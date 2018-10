Jakab Péter-show az ATV-n

A minap egy igen mulatságos, villogó szemű figurára bukkantam: az eleddig méltán ismeretlen jobbikos politikusra, Jakab Péterre. A nevezett úr az „orbáni diktatúra” alatt is büszkén és szinte folyamatosan sugárzó televízióban, az ATV-ben kezdte idegesen villogtatni gombszemeit, és azzal fenyegetőzött fészkelődve, hogy a jobbikos politikusok be fognak törni a kormánypárti szerkesztőségekbe, hogy felelősségre vonják azokat a csúnya újságírókat, akik megírják az igazságot a Jobbikról. Jakabpéterül: hazudnak.

Jakab Péter szerint az ilyen meggondolatlanságot drasztikusan meg kell torolni. Mégis hogy jön egy újságíró ahhoz, hogy a Jobbikról írjon? Na ugye.

Jakab Péter, ha már ott volt, sok más egyébről is elhadarta, hogy mi jár az okos fejében. Természetesen szóba hozta az ellenzék új slágertémáit: az otthonápolási díjat meg a kilakoltatásokat. Az otthonápolási díjról szóló prezentációt a haladó ellenzéki képviselők az esetek túlnyomó részében lebiggyesztett ajkakkal, szomorúan, reményvesztetten, a távolba révedve szokták alig hallha­tóan elrebegni.

Az ügyesebbje még egy könnycseppet is ki tud préselni. Gondolom, az ilyen kis előadásokat a pártszékházakban szokta gyakoroltatni a pártok drámatagozata különfoglalkozásokon. A kurzusokat minden bizonnyal a két kiváló színésznő és független-objektív újságíró, Kálmán Olga és Veiszer Alinda szokta tartani.

Nem tudom, melyik Soros-szervezetnek pattant ki a fejéből, hogy ez legyen az új slágertéma, de mindent elmond az idősödő milliárdos alkalmazottjairól, hogy az úgynevezett csodafegyverük már a lövés előtti pillanatban csütörtököt mondott, hiszen a díjat már eleve a Fidesz emelte föl, és, megsajnálva a tévéstúdiókban zokogó jobbikos exszkinhedeket, további emeléseket helyezett kilátásba. Nem baj, találnak majd mást. Ilyenek.

Na de nézzük inkább a „bemegyünk kérdezősködni a propagandába” kezdetű gondolatot! Jakab Pétert, ha nem lenne ilyen szörnyen ellenszenves, még sajnálnám is picit, mert tényleg roppant kellemetlen lehet neki, hogy megszűnőben lévő pártja pont akkor küldi be a tévébe ilyen dolgokról hőzöngeni, amikor napvilágra került egy olyan hangfelvétel, amelyen a jobbikos vezetők azon tanakodnak, hogy pontosan melyik pártújságjukban is kellene a tömeges kilépési hullámot mindent elsöprő belépési hullámának hazudni, illetve Toroczkait a sárga földig lejáratni.

Az egyik leggyönyörűbb pontja a kiszivárogtatott beszélgetésnek, amikor az egyik politikus azt mondja, hogy a Zsúrpubi már túl feltűnő lenne, hiszen az összes lejárató „cuccukat” ott szokták megjelentetni.

Szegény Jakab Pétert erre beküldik az ATV-be arról beszélni, hogy be kell törni a kormánypárti újságok szerkesztőségébe felelősségre vonni az újságírókat. Kitűnő időzítés.

A Jobbik történelme legnagyobb botrányát éli át. Kiderül – pontosabban bizonyítva lesz –, hogy a saját pártsajtójukat (Zsúrpubi, N1tv, Alfahír) kézi vezérléssel, a pártszékházból működtetik, és arra használják, hogy a nekik nem tetsző hírek értelmét meg- és kifordítsák, hogy a Jobbik ballikosodásával egyet nem értő politikusaikat lejárassák, hogy az eddigi kommunikációval ellentétben nem belépnek, hanem tömegével hagyják ott a pártot a csalódott tagok, de még az is egyértelművé válik, hogy a Jobbik vezetése olyan szinten megosztott, hogy a jelenlegi elnökséggel elégedetlen vezetők úgy szivárogtatják ki a sajtónak az ehhez hasonló anyagokat, mintha nem lenne holnap.

A Jobbiknak a jelenlegi formájában maximum hónapjai vannak hátra. Addig élvezzük ki a Jakab Péter-félék mulatságos fellépéseit.