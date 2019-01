Perzselik a lobogónkat

Többször megírtam már e lap hasábjain is, hogy a mai Nagyvárad kezd arra a szintre süllyedni, mint az 1990-es évek Kolozsvárja. Ilyenkor rendre hitetlenkednek a szem­ellenzősök, akik már elfeledték, hogy Gheorghe Funar, a kincses város akkori ura „vérdíjat” tűzött ki a piros-fehér-zöld zászlóra is – mert az merészelt lobogni a magyar konzulátus főtéri homlokzatán. Ha valaki még kételkedett aggályaimban, az bizonyára magába szállt azóta, hogy karácsony után egy román fruska megpróbálta felgyújtani a magyar zászlót Várad kellős közepén. Nyugalom, a lobogó ellenállt, de nem sokon múlott. Az eset a város egyik jelképe, a Sas-palota átjárójában történt, nem messze attól a helytől, ahol egykor az országzászló állt a Szent László téren.

A megperzselt zászló az árkádok alatt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyi központjának bejárata fölött bújt meg. Eddig már többször ellopták, letörték. Most viszont jött egy piromán csitri, felállt egy székre, majd a járókelők szeme láttára megpróbálta belobbantani öngyújtójával a piros-fehér-zöld vásznat. Tudják, ez az a színkombináció, amitől szomszédaink úgy be tudnak gurulni, mint az a bizonyos bika Spanyolhonban. Persze a „magyar szín” a főbűnös.

A zöldet olyannyira utálják, hogy a helyi műemlékesek használta színskálából is kifelejtették. Egy ilyen skála pedig meg tudja határozni a város arculatát, ami meg is látszik Váradon.

De térjünk vissza a tetteshez, akiről videófelvétel is készült! A magyar fiú, aki felvette az esetet, oda is rohant a lányhoz, hogy megakadályozza gyalázatos tettét, így van közeli képünk is. De hol van ilyenkor az Amnesty International meg a többi hasonszőrű szervezet? Bezzeg, ha a kapu fölötti román trikolór vagy az EU-zászló lett volna megpörkölve…! Tudni kell azt is, hogy a Tőkés László nagyváradi irodájánál kifüggesztett erdélyi, partiumi és székely zászlókat is támadták már több módon, ám gyújtogatásra itt még nem vetemedtek. Viszont nem került fel az internetre a rajtakapott gyújtogatóval folytatott párbeszéd. Sebaj, itt egy tipp, mit kell tenni ilyen esetben!

Pár éve szerveztem egy dél-erdélyi körutat. Barátaimmal Nagyszeben után útba ejtettük Gyulafehérvárt, ahol elzarándokoltunk az érseki székesegyházhoz is. Akárhányszor betérek ide, ódon falai között feltöltődöm, s tudom, érzem, hogy van miért küzdenünk. Az orgonáján is játszhattam egyszer. Amikor beléptünk, akkor is koncert előtti készülődés volt, de rajtunk kívül csak páran bóklásztak bent.

Itt nyugszik Márton Áron, és Hunyadi János is itt lett eltemetve. Épp fejet hajtottunk a szarkofágja előtt, amikor nyílt a templomkapu, s betoppant három román fiatal. Észrevettek, de gondolták, turisták vagyunk mi is. Mivel értek románul, megütötte a fülemet, hogy az egyik felajzottan odavágja társaihoz: Mégis mik ezek itt? – és mutat a Hunyadi-sírra. A kapott válasz után felordított, mint egy sakál: Sa-l ardem! (Gyújtsuk fel!) Ekkor odaléptem hozzá, és hasonló intonációval közöltem, hogy te most innen elkotródsz, különben… Azóta sem gyóntam meg, amit akkor kiejtettem a számon, de talán nem is szükséges. Porzott utána a kövezet, de ebben a történetben az volt a szép, hogy megszeppent társai szépen elnézést kértek, óvatosan elballagtak az oltárig, majd csendben távoztak.

Mi ebből a tanulság? A fellépés és az, hogy nem minden román sovén és műveletlen. Meg az is, hogy Hunyadi talán mégsem volt román, mint ahogy azt újabban a Bukarest–Vajdahunyad–Gyulafehérvár-tengelyen hirdetik.

A szerző író, újságíró