Kegyelettaposó német baloldal

Megőrült a sátán – juthatnak eszünkbe József Attila szavai a chemnitzi események nyomán. Az egyre inkább szélre sodródó német baloldal ugyanis mintha teljesen elvesztette volna a mértéktartást, és a megkergülés határára érkezett azzal, hogy még a huszonöt késszúrással brutálisan kivégzett fiatal családapa iránti kegyelet lerovását is lehetetlenné akarta tenni.

Az egész szomorú történet Szophoklész drámáját idézi, amikor Kreón, a király nem akarja megengedni Antigonénak, hogy eltemesse a testvérét. Hogy süllyedhetett olyan mélyre Goethe, Heine és Schiller nemzete, hogy az elemi kegyeleti gesztust gyakorlókat támadják, amiért azok el szeretnének búcsúzni valakitől, akit bestiá­lis módon meggyilkoltak illegálisan érkezett, integrálódni nem hajlandó vademberek?

Tudható persze, hogy a baloldali politikai vezetők és sajtó éppen azokat tartja szélsőjobboldalinak, rasszistának, nácinak, akik kimentek tüntetni az utcára, hogy honfitársuk meggyilkolása miatt tiltakozzanak. Azt állítják pél­dául, hogy a tüntetők migráns kinézetű személyeket inzultáltak.

Na most a technika mai állása szerint, a mobiltelefonos felvételek áradásának és posztolásának idején el tudja valaki képzelni, hogy a balos portálok, blogok ne lennének dugig tömve ilyen fotókkal, videókkal, ha ez igaz volna? Voltak tényleg kirakat-neonácik is a tömegben a felvételek tanúsága szerint, de nyilvánvaló: elenyésző kisebbséget képviseltek.

Hasonló volt a bénázási koreográfia, mint a kölni – és egy sor más német, nyugati városban tapasztalt – 2015. szilveszteri tömeges erőszaktevés elhallgatása esetében, amikor napokig hatóságilag eltitkolták a nőkkel szembeni vérlázító, bevándorlók által elkövetett bűncselekményeket.

A kommunikációs dedóhoz foggal-körömmel ragaszkodó német hatalmi gépezet most is el akarta hallgatni az elkövetők illegális migráns voltát, ám az igazság kitudódott. Jellemző, hogy a hatóságok számára fontosabb, hogy a kiszivárogtatóval szemben drákóian eljárjanak.

A szászországi főügyész a hírek szerint megmondta, hogy nincs bizonyíték rasszista cselekményekre, embervadászatra Chemnitz utcáin. Nem tudni tehát, honnan vette Angela Merkel kancellár az erről szóló információt. Mi azért megmondhatjuk: a szélsőliberális-ultrabaloldali médiából, amely a lehető legrosszindulatúbban tájékoztatott az eseményekről.

A híradásokból az derült ki, hogy a rasszista, náci tömegekkel szemben a jó, haladó antifasiszták felvonultak tiltakozni. Azt már nem mutatták meg, hogy ezek a jámbornak csak nagy adag naivitással nevezhető szélsőbaloldaliak provokálták végig a békés polgárokat, elállva az útjukat, hogy ne mehessenek el a gyilkosság helyszínére, amelyet virágokkal borítottak a chemnitziek.

Vagyis az ő torz felfogásuk értelmében már a kegyelet is rasszizmusnak, nácizmusnak minősül, és az a jogállami, ha megakadályozzák a gyászolásban az embereket. Szerintük és a német hatóságok szerint tehát aki felszólal a terrorizmus ellen, az náci, és nem szabad demonstrálni a gyilkosok ellen sem, mert az már szélsőség. A szemükben a vélt rasszizmus nagyobb bűn, mint a terrorizmus, a gyilkosság. Mindebből logikusan következik, hogy a baloldal terrorpárti lett Németországban.

Eközben ha valaki nem tudná, mi történt Chemnitzben, meg lehetne győződve a politikai kirohanások alapján arról, hogy a szélsőjobboldal követett el valamit, ami ilyen haragos hullámokat vet a baloldalon. Koncerteket, demonstrációkat szerveznek a rasszizmus ellen, telesírják a fél világot, hogy micsoda náciveszély van. Pedig közben egy családapát kegyetlenül megöltek, két másik embert súlyosan megsebesítettek, de erről egy szót sem ejtenek. Ha megtehetnék, még a gyilkosságot is a „szélsőjobb” nyakába varrnák.

A helyzet azonban az, hogy éppen a magát szociáldemokratának nevező német szélsőbaloldal bukott le. Kiderült, hogy a baloldal a valódi rasszista: sietve, fennen lobogtatták, hogy a meggyilkolt családfő úgymond migráns hátterű. Ez persze hazugság. Annyi az igazság, hogy félig kubai származású. A baloldal úgy látja, hogy ez már „migránsháttér”, amit számon kell tartani és leleplezésre érdemes? Nem is értik, miért csinálnak a halálából a chemni­tziek akkora ügyet. De hát akkor ki a származással revolverező, nemzetből kirekesztő rasszista, ha nem ők?

Igaz, miért is kellene csodálkozni mindezen egy olyan országban, városban, ahol a gyűlölet, a totalitarizmus apostolának, Karl Marxnak a XXI. században óriási köztéri fejszobra lehet? Hálát kell adnunk az égnek, hogy előbbre tartunk náluk. Nálunk már megtörtént a rendszerváltozás. Ráférne a németekre is, mielőtt deklaráltan szocialista népi demokráciának hívják majd a saját rendszerüket – immár nemcsak a volt NDK-ra, hanem egész Németországra kiterjesztve. Mindenesetre fájdalmasan tisztul a kép arról, miért nincs nyoma annak, hogy a kancellár részvétet nyilvánított volna – nemcsak most, hanem bármely hazai terrorcselekmény után.