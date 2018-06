Óriási hír a szennycsatornákon!

Beszámoló a feleségem munkájáról · „Nyilván az egyetlen orvos volt, aki elment külföldre”

„Ideiglenesen Bayer Zsolt felesége az országos vérellátó élén” – harsog a cím a Magyar Narancs internetes oldalán, de legalább már odakerült az „ideiglenesen” határozó, ami azért nem elhanyagolható a történetben. Aztán innen, a Kloáka Maximából (Narancs) merítve megjelenik mindez, azon a nagy határ trágyányi felületen, amelyet összefoglalóan ellenzéki médiának szokás becézgetni (bár tudjuk, „azorbándiktatúrában” nincs is ellenzéki sajtó). Kedvencem a Gyurcsány hátsó fertálya körüli, „nyugati fény” nevű orgánum „beszámolója”, amely így kezdődik:

„Hoppá: Bayer Zsolt felesége magas pozícióba került Na ugye, hogy senkit nem hagynak az út szélén Orbánék!”

Nos igen, valóban magas pozícióba került a feleségem, pontosan ugyanabba, amelyben eddig volt.

Mert Bayerné dr. Matusovits Andrea az eddigi főigazgató, Drexler Donát általános helyettese volt. Majd felmentették Drexlert, és a Magyar Narancs „észrevette” (!), hogy általános helyettese vette át a teendőit.

Ez valóban váratlan és meglepő fordulat. Szinte teljesen szokatlan, hogy a vezető távozása után a helyettese veszi át a jogköreit, ráadásul ideiglenesen. Például ha a Magyar Narancs főszerkesztője, Bojtár B. Endre elmegy szabadságra, akkor természetesen nem a főszerkesztő-helyettese, Turcsányi Sándor veszi át a teendőit, hanem a takarító néni.

Az Országos Vérellátó Szolgálatnál (OVSZ) is az lett volna a természetes és magától értetődő, hogy a takarító néni veszi át az intézmény irányítását (ideiglenesen), ezzel szemben olyan skandalum történt, hogy az eddigi helyettes vette át az intézmény vezetését (ideiglenesen).

És ezt szúrta ki, „vette észre” a mindig bátor, igazságos és éber Magyar Narancs. (A lapnál lévő belső informátorunk jelezte: jövő héten egy még ennél is fantasztikusabb felfedezésről fog beszámolni az „újság”, ugyanis észrevették, hogy a látszat ellenére a Föld gömbölyű, és ha valamit feldobnak, az előbb-utóbb leesik.)

Amúgy csak a történeti hűség kedvéért ezen a ponton jegyezzük meg: úgy két hete mást sem csinálunk, mint azért lobbizunk, hogy ne menesszék Drexler Donátot. Ugyanis az irányítása (és helyettesének irányítása) alatt az országos vérellátó kiváló eredményeket ért el.

Lássuk csak.

A 2016 előtti időszakban átláthatatlan, jogszerűtlen, és ami a legfontosabb, az állam számára hátrányos rendszer működött az OVSZ-nél. Ennek keretében egyebek mellett szerződéses jogviszony nélkül, a verseny kizárásával, a piaci ár alatt szállította el a plazmát egy olasz tulajdonú cég. 2017-ben a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, a hazai betegellátás biztonságát szem előtt tartva az Országos Vérellátó Szolgálat a legmagasabb ajánlati áron (piaci áron) kötött szerződést a világ egyik legnagyobb gyógyszergyártójával a vérplazma felvásárlására.

E szerződés eredményeként a korábbi eladási árhoz képest évi 450 millió forinttal több folyik be az OVSZ-hez. E többletforrásból megkezdődött a betegek biztonságát szolgáló, a fertőzések átvitelének lehetőségét gyakorlatilag kizáró vírusszűrő rendszer kiépítése. Elindul a cross donatio, a pozitív donorlista, a NAT-teszt, és éppen most kezdődtek el a tárgyalások a vírusbiztonságos FFP bevezetéséről is.

Mindezek az egymásra épülő intézkedések azt eredményezik, hogy egész Euró­pában Magyarországon az egyik legbiztonságosabb a betegek számára a vér és vérkészítmények gyógyítás során történő bevitele. Soha nem volt ilyen erős szakmailag az OVSZ. Nos, ezért lobbizunk Drexler Donátért. Akivel a feleségem – a Magyar Narancs ötletdús megfogalmazása szerint – karrierszimbiózisban van.

