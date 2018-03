Magyar György hazudik

A celebügyvéd 1994-ben nekilódult a főpolgármesteri bársonyszéknek: csúnyán megbukott

Közeledik az országgyűlési választás napja, s ilyenkor megfigyelhető, hogy előtte néhány hónappal-héttel feltűnnek a politikai szerencselovagok, kiknek hírét négy éven át az adott körzetben élők maximum a tévéből ismerhették, most viszont Robin Hoodként próbálnak tetszelegni.

Magyar György pont ilyen. A magát függetlennek valló, Gyurcsánnyal, Bokrossal, Demszky­vel nagy cimboraságban lévő budapesti médiaügyvéd a baloldali összefogás jelöltjeként a Somogy megyei 4. számú választókörzetben indul az április 8-i voksoláson. Hogy miért ott? Mert szeret a Balatonban lubickolni, nézni vitorlás jachtjáról a napfelkeltét vagy ahogy lebukik a tűzkorong Tihany felett.

Radnóti Miklós sorai jutnak eszembe: „Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj”. Valahol Magyarnak is, mert ahogy a görög falu tájidegen volt Füreden, úgy ő az marad mindig a megyében. Látom lelki szemeim előtt, ahogy egy ködös novemberi estén felhívják Büssüből, a kis somogyi faluból, hogy segítséget kérjenek tőle. Kinéz körpanorámás luxusnyaralójának ablakán, tölt magának egy pohár zamatos, drága francia bort, nagyot sóhajt, felteszi a szemüvegét, majd a megyetérkép után nyúl, s akkurátus fürkészésbe kezd, halkan mormolva: Nézzük csak, hol is van ez a Büssü?!

Magyar György nyilatkozatait olvasgatva, eddigi ténykedését látva az a véleményem, hogy gerinctörést biztosan nem szenvedhet: négy évvel ezelőtt ugyanis még azt mondta, hogy a Jobbikot ki kell rekeszteni a parlamentből államellenes cselekedetek és vállalhatatlan képviselői miatt. Ma viszont már úgy látja, hogy az ellenzéki pártoknak össze kell fogniuk, s nem szabad megnézni, hogy kicsit náci vagy nagyon náci, nagyon demokrata vagy kicsit demokrata, technikailag kell együttműködniük.

Kicsit náci vagy nagyon náci – ízlelgetem a számban a mondatot: gyomorforgató. Hogy tud(nak) lepaktálni egy olyan párttal, amelynek számos képviselője full náci módra cselekedett, fogalmazott meg gondolatokat? Itt van mindjárt a jobbikos Kulcsár Gergely esete.

Ez a „tiszta szívember” korábban a Dunába lőtt zsidókra emlékező vascipők emlékművébe köpött, majd azt kommunikálták: hirtelen felindulásból tette. Hirtelen felindulásból… Máskor a frakciótársainak írt körlevelében „kamukausztnak” nevezte a népirtást. Gyöngyösi Márton pedig felmérette volna, hogy a magyar Országgyűlésben és kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki – szerinte – bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent az országnak. E gyalázatos megnyilvánulások sora sajnos elég hosszan folytatható. Szegedi Csanád 2012 nyarán távozott a Jobbikból, miután kiderült zsidó származása. Mondatai jól szemléltetik e közösség ideológiáját, hangulatát s távozásának motivációit: „Az rémisztett meg a legjobban, hogy szembetaláltam magamat magammal: kirekesztőből kirekesztett lettem!” Hogy is mondta Magyar? Az összefogás tekintetében irreleváns az adott párt ideológiája.

A celebjogász szemet huny, számára minden elfogadható, tolerálható a hatalom megszerzése érdekében, ezért Vona Müezzin Gábor alakulatával is szemrebbenés nélkül összeborul. A politikai szemétdomb pedig jó nagy, elfér rajta sok szélkakas. Itt van mindjárt a másik nagy köpönyegforgató, Karácsony Gergely, aki korábban azt mondta, jobban utálja a szocikat, mint a Fideszt. Most pedig az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje. Nem mellesleg Magyar György patrónusa, hiszen ő mutatta be és ajánlotta a napokban a választók figyelmébe Siófokon.

De térjünk vissza a Jobbik „néppártosodásához”, amit egyesek tájékozatlanságból vesznek be. Magyar György nem, őt csak érdekei vezérlik. Belépett a hatalomért és pénzért az ördöggel is cimborálók táborába. A Jobbik farkasból kamubáránnyá avanzsálódása azonban sok közéleti szereplőnek megfekszi a gyomrát, mert ők tudják: kutyából nem lesz szalonna.

Az ismert történész, Gerő András pedig tavaly ősszel fakadt ki, miután a zömmel liberális taggal bíró Szeretem Magyarországot Klub meghívta Vona Gábort. Gerő vállalhatatlannak nevezte a Jobbik elnökét, szerinte ugyanis a párt politikája cigányellenességből és zsidógyűlöletből fakad, az pedig, hogy mostanában békésebb hangot próbálnak megütni, komoly hitelességi problémát vet fel. Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Iz­raelita Hitközség vezető rabbija miután ismét hanukai üdvözletet kapott Vonától, azt mondta: olyan politikusoktól, akik éveken keresztül a rasszista gyűlöletet terjesztették, cinikus gesztusnak tartja. Szerinte a sötétség terjesztését nem proklamációkban, hanem a cselekedetek szintjén kell jóvátenni.

