Nemet mondott a Momentum felkérésére Veiszer Alinda

Veiszer Alinda, a balliberális médiauniverzum egyik legunalmasabb csillaga leginkább arról nevezetes, hogy soha nem oda pozicionálja magát, ahova a képességei alapján rendeltetett.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy a róla szóló Wikipédia-szócikk tanúsága szerint kezdetben színészek készült. Egészen addig, amíg rá nem jött, hogy nem kötelezheti el magát a színházcsinálás mellett, mert ő sokkal inkább önazonos.

Majd az idő múlásával arra is ráeszmélt, és minden létező platformon a mai napig is hangoztatja, hogy mindemellett irtózatosan független. Persze hagyjuk, hogy ebben a fene nagy függetlenségében újságíróként kizárólag a balliberális (m)értékrendszer mentén munkálkodik.

A dolog gyakoriságából kiindulva valamilyen kényszerből előszeretettel helyezi magát gondolatban a legkülönfélébb szakmai pozíciókba. „Ha egyszer lenne befolyásom erre, vezethetném a közmédiát, akkor nem csinálnám az efféle auto­matikus tisztogatást” – mondja.

Megszokhattuk, hogy a baloldal az égvilágon mindenhova diktatúrát vizionál. Amire ebben az esetben érdemes odafigyelni: a hölgy egy 2018-as interjúban valóban arról fantáziált, hogy ha lenne rá lehetősége, a közszolgálati televízió élére állna.

Mint tudjuk, azóta sem jött össze a dolog, állítása szerint azonban a szlovák közmédiától igenis kapott állásajánlatot. Arra a kérdésre pedig, hogy új szerepkörében vajon majd szlovákul kellene-e adott esetben megnyilvánulnia, a határon túli magyarok ügyére mindig is magasról tevő televíziós újságírónő megdöbbentő választ adott: „Nem, magyarul. Ott komolyan veszik a kétnyelvűséget.”

Veiszer és a nemzetpolitika… Hiszen még azt is nehezen emésztettük meg, amikor azon elmélkedett, hogy a belpolitikába ugyanilyen szívesen beszállna. (Erre később még visszatérünk.)

Van miről ezenkívül is beszélni, mert Veiszer Alinda újra nagyot álmodott, egyenesen oktatási vagy kulturális miniszterként képzelte el magát. Mivel ez sem jött be neki, kis ideig jobb híján az RTL Klub egyik celebműsorában osztotta az észt. Az eddigiek ismeretében meg sem lepődünk, ott is valamiféle feljebbvalónak hitte el magát, és nem felejtett el a játékostársain kissé felülemelkedni, közöttük pedig az igazságosság, őszinteség és kirekesztettség szavakat szabályos időközönként elhinteni. Valódi liberálisként.

Mivel a Hír TV-ből elbocsátása után ebből a játékból szintén távoznia kellett, kissé eltűnt a nyilvánosság elől, a napokban azonban az a hír kapott szárnyra, hogy őt indította volna Tarlós István ellenében főpolgármester-jelöltként a Momentum Mozgalom. Ez a fejlemény önmagában is megmosolyogtató, nemhogy Veiszer azon kijelentésének ismeretében, amely szerint ugyan vágyik a politikába, de egyetlen létező formációban sem tudná elképzelni magát.

Ezért egy új, és – momentumosok, figyelem! – kifejezetten vidékről induló csoportosulásban gondolkodna. Ami bizonyos: a magát új politikai generációként definiáló törpepárt teljesen valós felkérését mindenesetre elutasította, tehát nagyon úgy tűnik, hogy Veiszer nem követ el további gondolatbűnöket a jövőben.

Pedig egy főpolgármesteri cím minden bizonnyal gyönyörűen mutatna az időről időre felülírt, képzeletbeli önéletrajzában. Közvetlenül Karácsony Gergely és Horváth Csaba szintén fiktív önéletrajza mellett, amelyekben mostanság szintén ennek a titulusnak az elnyerése szerepel.

A szerző újságíró