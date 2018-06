Mennyit ér hetvenegy ember borzalmas halála?

Az igazságérzetem azt mondatja velem: életfogytiglani fegyházat érdemel az a négy embercsempész, akik az ügyész vádbeszéde szerint felelősek a parndorfi halálkamionban veszett hetvenegy migráns borzalmas haláláért.

Ugyanakkor kétségeim vannak a tekintetben, hogy a bűnszervezet valódi vezetőin megtorolható-e valaha is a jog eszközével, hogy sem embert, sem Istent nem ismerve, pénzéhségüknek engedve, élve vagy halva leszállítandó árunak tekintik ma is a migránsokat. Lahoo Samsooryamal mellől nagyon is hiányoznak a nagyfőnökök a vádlottak padjáról.

Az afgán trikolór színeibe öltözve, kezében jegyzettömbbel követte az őt bilincsben, láncon a tárgyalóterembe vezető őreit Lahoo Samsooryamal a per kezdetén.

A jegyzettömbön arabul Allah akbar! (Isten hatalmas), valamint pastu nyelven „Nem vagyok gyilkos vagy elnyomó”, illetve „Az ügyész hazudik” felirat volt olvasható. Az idén 32. évében lévő afgánt bandatársai az egyszerűség kedvéért Samsungnak szólították.

A Szerbiából érkező Samsungot 2013-ban fogták el iratok nélkül Németországban. Innen Magyarországra került, oltalmazotti státust élvezett. Még az Afganisztánból hozott 150 ezer dollárral pénzváltásba kezdett, és 2015-ben, az Európára zúduló migránsáradatot meglovagolva, embercsempészetre adta a fejét.

A perben azt állította: ő csak egy egyszerű összekötő a szervezetben a szerb és afgán főnökök és a magyarországi csapat között. Bemondása szerint a délkelet-afganisztáni Dzsalálábád városából származik, az egyetemen építészetet és pszichológiát tanult.

Ő a legintelligensebb a vádlottak közül. Anyanyelvén, a pastun kívül angolul, perzsául és szerbül nagyon jól beszél, valamennyit görögül is tud. Elsőrendű vádlottként a parndorfi halálkamion, valamint harminckét további embercsempészés miatt került a vádlottak padjára a Kecskeméti Törvényszéken.

Az ügyész őt tartja a szervezett bűnbanda vezetőjének.

A másodrendű vádlott az idén 33. évébe lépő bolgár Metodi Ivanov Georgiev (Mitko), aki a gépkocsivezetőket szervezte a banda szállítmányai számára. A sofőr „fogyóeszköz” volt a gyakori lebukások miatt, ám a hét elemit végzett, saját magát „egyszerű cigány embernek” jellemző Mitko gyorsan megoldott minden problémát.

A sofőröknek szállást, ellátást is intézett. A harmadrendű vádlott a 38 éves, szintén bolgár Venceszlav Todorov Boriszov, aki a halálkamion előfutáraként felvezette és biztosította a tragikus szállítmányt. A negyedrendű vádlott a halálos csapdává vált hűtőkamion vezetője, a 27. életévében lévő bolgár Ivajlo Nelev Sztojanov.

Az ügyész mind a négyükre életfogytiglani fegyházbüntetést kért minősített emberölés és bűnszervezetben elkövetett embercsempészet miatt. Az ötödrendű vádlott Szaleh Kaszim Hasszán (Kaszim), 53 éves, libanoni–bolgár kettős állampolgár, a bolgár állambiztonságnak dolgozó ügynök, autókereskedő. Ő szerezte be a bandának az embercsempészethez használt járműveket, köztük a halálkamiont is.

Vallomása nagyban segítette a nyomozást. Állítását, hogy rendszeresen tájékoztatta „tartóit” a banda tevékenységéről, benne a halálkamionról is, megerősítette a bolgár titkosszolgálat két tisztje.

Rajtuk kívül még egy afgán és nyolc bolgár vádlottja van az ügynek, közülük három bolgár szökésben van. A vád szerint valamennyien a bűnszervezet tagjai voltak, sofőrként, figyelőként, szervezőként.

Az ügyész az összes vádlottat bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja, a négy fővádlottnak pedig ezenkívül különös kegyetlenséggel, több, részben 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt is felelnie kell. Az ügyész az ötöd–tizennegyedrendű vádlottakra határozott idejű szabadságvesztés kiszabását kérte.

A vádirat huszonhat vádpontot, a bűnszervezetben dolgozó embercsempészek harminchárom szállításának leírását tartalmazza, ezek közül a 25. vádpont részletezi a parndorfi tragédiát. Eszerint a bűnbanda 2015 februárja és augusztusa között harmincegy alkalommal összesen ezerkétszáz embert juttatott ki illegálisan Nyugat-Európába (az utolsó két szervezett szállítás már meghiúsult).

A Samsung vezette bűnbanda 2015 júniusától naponta csempészett migránsokat Németországba és Ausztriába, őket személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva, százmilliós bevételekre szert téve. 2015. augusztus 26-án hajnalban hetvenegy embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba, amelyet Kaszim vásárolt és látott el magyar rendszámmal. A légmentesen záró, eredetileg szlovák hűtőkamiont augusztus 25-én adta át Mitkóéknak.

A csempészek Kecskemét közelében vacsoráztak, majd indultak volna a szerb határhoz, ám a kamion nem indult be. Samsung a parkolóban üvöltözött, amíg szereztek egy indítókábelt. A főnök idegessége érhető volt, hiszen százezer eurót vesztett volna, ha nem sikerül a szállítás.

A hajnali órákban Mórahalomnál zsúfolták be a raktérbe a zöldhatáron érkezett migránsokat. Négy óra ötven körül az 55-ös úton indult el Ivajlo, majd felhajtott az M5-ösre. Az indulást követően alig egy óra múlva, Petőfiszállásnál hangos dörömbölést és kiabálást hallott hátulról. Felhívta Mitkót.

A hatóságok ekkor már két hete lehallgatták a bandatagok telefonjait, rögzítették, amint Samsung azt mondja idegesen Mitkónak: „Mondd meg neki, hogy csak menjen tovább. És ha meghalnak, tegye ki őket valahol Németországban az erdőben.”

Ezután Mitkó azt mondta a sofőrnek: „Szerintem nem kapnak levegőt bent az emberek, száz százalékig biztos vagyok benne. Menj csak tovább. Ez a legfontosabb.” Ivajlo válaszolt: „Folyamatosan sikoltoznak. Nem tudod elképzelni, mi történik itt, hogyan ordítanak, b…szd meg.”

Ivajlo a perben elmondta: nem mert ellentmondani a főnöknek, féltette a saját életét, „Samsung veszélyes”, így nem állhatott meg. Az ötvenkilenc férfi, nyolc nő és négy gyermek az indulás után másfél-két óra alatt megfulladt, borzalmas kínok közepette.

Valamennyi vádlott tagadja a szervezett bűnelkövetést, az első négy pedig a minősített emberölést. Utóbbiak felmentést kértek a vád alól a 71 ember halála miatt, az embercsempészet miatt pedig minden vádlott méltányos ítéletet kért.