Bizony, ez is nagyon szokatlan jelenség ám, szinte még soha nem tapasztaltunk olyat, hogy egyetemen együtt végző, egymást ismerő, sőt egymással baráti kapcsolatban lévő emberek, akik feltétel nélkül megbíznak egymásban, együtt dolgozzanak.

Ilyesmire tényleg csak a legritkább esetekben van példa, ez legalább annyira különös, mint amit a minap a másik mindig bátor, igazságos és éber orgánum, a HVG feltárt, hogy Kásler Miklósnak, aki az egyik szakvizsgáját tekintve plasztikai sebész, közös cége volt a szintúgy orvos, bőrgyógyász feleségével, és – most kapaszkodjanak meg! – ez a cég plasztikaisebészkedett meg bőrgyógyászkodott! Szinte felfoghatatlan az ilyesmi!

No, hát ilyen felfoghatatlan és különös a feleségem és Drexler Donát munkakapcsolata is, hiszen mindketten Szegeden végeztek, ezer éve ismerik egymást, barátok, megbíznak egymásban, ugyan miért is dolgoznának együtt, és miért lett volna a múltban közös cégük is?

A Magyar Narancs- és HVG-féle helyeken egymást nem ismerő, vadidegen, sőt egymást utáló és egymásban nem bízó emberek alapítanak közös cégeket, és az ilyenek dolgoznak együtt.

Szóval e különös karrierszimbiózis során kerültek ők ketten például az Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-hez, amely az egészségügyi közbeszerzésekért volt felelős. Itt volt Drexler vezérigazgató, a helyettese pedig a feleségem. „Az igazgatóságban 2015-től Bayerné is helyet kapott. A doktornő a pozíciót 2017. februárig meg is tartotta amellett, hogy 2016. szeptembertől az OVSZ általános főigazgató-helyettesi feladatait is ellátja” – írja az „újság”.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Bayerné soha nem volt az igazgatóság tagja, így hát nem is tarthatta meg a pozíciót 2017. februárig. Ha ezt imigyen tisztáztuk, talán érdemes megemlíteni azt is, hogy az a bizonyos Egészségügyi Szolgáltató Zrt. Drexler Donát és Bayerné dr. Matusovits Andrea vezetésével úgy bonyolított le évi mintegy 15 milliárd összértékű közbeszerzést, hogy azok eredményeit soha egyetlen piaci szereplő sem támadta meg. Viszont évi mintegy ötmilliárd forint megtakarítást ért el a kórházi közbeszerzések összevonásával. Kinek is?

Hát az államnak. Talán ez a baj. Még ennél is nagyobb baj, hogy dr. Matusovits Andrea az én feleségem. És képzeljék el – erről is a mindig bátor, igazságos és éber „újság” számol be –, a feleségem „magánorvosként is praktizál az Életmód Orvosi Központban, de a Sportkórház is munkatársai között tudja, legalábbis az Országos Sportegészségügyi Központ a sportolók szűréseit végző keretorvosainak névsorában is feltűnik az evezősök felelőseként.

Ezenkívül a Sportorvosi Központ internetes tájékoztatója szerint sportorvosként amatőr és profi sportolók vizsgálatával, prevencióval és gyógyító ellátással, teljesítményfelméréssel és optimalizálással foglalkozik rendelésein.”

Na ez aztán a botrány! Egy aneszteziológus és intenzív terapeuta, valamint sportorvosi szakvizsgával bíró, egészségügyimenedzser-diplomát is szerzett, két nyelvvizsgával rendelkező doktornő még sportorvosként is képes tevékenykedni, ugyanis egész életében élsportoló volt, így válogatott evezős.

Ez a hobbija. És kapaszkodjanak meg, a sportkórházban havi húszórányi munkáért havi bruttó 47 ezer forintot markol fel ez a harácsoló nőszemély, az nettó kb. 32 ezer forint, vagyis az órabér így nagyjából 1600 forintra jön ki. A hülyének is megéri…

Amúgy – mint említettem – a feleségem több szakvizsgával rendelkező orvos. A szakvizsga megtartásához folyamatos gyakorlati idő teljesítésére van szükség. Ennek megfelelően az államigazgatásban dolgozó valamennyi orvos a főállása mellett a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően végezhet orvosi munkát, amelyet Bayerné is a jogszabályoknak megfelelően tesz. Ez így talán még a gennysajtónak is érthető.

