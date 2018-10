Merkel nyomasztó árnyéka

A szövetségi nagypolitika rányomta a bélyegét a tartományi választások eredményeire

Kiváló elemzést írt Kiss J. László október 16-án e lap hasábjain Omladozik a német koalíció címmel a bajorországi választásokról, az okokról és a következményekről. Jómagam ezért már nem a részletes eredménnyel foglalkoznék, hanem néhány tanulságot vonnék le az október 14-i voksolásból, kiegészítve immáron a hesseni tartományi választások tapasztalataival is.

Először is úgy látom, hogy a bajor és a hesseni választások kimenetelét – akárcsak az utóbbi hónapok Európában lezajlott parlamenti választások mindegyikét – alapvetően meghatározta a migráció kérdése, pontosabban a migrációhoz való viszonyulás. Ez a politikai téma dominálta már tavaly ősszel a csehországi és az ausztriai, majd ebben az évben a holland, az olasz, a magyar és a svéd voksolásokat is.

E tény különösen Csehország esetében volt meglepő, mert míg Hollandia, Svédország, Olaszország, Ausztria és Magyarország közvetlenül, mondhatni testközelből megtapasztalhatta a migrációs hullámot és annak következményeit, addig a csehek – akárcsak a szlovákok – kimaradtak a sorból. Mégis, a választópolgárok elsősorban a bevándorláspolitikák alapján válogattak a pártok között – ennek következményeként lett az egyébként nem teljesen makulátlan múltú és jelenű, ám a bevándorlást következetesen elutasító Andrej Babisból miniszterelnök.

Nem véletlen tehát, hogy Bajorország és Hessen tartomány választói is rezonáltak a bevándorlásra és az abból eredő problémák sokaságára, nem beszélve arról, hogy a migránsáradat Ausztria felől éppen Bajorországot érintette a legintenzívebben. A bajor választók erőteljes és egyértelmű válaszokat vártak-várnak a migránskrízis megoldására, ez határozta meg leginkább, hogy mely pártokra adták a voksukat.

Ennek ékes bizonyítéka, hogy bár Bajorország kiemelkedően jó gazdasági teljesítményt nyújtott az elmúlt öt évben is, a munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, és európai szinten kimagasló az életszínvonal, mégis az elmúlt ciklusban egyedül kormányzó keresztényszociális párt, a CSU 2013-hoz képest tíz százalékot veszített, így koalíciós kormányzásra kényszerül a következő ciklusban. Hogyan lehetséges ez?

Csak úgy, hogy a választóik egy része számára mégsem ez volt a meghatározó – azt is mondhatnánk, hogy a jó gazdasági mutatók már „megszokottak” számukra, akárcsak Hessen tartomány esetében is –, hanem az, hogy a szövetségi kormánykoalíció, amelynek szerves része a CSU is, hogyan kezelte és kezeli a migránsválságot, amely a mindennapjaikat érinti. Vagyis: a szövetségi szinten zajló nagypolitikai erősen rányomta a bélyegét a két tartományi választás eredményeire.

Szövetségi szinten pedig azt tapasztalták a választók, hogy bár Horst Seehofer pártelnök és egyben belügyminiszter kritizálja Angela Merkel és a CDU befogadó politikáját, és időnként élesen szembe is próbál menni azzal (lásd koalíciós tárgyalások, felső határ az évenkénti befogadásban, látványos kiállás Orbán Viktor mellett, Hans-Georg Maasen, a nemzetbiztonsági szolgálat vezetőjének megvédése egy nyilatkozata miatt stb.), ám a végső pillanatokban mégis visszatáncol és kompromisszumot köt koalíciós partnereivel, a CDU-val és a szociáldemokratákkal.

Az bizonyosodott be a választóik számára, hogy Seehofer és a CSU pusztán szájkaratézik, de képtelennek bizonyult arra, hogy a bevándorláspolitikának valóban új irányt szabjon a kormányon belül – így lényegében még mindig a merkeli irányvonal érvényesül.

Vagyis a hivatalos bevándorláspolitikától megcsömörlött bajor szavazók számára a CSU afféle se hús, se hal politikát folytatott, amit a választásokon meg is büntettek. Némi túlzással, de érvényesült az újszövetségi mondás: a langyosakat kiköpi az Úristen.

Az Alternatíva Németországnak pártról (AfD) viszont éppen az nem mondható el, hogy langyos lenne. Az AfD, amely Bajorországban 10,2 százalékot, Hessenben pedig 12 százalékot ért el – ezzel a 16 német tartományi parlament immár mindegyikében jelen van –, nevéhez híven valóban alternatívát kínál fel a jelenlegi kormánykoalíció politikájával szemben: a Willkommenskulturt be kell fejezni, a jelenlegi politikai elitet le kell cserélni, és egy, a német nemzeti érdekeket és értékeket, a jó német tradíciókat bátran felvállaló politikát kell folytatni, ezzel mintegy új korszakot nyitva.

