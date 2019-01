Az ellenzék kilenc éve teszi lehetetlenné, hogy a társadalom problémáiról valódi vita legyen

Hogyan reagáljunk az erőszakra?

A múlt év végén kezdődő erőszakos tüntetésekkel és egyéb agresszív, az alapvető emberi normákra fit­tyet hányó akciókkal párhuzamosan az ultraliberális és ultrabaloldali sajtóban is elkezdődött a „forradalmi erőszak” legitimálása.

Utoljára egy kommunista, szélsőbaloldali terrorszervezet gyilkosságokat elkövető tagja ürügyén kezdődött meg a magyar nyilvánosságban érthetetlenül morálisan megtűrt Mérce című ultrabaloldali weboldalon a kommunista terroristák által elkövetett gyilkosságok „megmagyarázása”, „történelmi és társadalmi kontextusba helyezése”. Az új jobboldali brazil kormányzat ugyanis kiadott Olaszországnak egy, korábban a baloldali francia kormányok által is menedékjoggal védelmezett kommunista gyilkost.

Az illető egy szélsőbaloldali halálbrigád tagjaként vett részt gyilkosságokban, amelyek egyébként akkoriban, a hetvenes években (is) szokásban voltak Olaszországban. A bűnszervezetekkel és maffiákkal zsúfolt Olaszországban rendkívül erős és agresszív kommunista jellegű, értelemszerűen a KGB által is pénzelt és ebből következően külföldi érdekeket követő és hazaáruló bandák vívták áttekinthetetlen háborújukat valós és képzelt ellenségeikkel.

A magyar szélsőbaloldal által most hőssé avatni kívánt bűnözők természetesen általában jobboldali érzelmű embereket vettek célba. Úgy támadták meg őket, hogy azok védekezésképtelenek legyenek. Jelen esetben többek között például egy vendéglőben, a családja körében vacsorázó ember meggyilkolásáról van szó, akinek a fiát is egy életre tolószékbe juttatták. Nem harcról, csatáról van szó, hanem leszámolásokról, kivégzésekről, olyan módon, hogy az elkövetőket az ártatlanok jelenléte és veszélyeztetése, halála a legkevésbé sem zavarta. Egyszerűen eldöntötték, hogy megölnek valakit, mert az ideológiából ez következett, aztán megtették.

Az akkori és a jelenlegi nyugat-európai viszonyok ismeretében nem lehet eléggé megbecsülni és értékelni azt a biztonságot, amelyben jelenleg mi itt Közép-Európában élünk. Még a kilencvenes években is szűk körben maradtak a leszámolások, az ártatlanok veszélyeztetése olyan erős társadalmi nyomást eredményezett, amely végül is a bűnszervezetek szétzilálásához vezetett.

Az elmúlt harminc évben az erőszak Magyarországon csak két esetben lépett át az ideológia és a politikai érdek vezérelte területre; 2006-ban és a nyilvánva­lóan politikai céllal ügyetlenül nyomozott cigánygyilkosságok esetében. Mindkét esetben megúszták a politikai felelősök, de a rendőrség hatalmasat fejlődött azóta, és jól láthatóan nem használható már fel ilyen célokra, sőt nem is provokálható, és az is elképzelhetetlen, hogy a titkosszolgálatok gyilkosságok esetén ne támogassák a rendőrségi nyomozásokat.

Ennek oka az, hogy a jelenlegi kormányzat egyik legfontosabb alapelve, hogy támaszkodik a társadalmi stabilitásra és az emberek ez irányú elvárásait prioritásként kezeli. Az erőszakmentességre vonatkozó közmegállapodás annyira erős, hogy 2006 után az MSZP Gyurcsány Ferenc előtti vezetői mindent megtettek, ha megbuktatni már nem tudták, hogy a cselekedeteinek következményeit belátni képtelen miniszterelnöknek és hasonszőrű környezetének ne sikerüljön elérni a célját, vagyis az erőszak eszkalálását. Ezt a tudást, amit a keserűen megszerzett történelmi tapasztalat táplál, ne vitassuk el még a legszörnyűbb régi kommunistáktól sem. Ők tudják, milyen az, amikor elszabadul az erőszak. Ők már tudják, hogy egy csatát, egy háborút el is lehet veszíteni, és utána lehet, hogy felelősségre vonás jön.

Az ultrabalos és ultraliberális csoportok azonban, akiket sem történelmi tapasztalat nem pallérozott, sem morális gátlás nem akadályoz, a XX. századi nagy rombolási kísérletek után most először jelentették be, hogy felmondanak minden társadalmi megállapodást. Azzal, hogy az erőszakmentességre vonatkozó rendkívül erős közkívánalomnak is nyilvánvalóan ellene mennek, új fejezetet nyitnak a rendszerváltás utáni történelemben.

Provokálni fognak, mártírokat akarnak gyártani majd, meg akarják bosszulni a rajtuk esett sérelmeket és teljes természetességgel, az ellenzéki sajtó teljes – igaz, még hallgatólagos – támogatásával ki is nyilvánítják, hogy a jobboldaliak elleni célzott gyilkosságokat nem tartják bűnnek, ha a saját torz ideo­lógiai rendszerükben az indokolható. Innen már csak egy lépésre vagyunk az akciótól, a célpontok kijelölésétől.

