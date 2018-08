Prőhle Gergely és Szakács Árpád újabb összecsapása

A Tanácsköztársaság rémtetteit nem lehet viszonylagossá tenni

Kereszténydemokrácia, modernitás

A miniszterelnök tusványosi beszéde nem hagyott kétséget afelől, hogy a kultúrának nagy jelentőséget tulajdonít napjaink európai s egyúttal hazai politikájában. Az alkotóművészet szelleméről szólva a politikai korrektség által reánk kényszerített cenzúrát nehezményezte. A kereszténydemokrácia kapcsán a keresztény kultúrából kisarjadt létformák védelméről beszélt, köztük – erős protestáns felhanggal – a nemzeti gondolat jelentőségéről. Ennek fényében az a megállapítás is logikus, hogy a közép-európai építkezés számára elengedhetetlen, hogy minden európai országnak joga legyen megvédeni keresztény kultúráját.

Mindezek alapján a harmadik kétharmados győzelem utáni korszakalkotás természetrajza is csak kulturális lehet, s e kulturális korszak kialakítása felé vezető folyamatban a miniszterelnök üdvözölte, logikusnak és érthetőnek nevezte az elsősorban e lap hasábjain kibontakozott kulturális vitát.

Azóta is sokan találgatják, hogy a fentiek jegyében szeptemberre beharangozott változások mit is jelentenek. Voltak, akik a leváltásomról szóló, a napokban megjelent álhíreket már a szeptemberi események előszeleként értelmezték, ami – kormányzati eltökéltség ide vagy oda – sajátosan egyszerű „megoldása” lenne egy valóban – legalábbis egyes részleteiben – érdekfeszítő polémiának.

Mint azon kevesek egyike, akik komolyan vették a vitát, s nem pusztán a változatos igazságtartalmú alapállításokra rákontrázva, esetleg sajátos módszerekkel értelmiségi kiáltványt szerkesztve vagy más médiafelületeken szörnyülködve vettek részt a pengeváltásban, örülök annak, hogy a miniszterelnök nyomon követi a kulturális állapotainkról folyó diskurzust. A vita lehet fontos, ha valóban ki akarunk törni a politikai korrektség vagy bármilyen, a szabadsággal mint alapvető keresztény értékkel is összeegyeztethetetlen béklyó szorításából.

Ugyanakkor remélem, hogy mindazok, akik e vita hangvételét fenyegetőzéseikkel, minősítgetéseikkel, az érintettek megalázásával olykor a kocsmai veszekedések színvonalához közelítették, erősen figyeltek akkor, amikor a miniszterelnök az új, kereszténydemokrata korszakról mint a „társadalmi szokások, egyfajta közös hangulat, talán ízlésvilág, egyfajta viselkedési mód” összességéről beszélt. Üdvös lenne, ha a kereszténydemokráciának nem kellene pironkodnia a saját vélt vagy valós táborán belül zajló szóváltások hangvétele miatt.

A vitáknak ugyanakkor más kockázata is van, amire minden résztvevőnek – nekem különösen is – érdemes odafigyelni. A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) nem egy kortárs irodalmi, művészeti központ, nem kultúrház. A múzeum egy gyűjtemény kezelője, óvó gazdája, gyarapításának felelőse. Az irodalmi hagyatékok közös nemzeti kincseink, ha tetszik, közös identitásunk tárgyiasult darabjainak fontos elemei. Ezeket gyűjti a PIM, a kollekció alapját képező Petőfi-relikviák 1909-es beérkezése óta. Fontos tevékenység ez minden öntudatos nemzet életében.

Az intézményes nemzeti emlékezet nem szelektál politikai alapon, nem helyez magára egy, a politikai korrektséghez hasonlatos szellemi béklyót sem, hanem igyekszik megőrizni mindazok örökségét, akik így vagy úgy hozzájárultak ahhoz a lenyűgöző kulturális gazdagsághoz, aminek mi az örökösei vagyunk, és ami a nyilvánvaló civilizációs fenyegetettségben segít megőrizni európai, nemzeti identitásunkat.

Éppen ezért – persze a sajtó- és gondolatszabadság szentségének tiszteletben tartása mellett – a kánonról vagy az uralkodó ízlésvilágról szóló polémiában érdemes egy kicsit talán óvatosabban haladni, a szellemi rendrakás közepette kevesebb porcelánt összetörni. Nem lenne jó, ha kánonalakító vitáink purifikátori hangvétele a fontos irodalmi hagyatékok külföldi gyűjteményekbe vándorlását mozdítaná elő ahelyett, hogy azok nemzeti közgyűjteményeinket gyarapítanák.

E vitában a másik múzeumi szempont sem kevésbé fontos, sőt! Ez pedig nem más, mint a látogatóknak, elsősorban az ifjúságnak a megnyerése. A korszerű múzeumpedagógia együttműködik az oktatással, a múzeumi élmény fontos kiegészítője a tanóráknak, ezáltal döntő szerepet játszik a jövő generáció érdeklődésének, kulturális szokásainak, identitásának, szellemi immunrendszerének alakításában.

