Sport, nemzet, sportnemzet

Csak lejáratjuk magunkat, kabaré, amit a magyar futballisták művelnek. Minek ennyi pálya? Ellopják a taopénzt. Éljen a nolimpia!

Odáig jutottunk, hogy a sport is vörös posztóvá lett az ellenzék, a „radikálisokkal” ölelkező balliberális térfél harcosai­nak szemében. Az ismert „humorista” például évekkel ezelőtt kerek perec kijelentette, azért boldog, amikor kikap a magyar válogatott, mert ez is mutatja Orbán Viktornak a labdarúgással kapcsolatos elhibázott politikáját. Lelke rajta. Nekem, nekünk mondjuk az 1996-os és a 2004-es olimpián véletlenül sem voltak ilyen beteges érzéseink. De értjük, mi a gond: a magyar sport „jobbos”. Ez az eredendő bűn.

Miért nem tették balossá? Az esély adott volt. Köztudott, hogy a néhai miniszterelnök, Antall József nem különösebben rajongott a sportért. Ráadásul történt egy szerencsétlen baleset, a barcelonai olimpiáról diadalmenetben hazatért magyar csapat fogadtatása állami oldalról nem úgy sikeredett, ahogyan az elvárható lett volna.

A Horn-kormánynak nagyjából az volt a víziója a sportról: addig jó, amíg legalább azzal nem kell foglalkozni. Az első Orbán-kormány ismerte fel a sportban rejlő lehetőséget: az egészséges életre nevelést, a közösségi élmény megélését és igen, azt is, hogy a sport identitásképző, a modern korban a nemzeti önazonosság egyik hordozója. Kicsit talán még szégyenlősen, bátortalanul is fogott hozzá a sport mint nemzetgazdasági ágazat fejlesztéséhez.

A Medgyessy-kormány egyik első intézkedéseként berekesztette a stadionrekonstrukciós programot (a dunaújvárosi futballpálya például emiatt kísértett több mint egy évtizeden át félkész torzóként), ennél is nagyobb bűnként lényegében megfojtotta az utánpótlás felemelését segítő Bozsik-programot, s úgy általában nem nagyon volt elképzelése arról, mit is kellene kezdeni a sporttal.

S álljunk meg egy pillanatra! Arról se feledkezzünk meg, hogy Gyurcsány Ferenc sportminiszterként kezdte meg politikai ámokfutását. Később, immár miniszterelnökként sportvonalon annyi telt tőle, hogy diplomáciai botrányt keltve két bérmálkozás között leterroristázta a (ma már nyilván agyonszeretett) szaúdi labdarúgókat, illetve döbbenetes performanszot nyomott a pekingi olimpia egyik női kézilabdameccsén, hogy aztán persze a szünetben távozzon.

A pekingi olimpia, a csupán három magyar arany ennél persze súlyosabb válságjeleket mutatott. Nevezetesen azt, hogy a magyar sport felemésztette a tartalékait. A magyar labdarúgás már ezt megelőzőleg mélypontra került. Akkoriban már nem azt számolgattuk, hány év telt el azóta, hogy a válogatottunk világversenyen szerepelt, hanem legyintettünk: soha többé nem jutunk ki világ- vagy Európa-bajnokságra.

Az elmúlt nyolc, különösen a mögöttünk hagyott négy év a sport felől közelítve egyértelműen sikertörténet. A legutóbbi két nyári olimpián gyűjtött nyolc-nyolc aranyérem mindenki előtt ismert, de nincs még két hónapja sem, hogy rövid pályás gyorskorcsolyázásban a férfiváltó megszerezte Magyarország első bajnoki címét a téli olimpiákon.

Jómagam például még egy éve sem hittem volna, hogy törzshelyemen az egyébként futballbolond pincérrel napokon át azt latolgatom, na, mikor virrad fel végre a fiúk – értsd: a korcsolyázók – napja. (Azt már tényleg csak zárójelben: akadt olyan ellenzéki politikus, aki a Magyarországon, magyar édesanyától született Liu fivéreket provokatívan képes volt migránsnak bélyegezni.)

Magyarország onnan nézve is visszakerült a nemzetközi sport térképére, hogy világversenyek egész sorát rendezi. A tavalyi vizes vb-nek nem kell cégér; s ha csak a szakáll viselésében férfias jegyeket mutató izgága kompánia éppen nem a sportot felhasználva gründol – később aztán látványos gyorsasággal erodálódó – politikai tőkét, akkor ma talán már a 2024-es nyári olimpiai játékok megrendezésére készülnénk.

S noha sikk a magyar futballt szapulni, mégiscsak sporttörténeti tény, hogy a magyar válogatott kijutott a 2016-os kontinensviadalra, s ott még a csoportjából is továbblépett, tehát végtére is ott volt a legjobb tizenhat között, amit sokan a siker valódi mércéjének tekintenek.

A gazdasági mutatók felől is közelíthetünk. 2010 előtt a kormány a GDP 0,7 százalékát költötte sportra, ma ez az arány eléri a kettőt, felzárkózva az Európai Unió tagországainak élmezőnyébe. Gomba módra nőnek ki a futballpályák, sportcsarnokok, uszodák szerte az országban, megteremtve a sportolás feltételeit.

A szabadidősport is egyre népszerűbb. A településen, ahol élek, újabban évente három-négy alapvetően utánpótlás, illetve szabadidős kajak-kenu versenyt is rendeznek (a profik érdeklődését is felkeltve), futókör alakult, amelynek tagjai nemcsak közösen mozognak, hanem olyan versenyt alapítottak, amely immár országszerte népszerű.

Sikerpropaganda? Igen, a sport felől közelítve mindenképpen az; ahogy Gyurta Dániel fogalmazott lapunkban: a magyar sport a virágkorát éli.

De hogy kabaré, minek ennyi pálya, ellopják…? Senki sem állítja, hogy a sportra költött minden egyes állami forintot ideálisan hasznosítanak. Nyilván lehetne erősíteni az ellenőrzés oldalán, ám a kormánynak alapvetően az a feladata, hogy a feltételeket biztosítsa.

Az már a sportban élők, tevékenykedők felelőssége, hogy miként élnek a lehetőséggel. Uszodát, futballpályát fel lehet húzni két év alatt, de hogy a sportszerekkel együtt szellemiség is költözik-e a falak közé, az már az emberi minőségen múlik. A sokszor megfoghatatlan, mégis tapintható, létező közeg felemelhet (mint seregnyi sportágban, az élen talán a vízilabdával), de le is húzhat, a legfőbb akadálya lehet a kibontakozásnak, miként az a futballban látható.

A stratégiai ágazattá előléptetett magyar sportban élők nem érhetik be azzal, hogy néhány év alatt szánni valóból irigylésre méltó lett a soruk. Végső soron a sport és a nemzet előtt álló legnagyobb kihívás ugyanaz: az utánpótlás és annak képzése. Ha nem lesz, aki belakja a sportlétesítményeket, az országot, akkor minden fáradozás hiábavaló.

Sportnemzet. Avíttnak bélyegzett fogalom. Nekem mégis nagyon kedves. Ahhoz ugyanis, hogy egy ország sportnemzetként tekinthessen önmagára, legalább két dolog kell. Nemcsak sport, hanem nemzet is.