Magyar György a demokráciáért is egyre többet aggódik mostanság. De valahogy 2006 októbere után – amikor a rendőrök ártatlan emberek közé lőttek, szemet lőttek ki, menekülő embereket döngöltek a földbe lovasrohamokkal – valahogy nem hallatta a hangját, mondhatni kussolt.

Úgyhogy ennyit a demokráciáról és védelmezőjéről. Nem mellesleg a fia is „nagy demokrata”, mondhatjuk az alma nem esik messze a fájától. Csakhogy ez az alma is kissé kukacos: történt ugyanis, hogy az Európai Bizottság a minap adta ki országjelentését, amely a magyar gazdasági teljesítmény némi elismerése mellett komolyan kritizálja a politikai döntéshozatal átláthatatlanságát, a magas korrupciós kockázatot, az oktatás és az egészségügy állapotát.

Kitalálják, hogy – a hírek szerint – a jelentés elkészítésében többek között ki vett részt? Persze hogy Magyar György fia, Magyar Gábor. A fiatal ügyvéd amúgy nem ismeretlen a közéletben: ő védte „a puha diktatúra legkeményebb öklét”, a tavalyelőtt 94 évesen elhunyt Biszku Bélát.

A kommunista politikus a legnagyobb megtorlások, kivégzések idején, 1957. már­cius 1. és 1961. szeptember 13. között volt belügyminiszter. Az ügyészség néhány éve életfogytiglani börtönt kért az ’56-os forradalom utáni megtorlások, a 46 ember életét kioltó salgótarjáni sortűz, valamint a Nyugati téri karhatalmisták és tüntetők közötti három halálos áldozattal járó összecsapás miatt. A Biszku-ügy előtt pedig a „vöröscsillag-pert” vitte, miután Fratanolo Jánost vörös csillag viselése miatt tiltott önkényuralmi jelkép viseléséért őrizetbe vették.

Hát ennyi, belátom, ő is független, ahogy az apja, a showman-attorney, akinél a szereplés, a nagyotmondás mindig a kelléktár része volt. Egy lapinterjúban arra a felvetésre, hogy úgy hírlik, tudja, ki ölte meg 1963-ban John Fitzgerald Kennedy amerikai elnököt, szemrebbenés nélkül azt felelte: írt egy novellát, amelyben felállított egy elméletet, hogy kinek is állhatott érdekében a dallasi gyilkosság. Arra jutott – most figyeljenek –, hogy Kennedy alelnöke, a későbbi elnök, Lyndon B. Johnson lehetett a felbujtó. Mekkora lúzertársaság ez az FBI…

Médiaszereplés, nagyotmondás kipipálva, de mi a helyzet az igazmondással? Szintén ebben az interjúban arra a kérdésre, ­hazudott-e már a sajtónak, azt felelte: „Általában nem szoktam.” No comment.

A bűnözők ügyvédjének ténykedése a vörösiszap-katasztrófa kapcsán is tetten ­érhető, amikor átszakadt a gát, s a timföldgyártás mellékterméke megbokrosodva hömpölygött falvakon át, emberéleteket követelve, s életek munkáját ragadta magával vagy tette tönkre.

Magyar György és csapata piócaként környékezte meg a helyieket, hogy jogi képviseletüket ő láthassa el, a hírek szerint óránként nettó 50 ezer forintért. A nemrég elhunyt Léhmann György siófoki ügyvéd pedig akkortájt bejelentést is tett a kamarai elnöknél, mondván, törvénybe ütköző és etikátlan megbízói nyilatkozatot tartalmazó, fenyegetésként értelmezhető mondat van azokban a szerződésekben, amelyeket Magyar György a vörösiszap-katasztrófa károsultjaival kötött.

Tudják, mi állt a szerződésekben? Hogy az ügyfél lemond a szerződés utólagos megtámadásának jogáról. A celebügyvéd erre azt mondta, szerződései törvényesek, és áll bármilyen vizsgálat elé.

A „tévéügyvéd” nem most először kacsingat a politika felé. 1994-ben a Köztársaság Párt–Vállalkozók Pártja színeiben nekilódult a főpolgármesteri bársonyszéknek: 7706, azaz hétezer-hétszázhat szavazatot lapátolt össze Budapesten, ami 1,29, azaz egy egész huszonkilenc tized százalékot jelent. Tehát a médiaügyvéd ott bukott el csúnyán, ahol amúgy otthonosan mozog: a fővárosban.

Május 6-án Libanonban, 27-én Barbadoson, július 29-én pedig Kambodzsában lesznek parlamenti választások. Úgyhogy Magyar György előtt számos út van, hajrá! Esélye? Annyi, mint Somogyban.

A szerző újságíró