Nem véletlen tehát, hogy a CSU-ból kiábránduló szavazók jelentős része az AfD-re adta a voksát, világos jelzést küldve a keresztényszocialistáknak: ha a jelenlegi rossz kompromisszumoktól terhes politikát folytatják a következő ciklusban is, akkor akár történelmi mélységekbe is zuhanhat a párt.

Van tehát min elgondolkodnia Horst Seehofernek, Markus Söder miniszterelnöknek és Alexander Dobrintnak, a párt szövetségi parlamenti vezetőjének és a párt tagjainak. A választási kudarcra adott válaszuk viszont nemcsak róluk szól majd, hanem egész Európáról, kihatással lesz a migránsválságra, az Európa-politika alakulására, közvetetten Magyarország és a közép-európai országok helyzetére is. Van miért tehát drukkolnunk a keresztényszocialistáknak, bajor szövetségeseinknek.

Ugyanakkor azt is hangsúlyoznunk kell, hogy 2015 nyara, a migránsinvázió beindulása óta a német társadalom mélyen megosztottá vált, mint ahogyan egész Nyugat-Európa népessége is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a főáramlatúnak nevezett véleményformáló politikai, kulturális, tudományos, média- és sajtóelit a maga globalista, kozmopolita, migránsbarát világnézetét iszonyatos erővel próbálta beleverni a hétköznapi emberek fejébe.

Ez a törekvésük, hatalmas pénzügyi háttérrel megtámogatva, nem csekély eredményeket ért el. Sajnos nem állíthatjuk, hogy már meggyőző többségben lennének Németországban azok az emberek, akik ellenzik a Merkel-féle bevándorlási politika ámokfutását. Ha így lenne, a tavalyi választásokon sokkal egyértelműbb negatív üzeneteket küldtek volna a nagykoalíciónak.

Tény, hogy a szociáldemokraták óriási pofonba futottak bele a szövetségi parlamenti és most a bajor, valamint a hesseni tartományi választásokon is, és ezzel az SPD gyakorlatilag kis párttá vált. A választók azért büntették meg ilyen mértékben az SPD-t, mert a korábban Martin Schultz által vezetett párt egészen szélsőséges migránspolitikája még a Merkel vezette CDU-én is túltett.

Ez már sok volt a baloldali német választóknak, nem is beszélve arról, hogy a hagyományos szociáldemokrata témákban lényegében nem volt mondanivalója a pártnak. (Itt jegyzem meg, hogy a Die Linke, a Baloldal a parlamentbe sem jutott be.)

Ugyanakkor a többéves liberális marketingmunka megtette a hatását: az egyértelműen bevándorlásbarát, Merkel politikáját ebben a vonatkozásban támogató Zöldek a bajor választásokon meglepően jól szerepeltek, 17 százalékos eredményük 9 százalékkal jobb, mint a 2013-as. Hessenben pedig rekordot értek el 19,5 százalékkal.

Éppen ebben mutatkozik meg a német társadalom mély megosztottsága: létezik egy nem is elhanyagolható része a választópolgároknak, akik feltétel nélkül elfogadják a merkeli vonalvezetést. Ők azok, akikbe azok a szavak, amelyeket nap mint nap sulykol a média, sulykolnak a politikusok és a liberális közéleti szereplők a migrációval összefüggésben, mint „szolidaritás”, „humánum”, „érzékenyítés”, „tolerancia”, segítőkészség” stb., mélyen beléjük ivódtak és értékmérőnek számítanak.

Mindez pedig azért figyelmeztető, mert Bajorország a nyugatnémet tartományok közül messze a leginkább bevándorlásellenes tartománynak tekinthető, nem véletlen az Orbán-kormány és a bajor vezetők közötti, sőt talán mondható, a bajor és a magyar emberek közötti jó viszony. Mégis, e vallásosságát és hagyományait erősen és következetesen őrző tartományban is van csaknem húszszázaléknyi választó, akik elkötelezetten támogatják a bevándorlást, a multikultit, a globalizmust. És ez figyelmeztető jel.

Magyarország is mélyen megosztott ország, mint Németország, ám az arányok egészen mások: amíg nálunk szerencsére a választók elsöprő többsége támogatja az Orbán-kormány bevándorlásellenes politikáját, és a migránsbarát tábor egészen elenyésző mértékű, addig Németországban sokkal kiegyenlítettebbek az arányok a két tábor között, és ez megmutatkozott a bajor és a hesseni választásokon is.

Éppen ezért a jövő évi európai parlamenti választásokon kiélezett küzdelemre számíthatunk a két tábor között, és egyáltalán nem mindegy, hogy Németországban merre billen el a mérleg nyelve. De az is lehet, hogy addigra a német kancellárt már nem úgy fogják hívni, hogy Angela Merkel. Ezt támasztja alá az is, hogy már be is jelentették: Merkel nem indul újra a CDU elnöki tisztségéért. A következő hónapok sorsdöntőek lesznek Németország és Európa számára is.

A szerző politológus