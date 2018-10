Még bővíthető a munka világa

Versenyképességi-hatékonysági mutatóink magas képzettséggel javíthatók

Magyarország felzárkózásának, illetve felemelkedésének az egyik legfontosabb kulcsa az, hogy hányan dolgoznak az országban, s azok, akik dolgoznak, milyen hatékonysággal, illetve termelékenységgel végzik azt. Mivel a közel azonos lélekszámú Csehországban vagy akárcsak a nyolcvanas évek Magyarországában is több mint egymillióval többen dolgoztak, mint nálunk nyolc-tíz éve, így egyrészt természetszerűen adódik a fejlődés lehetősége: extenzív módon azokat is bevonzani a munkaerőpiacra, akik potenciálisan hadra foghatók, aktivizálhatók.

A másik lehetőség az intenzív irányba tett lépések számbavétele, amelynek szintén sok lehetősége van: hatékonyabb munkaszervezés (az üresjáratok, a nem a munkafeladatokkal járó tevékenységek számának és idejének csökkentése) mellett a gépek, az automatizálás és a digitális technológia adta lehetőségek fokozottabb kihasználása.

Az extenzív lehetőségekből az elmúlt hat-nyolc évben sokat kihasználtunk, így ma már nem négymillió alatti, hanem négy és fél milliót közelítő számú ember termeli meg a tízmilliós lakosságnak a betevő falatot. Azonban nyilván vannak még tartalékok: a munkanélküliek, a jelenleg közmunkán lévők (akik közül viszont – mint ahogy azt ma már számos felmérés és elemzés kimutatta – messze nem alkalmas mindenki arra, hogy a versenyszférában dolgozzon), a külföldön dolgozók sok százezres tömege lenne az, akinek hazai munkavállalásával nőhetne itthon a GDP.

Így lehetne nagyobb az a torta, amelyet aztán vastagabb szeletekre is lehetne vágni. Az említetteken kívül ma már a nyugdíjasokat és a kisgyermekes édesanyákat is próbálja a hazai munkaadó, illetve a kormányzat is különböző lépésekkel (adókönnyítések, gyermekjóléti intézkedések, rugalmasabb foglalkoztatási formák felajánlása) fokozottabban bevonni a munkaerőpiacra – hiszen ők is részei ennek a munkaerőpiaci tartalék seregnek.

Van egy réteg azonban, akikre általában nem gondolnak, pedig sok százezres táborukra lehetne okosan „célozni”. Ezek pedig azon fiatalok, akik tanulnak, de emellett szabad kapacitásuk (illetve a durván megnövekedett albérleti árak miatt erős késztetésük is) lenne még arra, hogy dolgozzanak. Ebben mind ez ideig a legelterjedtebb szervezeti forma a diákszövetkezet, de az aktivitás fokozására még további lehetőségekkel, illetve ismeretterjesztéssel is kellene élni. Sokan a nyári munkára gondolnak, de a hétvégi munkavállalásokat (lehet analógiaként a 70-es és 80-as évek vagonkipakolásaira vagy az építkezéseken segédmunkásként dolgozó egyetemistákra is gondolni) vagy akár az éjszakai munkát is meg lehet említeni.

Természetesen látni kell, hogy az esetek jó részében ez a munkavégzés a tanulás rovására is mehet, ezért mértéket kell tartani, illetve szabályozást is igényel a társadalmi érdeknek az érvényre juttatása. Nem szabad elfeledkezni azonban a járulékos pozitív hatásokról sem: az a főiskolai hallgató például, aki nappali gazdasági képzésen tanul, biztos, hogy sokat profitál abból, ha egy vállalatot élesben lát működni, illetve a jó értelemben vett alázat is jobban meglesz benne, mint abban a társában, akinek mindent a feneke alá tolnak.

Ráadásul – s erről is őszintén kell beszélni – a szegényebb sorsú, helyzetű fiatalok így, a szülői segítséget kiegészítve nagyobb eséllyel tudnak magasabb képzettséget, tudást szerezni, ezért szebb karrierjük is lehet – ami egyúttal a társadalom érdeke is. S mielőtt még elkezdenénk nagyon sajnálkozni ezen helyzet kapcsán, nem árt felidézni azt is, hogy például az Egyesült Államokban a diákmunkavégzés teljesen megszokott és normális jelenség.

A munkaerő-tartalékok tekintetében nyilván nem feledkezhetünk meg hazánk elmaradott régióiról, mint ahogy arról sem, hogy a szocializmusban az akkor még számosságában sokkal kevesebb roma felnőtt emberek közül szinte mindenki dolgozott – ugyanis nem kockáztatták meg a közveszélyes munkakerülésért kiszabható börtönbüntetést. Viszont manapság csak az elmúlt két-három évben lehet az építőiparban vagy például a jegyellenőrök között roma származású embereket nagyobb számban látni. Tehát kiaknázatlan lehetőségek itt is vannak.

Természetesen a tartalékok végesek – bár soha nem teljesen kihasználtak. Ezért Magyarország számára hosszú távon az igazi felemelkedési esély nem is az extenzív, hanem az intenzív fejlődésben van. Fontos itt megemlíteni, hogy a versenyképességi-hatékonysági mutatóink részben azért romlottak, illetve nem nőttek az elmúlt néhány évben, mert a munkaerőhiány sok esetben a legképzetlenebb embereket terelte a munkaerőpiacra, így az átlagszint emiatt csökkent. Ezért született az a pénzügyminisztériumi anyag is, ami a partnerektől megkapott észrevételek, illetve javaslatok felhasználásával hazánk versenyképességének javítási eszközeit veszi sorra, gyúrja egységes, összefüggő, konkrét javaslatokat is tevő programmá.

Ebben az anyagban megkerülhetetlen kérdés a kiművelt emberfők sokasága (az oktatás, a képzés, az egészségben töltött évek jelentős meghosszabbításának célja), de fontos az infrastrukturális problémák azonosítása, illetve megoldása mellett az intézményeknek és a szabályozóknak a modern kor kihívásainak megfelelő átalakítása is.

Ezen a területen (a szabályozók változtatásának esetében) példamutató – bizonyos szempontból mintaértékű – volt az a közelmúltbeli lépés, amelyben a kormányzat egy hatéves megállapodást kötött a szociális partnerekkel a bérek terheinek csökkentésére, illetve a béremelések lehetőségének megerősítésére, ösztönzésére. Ma már kimondható, hogy a két éve kötött megállapodás sikeresnek bizonyult, így a szakmai konzultációval előkészített és a partnerekkel egyeztetett forma a jelen helyzetben, az új programnál is sikerrel kecsegtet.

Az extenzív és az intenzív utat egyszerre kell járni – azaz többen, s jobban is kell dolgozni. Ennek a célállapotnak az elérése azzal járna együtt, hogy a versenyben jobb pozíciónk lenne, s nemcsak önmagunkhoz (a korábbi években nyújtott teljesítményeinkhez), hanem a fejlett országokhoz képest is előrébb lépnénk, felzárkóznánk. S ekkor biztosra vehető, hogy nagyobb számban hazatérnek majd a – reméljük, hogy csak ideiglenesen – külföldön dolgozó fiataljaink is.

Ehhez persze az is kell, hogy kihívásként tekintsünk a ma még problémaként számontartott kérdésekre, s úgy, ahogy a sikeres startupoknál: alkotási terepként gondoljunk a terveinkre, a változások menedzselésére. Mert bár furcsa, de a gazdaságban is szinte minden a fejekben dől el.

A szerző közgazdász, főiskolai tanár