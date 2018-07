Mondj nemet a terrorizmusra!

Már évek óta folyik a Say No to Racism!, vagyis Mondj nemet a rasszizmusra! kampány a nemzetközi futballban, az oroszországi világbajnokságon is kiemelt szerepet kapott az igazán akceptálandó felhívás.

Miután különböző országok fiai küzdöttek a pályákon, ehhez képest nemigen volt ellenségeskedő, más nemzeti hovatartozását, netán bőrszínét fitymáló, cikiző, támadó megnyilvánulás, még azt is lehetne mondani a kezdeményezésre: elérte a célját. Igaz, nem tudni, ha nincs felturbózva a nemzetközi futballszövetségek szintjére az akció, lett volna-e bármilyen atrocitás. Van egy olyan megérzésünk, hogy ha nincs kampány, éppúgy nem piszkálták volna egymást a focisták, ahogy eddig sem volt ez divat, hiszen sportemberekről, profi futballistákról van szó. Javarészt több nemzet fiaiból összeálló csapatokban játszanak, és nem téma, hogy a másiknak milyen, világos vagy sötétebb árnyalatú a bőre. De ha ez a mániája a FIFA-nak, az UEFA-nak és még tudja az ég, milyen más szervezeteknek, hát legyen meg az örömük, csinálják a feltűnősködő antirasszista verbális cécót.

Viszont ha már ennyire bele vannak pistulva a különböző kampányolásokba, nem egészen világos, miért ne lehetne még az antirasszizmusnál is lényegesen fontosabb, mondhatni szó szerint életbe vágó fontosságú területen kamatoztatni a nekibuzdulást. Vajon miért ne kezdeményezhetnének egy Say No to Terrorism!, azaz Mondj nemet a terrorizmusra! internacio­nális reklámhadjáratot? Hiszen ezek a futballisták, akik a rasszizmus elleni küzdelmet rendkívül fontosnak tartják, biztosan még fontosabbnak érzik majd az emberiséget, az egész világot elpusztítással fenyegető terrorizmus elleni közös fellépést.

Annál is inkább célszerű lenne egy ilyen összefogás, mert a topfocistáknak, a Messiknek, Ronaldóknak, Neymaroknak és a többi hírességnek hallatlanul nagy respektjük van a fiatal és kevésbé fiatal generációk előtt is. Ha ők azt mondják valamire, hogy ez nem jó, arra odafigyelnek, és megszívlelik olyanok is, akik amúgy nem törődnek az össz­társadalmi jelentőségű, kihatású ügyekkel. Vitán felül reális volna egy ilyen, Say No to Terrorism! program, mert a terrorizmus nemcsak butít és nyomorba dönt, hanem tényleg öl. Szerte a világon ezrek váltak már eddig is az áldozatává, és nem lehet tudni, hol lesz a tragikus számsor vége. Ehhez képest az, hogy műveletlen, bunkó emberek rasszista megjegyzéseket tesznek másokra, bármilyen elítélendő, visszataszító, sőt undorító, hatásában mégsem olyan drámai, mint az egész emberiséget sakkban tartó, permanensen fenyegető terrorszervezetek állandó pressziója, működése.

A Say No to Terrorism! felhívás annyira logikus lenne, hogy inkább azon kell csodálkozni, miért nem vetették még fel sehol, hogy mi miatt nem akart belevágni senki. Az a probléma vele, hogy azok a körök, amelyek farizeus pofával kampányolnak a rasszizmus ellen, soha nem fogják engedni. Mindenféle emberi jogi-humanitárius ürügyekkel úgy babusgatják, védik még a terroristagyanúval vádolható bevándorlókat is, hogy a legtöbb embernek az a kellemetlen érzése támad, mintha rokon lelket látnának bennük.

Hogy a terrortámadások nem válogattak eddig sem politikai nézet alapján? Nem tesz semmit, hisz ahogy Kádár János kedvenc mondása is szólt: ahol gyalulnak, ott a forgács is hull. A terror – miként a gyakorló kommunisták, Lenin, Sztálin és a többiek mindig is vallották – szerintük segít megnevelni az embereket, csak hogy tudja mindenki, merre hány méter. Talán nem kell sokáig várni, előbb-utóbb előállnak Az idegen szép! után A terrorista szép! szlogennel is. Ne feledjük: már ezt sugallták az úgynevezett érzékenyítőtréningek, deradikalizációs programok is.

Másrészt mialatt pátyolgatják, mentegetik a terrorgyanús elemeket, érdekes módon igen-igen rossz véleménnyel vannak a polgári lakosságról, és ad absurdum még a rasszizmusellenes kampányba bekényszerített futballistákról is. Ha tudniillik arra kérik az embereket, sportolókat, hogy mondjanak nemet a rasszizmusra, ezzel implicit módon, burkoltan azt feltételezik róluk, hogy hajlamosak rá. Tehát erőt kell venniük magukon, nehogy úrrá legyenek rajtuk az ilyen irányú negatív, rasszista késztetéseik.

Valójában a kampánnyal megbélyegzik, megvádolják az emberi közösségeket. Kitűnik ebből: az ilyen kampányok kiagyalói, az antirasszizmus szószólói előítélettel viseltetnek az emberek, nemzetek iránt. Régi mozgalmi vörösterroros áthallással sötétben bujkáló rasszistákat keresnek mindenütt, minden bokorban.

Ahelyett, hogy például a terrorizmus és bűzhödt melléküzemága, az iparszerű embercsempészet ellen harcolnának. Mi lenne, ha egy Mondj nemet a keresztényüldözésre! kampányt is életre hívnának? Vagy elindítanának végre egy olyan projektet is, amelyre igent lehet, sőt illik mondani. A Mondj igent a keresztény, családi értékekre, a keresztény szeretetre! címet kaphatná az átfogó kezdeményezés.

Aki pedig tamáskodik, sőt vádaskodik, annak egy erős érvet ajánlunk a figyelmébe: elég kevés keresztény terrorista van.