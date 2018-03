Missziós munka Afrikában

A helyi igényeket kielégítő kisvállalkozásokat kellene segíteni

Elképesztő nagyságú számokat hallani manapság arról, hogy milyen népességrobbanás fog bekövetkezni Fekete-Afrikában, és ez mekkora migrációs veszélyt jelent Európa számára. Az pedig felháborító, hogy az EU, a nyugat-európai országok és az ENSZ ezt a krízist úgy akarja megoldani, hogy már-már az emberi jogok közé emeli a szabad országválasztás jogát.

A józan ész számára nyilvánvaló, hogy a megoldást Afrika gazdasági fejlesztése jelentené; a szaporodó fiatal korosztályoknak helyben kellene munkát adni. Mivel az elvándorlásban az iskolázottabb és agilisabb, mobilabb rétegek vesznek részt, ez ráadásul még vissza is veti a helyi gazdasági fejlődést.

Van törekvés az afrikai országok gazdasági fejlesztésére is, de ez mintha háttérbe szorulna. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke tavaly ősszel azt javasolta, hogy az EU 2020–2026-ra szóló költségvetéséből 40 milliárd eurót – mintegy afrikai Marshall-tervként – Fekete-Afrika gazdasági fejlesztésére fordítsanak.

Ez a hét évre eloszló támogatás jelentéktelen. Összehasonlításul: hazánk egyévi nemzeti terméke 130 milliárd euró. A szubszaharai térség ráadásul erősen el van adósodva: az államadósság 2007 óta emelkedik, és elérte a nemzeti termék 50 százalékát.

A kontinens népessége ma 1,2 milliárd fő, amely a század közepére 1,5-2 milliárdra fog nőni. Nagyságrendekkel nagyobb támogatásra, az államadósság fokozatos elengedésére és a külföldi működő tőke masszív beáramlására lenne szükség. Fölvetődik a kérdés: milyen esélyei vannak ennek a mai világgazdaságban?

A második világháború óta először Japán, majd Dél-Korea és a délkelet-ázsiai „kis tigrisek” zárkóztak fel a fejlett ipari országok színvonalára, az elmúlt évtizedekben pedig Kína teszi ezt rohamléptekkel. E felzárkózás az exportorientált iparosítás jegyében zajlott – a külföldi beruházások és technológia eleve az exportképességet és az exportra termelést célozta meg. Nem mellékes eleme ennek a modellnek a fegyelmezett és jól képezhető munkaerő.

Kínában a kommunista egypártrendszer biztosította azt, hogy a dolgozók az angol ipari forradalom idejére emlékeztető brutális kizsákmányolást, a gyakorta 14-16 órás munkanapot és a kéthetente járó egy hétvégi szabadnapot eltűrjék. Fekete-Afrikában ezek a feltételek nyilvánvalóan nem lesznek meg. De elviselne-e a világgazdaság még egy ilyen exportoffenzívát?

Annak idején Japán és Amerika között folyamatos kereskedelmi háborúk zajlottak; az USA főként autógyártását féltette a japánoktól. Később Kínára próbáltak meg állandóan nyomást gyakorolni, hogy értékelje fel a jüant, és ezáltal mérsékelje exportképességét. Mára felborult az éjjeli edény – Trump elnök a globalista világban teljesen szokatlan módon, protekcionista eszközökkel és vámokkal védi az amerikai gazdaságot a külföldi behozataltól.

Amerikának Kínával szemben 400 milliárd dolláros kereskedelmi deficitje volt 2017-ben; az Európai Uniónak pedig 176 milliárd eurós. Nehezen képzelhető el, hogy a fejlett világ Afrikát az exportorientált iparosítás útjára terelve egy újabb, önmagának versenytársat teremtő világgazdasági erőközpontot hozzon létre. Afrika a Nyugat, éppúgy mint Kína számára, ásványai és nyersanyagai szempontjából fontos.

De Afrika fejlesztésének lenne egy másik útja is; az, amit a környezetgazdászok – fejlettségi szinttől függetlenül – környezetbarát és a területi fejlesztést elősegítő alternatívaként javasolnak. Ennek az elképzelésnek a középpontjában a minél nagyobb fokú regionális önellátás áll.

Egy körzet vállalatai elsősorban nem a gazdaságosságot és az exportképességet, hanem a helyi igények kielégítését és a helyi erőforrások hasznosítását tartják szem előtt. Ennek megfelelően kiiktatják a gazdálkodásból a felesleges köröket, mint amilyen például a helyi mezőgazdasági termékek elszállítása az ipari központokba és a feldolgozást követő visszaszállításuk.

Ez és az önellátás más módjai is mérséklik a természeti környezet terhelését. Ernst Schumacher, aki A kicsi szép című, világhíres könyvében e modellt kidolgozta, emberléptékű, azaz helyileg előállítható, nem csak importból beszerezhető technológiák alkalmazását javasolja.

Persze kudarcba is fulladhat egy ilyen törekvés. A kínai kulturális forradalom idején a regionális önellátást olyan mértékig fokozták, hogy az egyes falusi közösségek már nyersvassal is ellátták magukat – ezek voltak a népi kohók. Soha még olyan drágán vasat nem állítottak elő (talán az ókori keltákat kivéve).

E modell része a helyi pénz- és szívességbank is: egy közösség tagjai pénz nélküli szolgáltatásokat végeznek egymásnak, és a pénz csak a kiegyenlítetlen egyenlegek mértékében jelenik meg. Ez – amilyen mértékben e kölcsönös szolgáltatásokkal kielégíthetik egymás igényeit – függetleníti őket a bankoktól, a kamattól, az inflációtól. A külföldi tőkének pedig nem exportorientált fejlesztéseket, hanem a helyi igényeket kielégítő kisvállalkozásokat kellene finanszíroznia.

A mezőgazdaságnak is meg kell maradnia a hagyományos, önellátó kisparaszti gazdálkodás keretei között. A FAO, az ENSZ élelmiszeripari és mezőgazdasági szervezete sajnos már a 60-as évek közepén letért erről az útról, és a harmadik világban, elsősorban Indiá­ban, elindította a „zöldforradalmat”.

A hagyományos, önellátó kisparaszti gazdaságokat a specializáció és az exporttermelés útjára terelték. A gépesítéshez és a kemizáláshoz a gazdálkodók hiteleket vettek fel és eladósodtak. A magasabb termelékenység eredményeként pedig tömegek szorultak ki a mezőgazdaságból, és a nagyvárosok külterületi nyomornegyedeinek a lakosságát szaporították.

A mai globális világgazdaságnak tehát nem érdeke egy újabb, jelentős exportpotenciállal rendelkező erőközpont megteremtése. A környezetbarát gazdaságfejlesztés lehetőséget adna Afrika problémáinak megoldására, de ez a mentalitás olyan távol áll a ma uralkodó gazdaságpolitikáktól és nézetektől, hogy nem remélhető, az illetékes világszervezetek azt felkarolják.

Környezetgazdászként évtizedekig dolgoztam együtt környezetvédő szervezetekkel. Most azt üzenem nekik, hogy ne a migránsok idemenekítésével foglalkozzanak. Ha tehetik, menjenek el Afrikába. Segítsenek kistermelői és fogyasztói szövetkezeteket alapítani. Szervezzenek helyi szívességbankokat. Vegyenek részt a gyerekek tanításában. Igazi missziós munkára van most lehetőség. (Ugyanezt megtehetnék Magyarország egyes elmaradott vidékein is.)

A szerző közgazdász és társadalomkutató