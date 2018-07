Putyin–Trump-csúcs Helsinkiben

Nem túlzás azt állítani, hogy az amerikai elnök lubickol az őt folyamatosan érő támadásokban

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem értékelhető tartalmi áttörésként az amerikai és az orosz elnök hétfői csúcstalálkozója. A legfontosabb vitás kérdésekben nem született megegyezés: maradnak a szank­ciók, Oroszország tovább támogatja az ukrajnai szakadárokat és Aszadot Szíriában, Amerika pedig folytatja az Iránnal szembeni keresztesháborút.

Ugyanakkor mind a találkozó atmoszférája, mind az elhangzott elnöki értékelések arra engednek következtetni, hogy megtörtént az első lépés egy erősebb, pragmatikus alapokon nyugvó globális amerikai–orosz együttműködés felé. A hátországokra tekintve pedig világos, hogy Amerikában váltott ki nagyobb hatást az esemény, amelyből a látszat ellenére Donald Trump lehet képes profitálni. A folytatás sorsát mindkét oldalon nagyban befolyásolja majd az őszi félidős amerikai választás eredménye.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját az orosz elemzők meglehetősen visszafogottan értékelték. Így például Dimitrij Szuszlov, a Valdaj klub szakértője szerint a találkozón az amerikai–orosz kapcsolatok alapvető vitás kérdéseire nem sikerült megoldást találni. Az azonban mindenképp előrelépés, hogy mindkét fél felismerte: a szembenállás további eszkalálódása érdekében határozott lépéseket kell tenni a kapcsolatok normalizálása felé.

Az orosz külügyi tanács igazgatója, Andrej Kortunov úgy látja, hogy a két vezető között közel sem teljes a bizalom. Az orosz fél nem látja túl stabilnak Trump belpolitikai helyzetét, így komolyabb lépésekre és kompromisszumokra inkább a közelgő amerikai törvényhozási választások után nyílhat lehetőség.

Valóban, az amerikai elnök a találkozó utáni sajtótájékoztatón többször is hazaüzent az otthoni politikai szereplőknek, sőt az FBI-nak is a feltételezett választási beavatkozás kapcsán a hírszerzői közösségnek is. Putyin azonban tartózkodott attól, hogy csatlakozzon ezekhez a kritikákhoz. Az orosz külpolitika, már szinte mániákusan, mindig számtalan forgatókönyvvel tervez. Trump pillanatnyi belpolitikai helyzete pedig nem indokolja a jelenleginél nagyobb orosz kompromisszumkészséget. Az orosz fél a választások kimenetelén túl arra is figyelni fog, hogy milyen politikai hatást fognak indukálni az amerikai kormányzatban és a törvényhozásban Trump kijelentései.

Fjodor Lukjanov szerint az amerikai–orosz kapcsolatok intenzívebbé válására azonban már a közeljövőben is lehetőség nyílhat, amelynek elsődleges terepe nem más, mint Szíria és a Közel-Kelet. Lukjanov szerint az Egyesült Államok mostanra elfogadta és legitimálta Oroszország szerepét a Közel-Keleten. Trump számára a térségben a legfontosabb Szaúd-Arábia és Izrael helyzetének bebetonozása és Irán visszaszorítása.

Miközben választási ígéreteinek megfelelően sem katonailag, sem politikailag nem akar a szíriai rendezésbe jobban bevonódni. Így koalíciókat kell kiépítenie a szereplők között. Oroszország – mint a térségben mostanra potenssé vált szereplő – kézenfekvő partner lehet, különösen úgy, hogy Benjamin Netanjahu és Vlagyimir Putyin között kiválóak a politikai kapcsolatok. Az izraeli miniszterelnök egyébként többször is egyeztetett már Moszkvában kifejezetten a közel-keleti kérdésekről.

A NATO-csúcson elhangzottakhoz képest Donald Trump már sokkal kevésbé ütött meg kritikus hangnemet például az Északi Áramlat 2 gázvezetékkel kapcsolatosan és az Európát érintő kérdések is csak érintőlegesen merültek fel. Orosz szempontból így az amerikai elnök, az amerikai–orosz (és szovjet) diplomáciai hagyományoktól eltérően nem a nyugati világ, hanem kizárólag az Egyesült Államok vezetőjeként szólalt meg. Ez pedig jelzés lehet arra, hogy az EU és Oroszország közötti gazdasági és politikai kapcsolatokban lényegesen nagyobb mozgásteret hagy az Egyesült Államok.

Orosz szempontból tehát mérsékelten konstruktív és előremutató csúcstalálkozó zajlott le. Hogy mennyire óvatos is elköteleződni Oroszország, azt jól jelzi, hogy az orosz elnök kicsivel a találkozó után egy, a Fox News televíziónak adott interjúban nem késlekedett visszanyúlni az orosz hatalmi politikához, és kijelentette: „A NATO struktúrájának határaink felé történő bővítése közvetlen és azonnali veszélyt jelentene nemzetbiztonságunkra, és a reakciónk rendkívül negatív lenne” – a múlt heti NATO-csúcson Grúzia nagyon közel került ugyanis a NATO-tagság elnyeréséhez.