A sorsunk azon fog múlni, hogy a magyar társadalom, a kormánypárti szavazók és a politikáról, az emberi létről normálisan gondolkozó ellenzéki szavazók, akik az erőszakot egyre jobban és manipulatívabban támogató ellenzéki sajtó legfőbb fogyasztói is, hogyan reagálnak majd a provokációkra, a megtervezett, valamint a szélsőliberális sajtó által támogatott erőszakos cselekményekre.

Az európai parlamenti választások kampányában valószínűleg eldől, hogy Magyarország a széteső nyugati társadalmak egyre inkább az erőszakba beletörődő útját választja-e vagy kikényszerítjük-e a közmegegyezésünk betartását. Magyarország – mint közösség – együtt mozdulva semlegesíti-e az erőszakot hirdető szélsőséges csoportokat, az antifásokkal összefogó náci jobbikosoktól a kamaszokat, fiatalokat a frontvonalba küldő és őket feláldozni bármikor kész ultraliberális poszt-SZDSZ-es, bosszúszomjas csürhéig, vagy tűri, hogy néhány ezer fizetett hazaáruló leromboljon mindent, de tényleg mindent.

Az ellenzéki szavazók nincsenek tisztában azzal, hogy mi a konkrét célja azoknak az akcióknak, amelyeket esetleg szimpátiával vagy akár távolságtartással ítélnek meg, de mindenképpen érthetőnek tartanak. Hasonlóan óriási a szakszervezetek felelőssége is, hogy adnak-e háttértámogatást a szélsőségeseknek, belemennek-e, hogy a munkavállalókat az erőszak eszközeként használják.

Az ellenzék és értelmisége, valamint a balliberális sajtó már kilenc éve teszi lehetetlenné, hogy a magyar társadalom alapvető problémáiról valódi vita, érdemi kommunikáció alakuljon ki akár a nyilvánosságban, akár a tudományban.

Miután ezek az erők a korábbi és a jelenlegi alaptörvény csaknem százszázalékos szavazói támogatottságot élvező alapértékeit is folyamatosan támadják és kétségbe vonják, csak ideológiai harc van. Ennek a módszernek köszönhető, hogy a valódi viták és magyarázatok nélkül maradó ellenzéki szavazók egy része egyre frusztráltabb lett. Az erőszak hallgatólagos elutasítása volt az az utolsó közös érték, amely még megkülönböztette az abszolút szélsőségesektől a magyarországi liberálisokat és baloldaliakat.

A magyar jobboldalnak, a kormányzatnak, valamint természetesen és legfőképpen a jobboldali szavazóknak is az a kérdés, hogy képesek-e meggyőzni az élet minden területén a politika iránt csak mérsékelten érdeklődő honfitársainkat. Arról kellene ugyanis szólnia végre a közbeszédnek, hogy egy feljövőben lévő, teljesen normálisan működő országban miért is kellene erőszakkal anarchiát létrehozni, elkergetni a sikeres kormányt, hogy a korábbi bukott kormányzat legrosszabbjai és külföldi ügynökök kerüljenek hatalomra.

Olyan politikai programmal, amelyet egyébként teljes egészében elutasít a magyar emberek döntő többsége, és amely etnikai, vallási és nemzeti értelemben is gyökeres és visszavonhatatlan változásokkal fenyeget. Hiába nyilvánvaló ez, ehhez képest jelentéktelen és hihetetlen sajtó- és közösségimédia-támogatással túldimenzio­nált álproblémák mentén folyik a propagandaháború, amelynek valódi háborúvá alakítására most látják érettnek a helyzetet az ellenzék aktivistáit irányító döntéshozók.

Abban bizonyosan igazuk van, hogy ha az valóság lenne, amit az ellenzéki propagandaeszközök összehazudoznak, részleteiben és az összkép tekintetében is, akkor valóban óriási bajban lennénk. A szélsőségesen kiélezett kommunikációs eszközök össztüzében a hétköznapi élet elkerülhetetlen problémái felnagyítódnak, és ez nem egy ember helyzetértékelését, realitásérzékelését teszi hibássá. A szélsőségeseket a saját potenciális támogatóik ellenakciói fékezik meg a leghatásosabban. A kormányzat demokratikus elkötelezettségű ellenzékének kell először kiállnia az ország normális működése, az erőszakellenesség mellett.

Ha a kormánypárti tömegek azonnal képesek kifejezni, hogy nem engednek az erőszaknak és már a számbeli fölényükkel el tudják rettenteni az erőszakpártiakat, akkor nem lesz baj. Ha az ellenzéki szavazók bojkottálják azokat a pártokat, csoportokat, propagandatermékeket, amelyek támogatják, akár hallgatólagosan, furmányos módon is az erőszakot, amelyek forradalomról papolnak, illetve nyilvánvaló okokból más országok baloldali terroristáinak rémtetteit magyarázgatják és mentegetik, akkor sem lesz baj. Akkor a csírájában el lehet fojtani a XX. századi rémálom folytatását, az újkommunisták és az újnyilasok által remélt erőszakot.

De ez a felismerés, attól tartok, még előttünk van.

A szerző szociológus