőt szeretne leszármazottai számára, a cselekvés órája nem sokáig halogatható” – idézte Áder János a kitüntetettet, majd szintén Demény Pál egyik írását felidézve hozzátette, a tartós és rohamos népességfogyás végső soron olyan, mint egy „kollektív nemzeti és civilizációs öngyilkosság”.

A köztársasági elnök köszönetet mondott Demény Pálnak, amiért „mind a mai napig a tudomány tényeivel figyelmezet minket: döntéseinket ne csak érzelmekkel, rövid távú politikai vagy gazdasági haszonnal mérjük”. Életműve annak ékes bizonysága, hogy a népességtudomány célokat és érveket adhat a döntéshozók kezébe – mondta Áder János, aki arra kérte a kitüntetettet, nemzetközi tekintélyével, továbbra is segítse, hogy a tudomány és a politika együtt szolgálhassa a közjót.

A kitüntetés átadásakor felolvasott laudációban közölték, Demény Pál a modern demográfia egyik legelismertebb nemzetközi szaktekintélyeként, a magyar tudományosság jó hírnevét világszerte erősítő kutatói és oktatói pályája, valamint a népességfogyás megállítására is megoldást kereső nagy hatású tudományos életműve elismeréseként vehette át a Szent István Rend kitüntetést.

Hangsúlyozták, a történelem, a szakmai tapasztalat és a jelen folytonos vizsgálata Demény Pállal azt mondatja, hogy a népesség keveredése, a ki- és bevándorlás a nemzetek hosszú távú gondjait nem oldja meg. A kulcs a családok kiszámítható támogatásában van, csak általuk érhetünk el nagyobb szolidaritást, amikor – megfogalmazása szerint – „az egyéni (..) döntések összeredménye harmóniában van a nemzet, sőt a globális társadalom érdekeivel” – hangzott el a laudációban.

Demény Pál demográfus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Hawaii volt professzora, a New York-i Population Council volt tudományos főmunkatársa, a Population and Development Review alapítója és volt főszerkesztője.

A kitüntetési ceremónián jelen volt többek között Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke, Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint a kormány több tagja.

Demény Pál György: büszkeséggel és örömmel fogadom a kitüntetést

Büszkeséggel és örömmel fogadom a kitüntetést, ugyanakkor az én koromban azok a személyes érzelmek, amelyeket ez a nagy megtiszteltetés kivált, csupán másodlagosak, amit fontosnak tartok, az a remény, hogy az elismerés élesebben ráirányítja a magyar nagyközönség figyelmét az ország demográfiai problémáira, mindenekelőtt elégtelen születési arányszámaira – hangsúlyozta az MTI-nek Demény Pál György demográfus, közgazdász, aki augusztus 20-án Áder János köztársasági elnöktől a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Szent István Rendet vehette át.

A 85 éves tudós a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Hawaii volt professzora, a New York-i Population Council volt tudományos főmunkatársa, a Population and Development Review alapítója és volt főszerkesztője.

Demény Pál György szerint noha manapság már sok szó esik erről a statisztikai tényről, a népességváltozás azonban évről évre alig észrevehető. „A status quo fenntartása azonban olyan demográfiai lejtőt eredményez, amely hosszú távon nemzeti megsemmisüléshez vezet” – jegyezte meg a szakember.

Mint mondta, a születések száma egyéni döntések eredménye és a döntések szabadsága alapvető, meg nem kérdőjelezhető személyes jog. Ugyanakkor összességükben ezeknek a döntéseknek harmóniában kell lenniük a közérdekkel.

„Ennek megteremtése a népességpolitika feladata. Magyarország, európai összehasonlításban bőkezűen támogatja a családokat, növelve a gyermekvállalási kedvet és a valószínűséget, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek és egészséges, jól képzett felnőttekké váljanak” – húzta alá a demográfus.

Kiemelte: Európában példamutató módon a magyar politika kitűzött célja egy olyan termékenységi szint elérése, amely hosszú távon biztosítaná a népességszám stabilizációját.

A cél eléréséhez szükséges intézmények hatékonyságának növeléséről szólva Demény Pál György fontos feladatnak nevezte a gyermekbarát kulturális változás elősegítését, az anyagi támogatások további növelését, valamint az új eszközök bevezetésének napirendre kerülését.

„Több mint fél évszázados tudományos munkásságom, az 1961-es princeton-i közgazdasági doktorátusomtól kezdve legfőképpen ennek az előmozdítását szolgálta” – mutatott rá a szakember, megemlítve három olyan unortodox javaslatát, amelyek születést ösztönzők, ugyanakkor általános politikai és etikai érvekkel is alátámasztottak.

„Az egyik szavazati jogot adna minden állampolgárnak, korra való tekintet nélkül. A kiskorúak szavazati jogát édesanyjuk vagy ritka esetben nevelőszülőjük, gyakorolná. Egy másik javaslatom visszaállítaná a tradicionális társadalmakban egykor meglévő kapcsolatot az időskorúak anyagi biztonsága és felnevelt gyermekeik gazdasági teljesítménye között. Egy harmadik javaslatom megteremtené a teljes támogatottságú anyaság intézményét sokgyermekes családok számára” – fejtette ki.

A demográfus szerint ezekre a reformokra megérett az idő és ha Magyarország élen járna a bevezetésükben, az példaként szolgálna sok más alacsony termékenységű ország számára, különösen Európában.

Mint fogalmazott, „Európa demográfiai marginalizációja a világ össznépességén belül elkerülhetetlenül folytatódni fog a 21. század folyamán. Ami elkerülhetetlen, azon felesleges sajnálkozni. Európa fő feladata – mint Magyarországé is – a demográfiai lejtőn való megállás és ily módon a hosszú távú népességstabilizáció biztosítása, saját népességének vitalitására támaszkodva. Ha a politikai bátorság és akarat meg van erre, a cél elérhető” – jelentette ki.