Az Arany János-emlékév szívmelengető tanulsága, hogy érdemes ebbe a munkába szellemi és anyagi erőt fektetni, érdemes határon inneni és túli iskolások tízezreit elhozni a PIM kiállításaira vagy az Arany-busszal több mint hetvenezer emberhez eljuttatni a bölcs hazafiság gondolatát, a nyelvi gazdagság varázsát.

A PIM múzeumpedagógiai foglalkozásainak száma már az idei első félévig közel kétszerese volt a 2016-ban tartott összes foglalkozásnak. A nemrég elhunyt Kányádi Sándor által kezdeményezett, a PIM-hez tartozó tabáni Mesemúzeum népszerűsége újabb és újabb rekordokat dönt, országszerte sokakat követésre buzdít. A különböző hátrányos helyzetű csoportok megszólításával csak tovább bővült az a múzeumpedagógiai tevékenység, amelynek célja egyértelmű: a nemzeti összetartozás érzésének erősítésével a világra nyitott, absztrakcióra képes, a magyar kulturális identitásba „belenövő” gyerekek nevelése.

Az elmúlt hetek vitájában volt néhány momentum, ami a PIM múzeumpedagógiai hatékonyságát, vagyis e kulturális misszió eredményességét veszélyeztetheti. Ezek közül is kiemelkedik a Tanácsköztársaság történeti értékelésével kapcsolatos vád.

Hiszen ha csak egyetlen pedagógus akad, aki esetleg elhiszi, hogy a PIM főigazgatója, munkatársai egyoldalúan a „ballibek szekerét tolják” vagy a „proletárdiktatúra emlékét igyekeznek tisztára mosni”, már harminc gyerekkel kevesebb válik megszólíthatóvá, elérhetővé az imént vázolt szent cél érdekében. Éppen ezért, és mert a tevékenységünket felügyelő miniszternek, Kásler Miklós professzornak erre ígéretet tettem, fontosnak tartom világossá tenni a következőket: a Tanácsköztársaság 133 napját a magyar történelem egyik legsötétebb időszakának tartom.

A proletárdiktatúra kapcsán a kulturálisan, művészettörténetileg mégoly érdekes folyamatok, jelenségek elemzése nem mérsékelheti azt a felháborodást és gyászt, amit minden épeszű ember érez, ha mondjuk – mint magam is – a Lánchídon nap mint nap áthaladva, emléktáblájukat látva, a Dunába lőtt idősebb és ifjabb Hollán Sándor államtitkárok sorsával szembesül. Az ő esetük pedig csak egy a számos borzalmas akció közül. A Tanácsköztársaság mentegetése tehát semmilyen körülmények között sem elfogadható.

Valóban, a fentieket felelős kiadóként leírhattam volna a kiállítás katalógusának előszavában is. De ismétlem: a Kassák Múzeum egy, Albert Ádám által jegyzett kortárs művészeti – és nem történeti – tárlat formájában reflektált a Tanácsköztársaság művészeti törekvéseire. A kötet lila-sárga színvilágával és a kiállítás formanyelvével egyértelműen arra utal, hogy koránt sincs szó a vörös terror művészetének apoteózisáról, épp ellenkezőleg: a tulajdonviszonyok felforgatása és az újrahasznosító törekvések abszurditása van a célkeresztben, a személyes pálfordulások a millenniumi emlékmű szobrászának, Zala Györgynek papírmasé Marx-fejével illusztrálva vagy a kollektivizmus eszméje és az egyéni haszonelvűség feszültsége Bíró Lajos pénztárcájának esetében, amit a tőkét döntő kalapácsos ember motívuma díszít.

A kortárs művészet is foglalkozhat történelmi eseményekkel, még ha ezt nem is a politikatörténet eszköztárával teszi. De esetleg kínálhat olyan szempontokat, rámutathat olyan ellentmondásokra, amelyek a politikatörténészeknek is tanulságul szolgálhatnak.

Mivel a miniszterelnök által is méltatott kultúrpolitikai vita soha nem látott ismertséget szerzett egy számos konzervatív, MMA-tag, NKA-kurátor által is megtámogatott formabontó kortárs képzőművészeti kiállításnak, ha szükséges, akárhányszor kész vagyok érvelni az ordas politikai szándék gyanújának elhárítása érdekében.

Abban ugyanis Herczeg Ferenccel és Bánffy Miklóssal együtt biztos vagyok, hogy a politikai konzervativizmus nem tévesztendő össze az ízlésbeli konzervativizmussal, és – Konrad Adenauerrel és Helmut Kohllal együtt – meggyőződésem, hogy a modern kereszténydemokrácia számára a művészeti szabadság, a hagyományos értékek iránt elkötelezett, de a modernitásra nyitott szemlélet létfontosságú.

Mindig örülök, ha a Petőfi Irodalmi Múzeum látogatói erről személyesen is meggyőződnek.

Prőhle Gergely