Akkor nézzük a következő érdekes állítást, amely így hangzik:

„Az OVSZ egyik partnerének, a Vascular Plazma Kft.-nek a tulajdonosa, Faber-Szabó Ferenc volt Drexler esküvői tanúja, ahogy erről a Független Hírügynökség (FüHü) is beszámolt. A FüHü szerint a Vascular nagyot kaszál az OVSZ-szel kötött üzleten, a kilónként 23 ezer forintért átvett vérplazmát 110-120 ezer forintos világpiaci áron adja tovább feldolgozatlanul. A szerződést Drexler vezetése idején kötötték 2017. májusban, és még egy évig érvényes.”

És akkor lássuk az igazságot:

Az OVSZ egyik partnerének, a Vascular Plazma Kft.-nek a tulajdonosa, Faber-Szabó Ferenc NEM volt Drexler esküvői tanúja, bár a Független Hírügynökség (FüHü) valóban ezt hazudta. A FüHüt az érintettek beperelték ezért és egyéb, az igazságot nyomokban sem tartalmazó állításaiért. Amúgy az OVSZ a betegellátáshoz szükséges friss fagyasztott plazmát az ipar számára értékesíti, amelynek módjáról, formájáról jogszabályok rendelkeznek.

És elég, ha itt megismételjük, amit az imént már közöltünk: 2017-ben a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, a hazai betegellátás biztonságát szem előtt tartva az Országos Vérellátó Szolgálat a legmagasabb ajánlati áron (piaci áron) kötött szerződést a világ egyik legnagyobb gyógyszergyártójával a vérplazma felvásárlására.

E szerződés eredményeként a korábbi eladási árhoz képest évi 450 millió forinttal több folyik be az OVSZ-hez.

Ennyi.

És akkor befejezésül néhány szó a feleségem külföldi munkavállalásáról.

Bayerné dr. Matusovits Andrea egy évet Németországban, Biedenkopfban, egy évet pedig Kuvaitban dolgozott. S hogy miért? Azért, mert 12 évet húzott le Szegeden a műtőkben és az intenzív osztályokon, aztán Makón, és miközben ki sem jött a műtőből, és heti háromszor ügyelt, keresett havi nettó 120 ezer forintot. Értik? Százhúszezret!

Ezalatt a szegedi házára felvett devizahitele egyszer csak havi hetvenezerről felugrott 200 ezerre. Ezek a nagyszerű, csodálatos, narancsék által visszasírt gyurcsányi idők, amikor persze minden rendben volt az egészségügyben, az orvosok nem hagyták el tömegesen az országot, és a devizahitel amúgy is egy nagyszerű találmány volt.

Akkor az én feleségem volt nyilván az egyetlen orvos, aki elment külföldre.

Összesen két évre. Aztán hazajött. Hogy a Magyar Narancs meg a többi, semmihez sem értő aljas, becstelen kis szemétláda rá is fröccsenthessen egy fándli fekáliát. És miért is? Mi a baj a doktornővel? Csupán egy: hogy az én feleségem.

Az én feleségem, aki most ideiglenesen vezeti az OVSZ-t. Két szakvizsgával, két nyelvvizsgával, egészségügyimenedzser-diplomával, minden szakmai szereplő megelégedésére. És ha a miniszter úr úgy dönt, hogy nemcsak ideiglenesen, de kinevezett vezetőként is folytathatja a munkát, az elől sem fog elugrani. Ha pedig vissza kell mennie a műtőbe, akkor majd visszamegy a műtőbe.

Olyan hiány van ma aneszteziológusból, hogy vállalkozóként az ötszörösét is megkeresheti a mostani jövedelmének. És bármelyik aljas, becstelen, semmihez sem értő, de legalább kártékony és tökéletesen felesleges gazember az ellenzéki sajtóból odakerül majd a műtőbe, a doktornő színe elé, ő mindet meg fogja menteni, amennyiben ez lehetséges lesz. Mert erre esküdött fel.

Nagyjából akkor, amikor a Magyar Narancs meg a többi kártevő felesküdött arra, hogy mindent és mindenkit tönkre fognak tenni, aki nem osztozik a beteg és velejéig rothadt világnézetükben. Mindenkit, aki ezerszer különb náluk.