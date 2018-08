Magyarok Nagyembere

A Józsefvárosi Önkormányzat kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén döntött a Rezső tér nyugati részének Szenes Iván térre való átnevezéséről. A kerület ezzel szeretne tisztelegni Szenes Iván, »minden idők legtöbbet játszott magyar dalszerzője«, az eMeRTon-díjas magyar író, dalszövegíró, Érdemes Művész zeneszerző emléke előtt…”

Igen, úgy van, ahogy a közleményben olvasható: az egykori Rezső tér egyik fele Szenes Iván nevét viseli, a másik ugyanakkor a Magyarok Nagyasszonyáét… Méghozzá a valóságban is egymás mellett. Mert a két utcanévtábla a tér képzeletbeli felezővonalában egymás mellé van fölszögezve: Magyarok Nagyasszonya és Szenes Iván.

Elképzelni sem tudom, vajon tudták-e azok, akik akár a Józsefvárosban, akár a Fővárosi Közgyűlésben megszavazták ezt, hogy mit cselekszenek. Mert rendben van az, hogy élt és működött egy sikeres népszórakoztató művész, akire illő emlékezni. Az is rendben van, hogy a leánya holtában is szereti apját, hiszen mi is ezt tesszük a hozzánk közel állókkal.

De az már kevésbé van rendben, hogy az utód működése nyomán a tévécsatornákat – a közszolgálatiakat is beleértve – évek óta ellepik a Szenes Iván-emlékkoncertek. Hovatovább havonta kell Szenes Ivánra emlékeznünk. (Miközben az új generációk azt hihetik, más könnyűzenész nem is létezett az elmúlt ötven évben Magyarországon…)

A számolatlanul sugárzott tévéműsorok mellett a hűséges gyermek már évekkel ezelőtt „bevette” a Rezső teret az apja emlékére rendezett szabadtéri koncertjeinek helyszínéül – éppen a templommal szemben –, és egy évre előre kióriásplakátozza az Orczy út sarkát az erre invitáló műsorral. Most már – és ez egyáltalán nincs rendben – a tér felét is einstandolta: a Magyarok Nagyasszonya utcatábla mellé fölkerült Szenes Iváné, a Magyarok Nagyemberéé.

Miként lehetséges az, hogy a jogörökös a közjogi méltóságokat is rá tudta venni blaszfémiával határos ötletének a jóváhagyására? Kíváncsian várom, vajon azt is el tudja-e intézni, hogy – az ügyben sajnálatosan hallgatag – katolikus egyház kanonizálja majd a második névadót.