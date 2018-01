Népszerűbbek a kocsmasportok

A darts szülőhazájában a dobótávot is söröshordókkal mérték ki

Egyes kocsmasportok – köztük a darts, a bowling és a csocsó – egyre népszerűbbé válnak hazánkban. Míg a darts esetében a televíziós versenyközvetítéseknek köszönhető a játékosok növekvő száma, az asztali focit részben az eszközök állapota tartja meg széles körben népszerű hobbinak. Persze, mint mindennek, ennek is ára van. Annak, aki szeretné belevetni magát valamelyik sportágba, érdemes mélyen a zsebébe nyúlnia.

– A kocsmasport kifejezés a darts eredetét tekintve megállja a helyét, mivel a sportág bölcsőjében, az Egyesült Királyságban még a dobótávot is söröshordókkal mérték ki. Ám ez a sport mára kinőtte a kocsmai kereteket hazánkban is. A darts népszerűsége robbanásszerűen nőtt az elmúlt évek során, ebben nagy része volt a profi kupákról történő televíziós közvetítéseknek – tájékoztatta lapunkat a Magyar Dartsszövetség (MDSZ) főtitkára.

Dudás Eszter elmondta: a szövetség 61 tagegyesületének igazolt versenyzői a múlt év végére már majdnem ezren voltak. Hozzátette: a szabadidős játékosok is részt vehetnek az MDSZ, illetve a Magyar Dartsliga által szervezett hazai rendezvényeken is, ez csak az úgynevezett szabadidős kártya birtoklásához kötött.

– Az ország minden pontján, az egész verseny­évadban elérhetők a hobbidartsosok által közkedvelt amatőr házi versenyek, amelyeket egy adott vendéglátóegység, helyi sportklub vagy egyesület szervez és rendez meg. Ezekről a honlapunkon elérhető klublistából lehet tájékozódni – közölte a főtitkár. Elmondta: a darts nem túl eszközigényes sportág, nagyobb beruházás nélkül űzhető.

– A műanyag hegyű nyilakkal játszott műfaj otthon is lehetséges elektromos táblával. A fémhegyű nyilakkal, hagyományos táblára játszott dartshoz szükségeltetik egy három darabból álló nyílkészlet, amely 2500 forinttól kezdődik, ehhez a növényirost-alapú, regenerációra képes tábla nagyjából 7-8000 forint, de a határ természetesen itt is a csillagos ég – fogalmazott Dudás Eszter.

– A bowling is a népszerű szabadidősportok közé sorolható Magyarországon. Bár az elmúlt 15 évben sok pálya bezárt, országosan legalább 150 sáv szűnt meg, emiatt a versenysport kezd háttérbe szorulni, mert egyre nehezebb időpontot kapni a bajnokságok lebonyolításához – közölte lapunkkal Hevele Zoltán, a Magyar Bowlingszövetség elnöke.

Mint mondta, a 130 igazolt versenyző mellett a szövetségnél nyilvántartanak közel ötszáz amatőr játékost is, akik heti rendszerességgel gurítanak a lakóhelyük közelében található bowlingcenterekben, és a helyi klubok, pályaüzemeltetők által megszervezett városi versenyeken vesznek részt.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Hevele a sport technikai feltételeivel kapcsolatban arról is beszámolt, hogy minden pályán vannak különböző súlyú házi golyók a vendégek részére, és az is előírás, hogy csak speciális cipőben lehet pályára lépni.

– Akik megvásárolnák a komplett felszerelést, a saját kézre fúratott golyók esetében 18–40 ezer forinttal számolhatnak, míg az úgynevezett házi cipők nagyjából tízezer forintért szerezhetők be; a komolyabb lábbelik ára 25–60 ezer forint. Egy golyós táska 9–15 ezer forint kiadással jár. A pályadíjak a napszaktól és a pálya szolgáltatásaitól füg­gően változnak, 2500–6000 forintot kell fizetni egy sávért óránként – tájékoztatott a szakember.

– Hazánkban nagyon népszerű a csocsó, más néven az asztali foci is. A mindenki által ismert játék egyik legfontosabb vonzereje talán az, hogy Magyarország legnézettebb labdajátékát, a futballt szimulálja.

Az asztali foci viszonylag olcsó, ugyanis pár száz forintból akár egy órát is lehet játszani, és a legtöbb kocsmában és bárban található csocsóasztal – közölte a Magyar Időkkel a Magyar Csocsószövetség egyik munkatársa.

Tájékoztatása szerint a játék több mint százéves múltra tekint vissza, már az 1890-es évek végén is játszották a kezdetleges változatát. A szövetségi tag elmondta: bár a csocsót lehet profi szinten is űzni, sokan inkább még hobbinak tekintik, mint valódi sportnak, és az országban található asztali focik minősége is elsősorban szabadidős játékra alkalmas.