Még szinte véget sem ért a hétfő délutáni sajtótájékoztató, az úgynevezett komolyan vehető amerikai média, amelynek a nevezett eseményen alig sikerült valódi kérdést feltennie az amerikai–orosz és a globális ügyek valóban fontos és aktuális aspektusait illetően, máris eksztázisba esve hisztériázott az elnök vélt teljesítményével kapcsolatban.

Nem voltak restek csatasorba állítani a kezdetektől Trumppal szembehelyezkedő progresszív-neo­kon liberális nagykoalíciót sem, így ismét a washingtoni „mocsár” kiskirályai, képviselők, szenátorok, egykor volt nagyságok fejtették ki az ezerszer elcsépelt véleményüket az elnök alkalmatlanságáról. Éppen azoktól jön tehát a kritika, akik láthatóan nagyobb hűséggel viseltetnek saját befolyásuk és ideo­lógiai konstrukcióik, mint a csillagos-sávos amerikai zászló iránt.

A szokás szerint kevés konkrét kritikai megjegyzés arra fókuszál, hogy Trump szerintük az amerikai nemzetbiztonsági szolgálatokkal szemben Putyin álláspontját védte meg a 2016-os orosz beavatkozást illetően. A valóságban természetesen nem történt ilyen, az azonban tény, hogy az amerikai elnök ismét relativizálta az általa nyíltan boszorkányüldözésnek tartott Mueller-vizsgálat eredményeit. Akiknek ez meglepő, azok biztosan másik filmet néztek az elmúlt közel két évben: Trump ugyanis a kezdetektől illegitimnek tartja a Mueller-vizsgálatot (és az azt megelőző FBI-vizsgálatot is), és minden alkalmat megragad annak hiteltelenítésére, nem kevés sikerrel.

A csúcs előtt még tömegesen jelentek meg bennfentes vélemények, amelyek zseniális húzásnak nevezték az aktuális Mueller-vádemelés időzítését, abban reménykedve, hogy az politikailag gúzsba köti majd a szerintük inkompetens Trumpot, így ellehetetlenítve egy eredményes csúcstalálkozót.

Trump azonban, ahogy tőle már megszoktuk, ismét mindenkit kicselezett, és a csúcstalálkozó fontosságának megfelelően megkapott többlet-médiafelületet teljes mértékben a saját narratívájának átadására használta fel, amely szerint nem volt összejátszás a Trump-kampány és Oroszország között; a Mueller-vizsgálat boszorkányüldözés, amely ráadásul egészen eddig ellehetetlenítette a kulcsfontosságú amerikai–orosz párbeszédet; egyébként pedig inkább a Demokrata Párt ügyeivel kellene foglalkoznia az igazságszolgáltatásnak.

Nem túlzás azt állítani, hogy Trump lubickol az őt folyamatosan érő támadásokban, és éppen ezt nem értik ellenfelei, akik a folyamatos média-nyomásgyakorlásra építik taktikájukat. Az amerikai elnök csípőből viszonozza a tüzet, amire nyomós oka is van: szavazóbázisának támogatása. Trump ugyanis egyrészt kampányígéretet teljesített, amikor leült Putyinnal tárgyalni a legfontosabb kérdésekről. Másrészt felmérések mutatják, hogy Putyin elnök rémesen alacsony elfogadottsága 2015 óta több mint duplájára nőtt az amerikai republikánus választók körében.

Mindeközben Trump személyes választói bázisa kifejezetten kedveli, ha az elnök a liberális médiát és a demokrata ellenfeleket bosszantja. Fontos továbbá, hogy az elnök lételeme a harc: az lenne az igazi öngól, ha éppen a teljes elnöki ciklusának legitimitását aláásó kérdésben engedne nyilvánosan, például a fake news szinonimájává vált CNN újságírójának.

A végén még egy kevés politikai kreativitásra is futotta a két elnöktől, pedig ez fájóan hiányzó árucikk napjaink nemzetközi politikájában: az amerikai elnökválasztásba történő beavatkozással megvádolt tizenkét orosz állampolgár ügyében Putyin hajlandónak mutatkozott arra, hogy őket a Mueller-csapat tagjainak jelenlétében hallgassák meg az orosz hatóságok – cserében pedig csak annyit kérne, hogy viszonossági alapon az oroszok is kapjanak hasonló lehetőséget egyes amerikai állampolgárok esetében.

És most egy pillanatra képzeljük el, ahogy a nagyszájú amerikai héják és az Obama-éra nemzetközi terrorizmus terén impotens jogvédői együtt örvendeznek, amint orosz hivatalos személyek vesznek részt amerikai földön amerikai állampolgárok (valószínűleg hírszerzők) kihallgatásában. Nem tűnik reálisnak, igaz?

Senkit ne tévesszen meg tehát a liberális véleménykórus: Trump a hétfői találkozóval elérte elnöksége külpolitikai csúcspontját. A sajátos stílusából és problémamegközelítéséből fakadó sikerek értékét azonban az őszi félidős kongresszusi választás helyezi majd végleges kontextusba.

A szerzők: Árok Norbert László, a Századvég Alapítvány vezető kutatója; Szabó Dávid, a Századvég Alapítvány kutatási igazgatója