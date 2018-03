Ország- és kerítésbontók

Az elmúlt években hárommilliónál is több bevándorló érkezett Európába, jelentős részük a balkáni szárazföldi útvonalakon át. Ezt Magyarország is közvetlen közelből tapasztalhatta meg 2015 nyarán és őszén. Voltak olyan napok, amikor közel tízezren – túlnyomórészt fiatal, muzulmán férfiak – lépték át illegálisan a határt, mindenfajta okmány nélkül. A magyar kormány a veszély láttán nem habozott: 2015 nyarán döntött a déli határzár azonnali megépítéséről. Óriási erőfeszítések árán, a példátlan nemzetközi nyomás és a folyamatos ellenzéki támadások ellenére pár hónap alatt megépült a kerítés, előbb a szerb, majd a horvát határon.

A határzárnak köszönhetően minimálisra csökkent az illegális határátlépők száma: napi öt-tízezerről napi öt-tíz emberre. A korábban jellemzően illegális határátlépéssel próbálkozó bevándorlók már csak ellenőrzött keretek között, fogadóállomásokon nyújthatják be menedékkérelmüket. A magyar jog és az Európai Unió előírásainak megfelelően cselekvő magyar kormány ellen az európai balliberális erők elkeseredett támadásokat indítottak, amivel saját, a korlátok nélküli migrációt érthető aggodalommal figyelő választóikat is elárulták.

Az Orbán-kormány a migrációs válság kezelésében jogszerűen járt el, és a határzár felépítésével azt is meggátolta, hogy a menekültek között illegálisan iszlám szélsőségesek és terroristák jussanak be Európába. A Fidelitas plakátkampánya arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy az ellenzéki pártok vezetői milyen véleménnyel voltak a kerítésről. Ha rajtuk múlna, nem zárnák le a határt. Bár most a választási kampányban próbálnak tagadni és elvenni korábbi állításaik élét, de egy-egy zavart pillanatban kicsúszik a szájukon az igazság.

Az MSZP egyik vezetője, Bangóné Borbély Ildikó sem véletlenül mondta azt egy őszinte pillanatában, hogy csak a választások után hajlandók nyilatkozni arról hogy betelepítenének-e migránsokat Magyarországra.

Minden előrejelzés egyetért abban, hogy a migrációs nyomás nemhogy nem csökken a következő években-évtizedekben, de akár óriásira is nőhet. Egyes felmérések szerint rövid és középtávon bevándorlók milliói indulnak meg Európa felé az afrikai és közel-keleti térségből.

A Fidelitas éppen ezért rendkívül felelőtlennek és felháborítónak tartja az ellenzék jelenlegi hozzáállását: a kötelező kvóták elfogadásával és a kerítés lebontásával, amellyel külföldi támogatóiknak akarnak megfelelni, Magyarország és a magyar fiatalok jövőjét is kockáztatják.

Márpedig a bevándorlás kérdése sorskérdés Magyarország szempontjából, ami a következő 50-100 évben meghatározhatja hazánk sikerességét, a magyar és az európai mindennapokat.

Amennyiben az ellenzék asszisztálásával rákényszerítik Magyarországra a migrációt, abban az esetben olyan problémákkal fog küzdeni az ország, amely mellett másodlagossá válik, hogy miként fejlesszük infra­struktúránkat, közösségeinket, kultúránkat és hazánkat.

Mi, fiatalok nem akarunk olyan városokban és országban élni, ahol folyamatosan félnünk kell a terrorizmustól, le kell mondanunk identitásunkról és idegenként kell élnünk saját hazánkban. Mi olyan országban szeretnénk élni, amely büszke a keresztény gyökereire, büszke a múltjára és a kultúrájára, és ahol meg tudjuk valósítani álmainkat. Természetesen szeretnénk segíteni azokon az embereken, akik a jobb élet reményében indultak Európába, de úgy gondoljuk, hogy az nem segít, ha mindenki Európába költözik, ha kontinensünk veszi a nyakába a világ minden gondját.

A kulturális, vallási és demokráciafelfogásban levő különbségek Európában óriási társadalmi feszültségeket okoznának. Úgy gondoljuk, hogy a problémákat azokban az országokban kell megoldani, ahonnan a bevándorlók elindultak. Ha nem ezt tesszük, akkor mindenki rosszul jár: Európába korábban elképzelhetetlen szociális és kulturális konfliktusokat hoznak magukkal a bevándorlók, miközben az ideérkezők hazájának helyzete is tovább romlik, mivel a fiatal, aktív, dolgozni képes népesség jelentős része elhagyja szülőföldjét.

A balliberális ellenzék egyszer már tönkretette az országot. Az elmúlt évtizedekben megannyi fontos kérdésben hagyták cserben a választókat. Amikor a szocialista–liberális kormány adócsökkentésről beszélt, akkor emelte az adókat. Amikor a nyugdíjemelésről, akkor elvették a 13. havi nyugdíjat és meg akarták adóztatni a nyugdíjakat.

És nem csak a balliberálisok: Vona Gábor, aki korábban a nemzeti értékek képviseletének elsőségéről beszélt, most a hatalomért képes összeállni azzal, aki 2006-ban rohamrendőrökkel verette szét a Fidesz békés megemlékezését. Azzal a Gyurcsány Ferenccel, aki számtalanszor törölte a lábát nemzeti büszkeségünkbe. Aki 2002-ben a 23 millió románnal riogató kampány szellemi atyja volt, aki 2004-ben harsányan uszított nemzettársaink ellen a december 5-i népszavazás előtt, aki 2010-ben másodmagával nemmel szavazott az egyszerűsített honosítási eljárásra, és aki most is a külhoni magyarok (listás voksra korlátozódó) választójoga ellen kampányol.

Gondoljunk minderre április 8-án, amikor szavazni megyünk!

A szerző a Fidelitas elnöke