Hamvadó cigarettavég

Az utolsó országgyűlési választások harmadik alkalommal fújtak ébresztőt az álomvilágban élő ellenzéki pártoknak. Az emberek világossá tették, nincs szükségük bukott pártvezérekre, külföldi megmondóemberekre és Soros György marionettbábuira. Nevezettek inkább cirkuszba, mint az államigazgatásba illenek. Az ő sorsuk a hamvadó cigarettavéghez hasonlítható.

A választópolgárok üzenete továbbra is süket fülekre talált, de vakbuzgalommal párosult. A szokásos bolsevik-kommunista forgatókönyv szerint most már nemcsak kívül, hanem szervezeteiken belül is keresik az ellenséget. Pusztító erővel törnek párttársaikra, ennek eredménye, hogy az amúgy is gyengének minősülő pártelitjük kocsmai szintre került.

Az ellenzék az eddig soha nem sikerült egymás közti összefogást tartja a jövő útjának. Így aztán eszmei poharukba nem tudnak tiszta vizet önteni. A szélsőbal- és a szélsőjobboldal a vizet és a tüzet tudja hozzáadni a hőn kívánt elegyhez. A történelem ismeri ezt a módszert. A szélsőségek egymásra találására volt már példa. A fasiszta-náci és a bolsevik-kommunista kérészéletű együttműködés világháborúhoz vezetett. Ma már világos, hogy a tudatos civileket, a társadalom krémjét nem lehet kétéves nyeretlennek tekinteni és hideg polgárháborúba, táncba vinni.

Az európai zsidó-keresztény civilizáció kinevelte a gondolkodó sorskérdéseire éberen reagáló embertípust. Látják, hogy a valójában álcivil szervezetek a Soros-pénzen finanszírozott nem kormányzati szervezetek (NGO-k) és a szocialista-liberális európai parlamenti képviselők bort isznak és vizet prédikálnak. A templomok lerombolása, a keresztények üldözése nem szolgálhatja Európa lakosságának jövőjét. A mecsetek számának növekedése, a terrorral támogatott hittérítés durván sérti az emberek szabadságának jogát. A no-go zónák terjeszkedése, a gazdasági bevándorlók számolatlan befogadása szülőföldünk elleni újkori honfoglalást valósít meg.

Az EU jelenlegi vezetése egy agyonkarcolt bakelitlemez hangján szól. Az intézményrendszer recseg-ropog. Az ott dőzsölő megélhetési politikusok jogtipró módszereiből is elég volt. A migránsok meghívása sok ezer ártatlan ember vízbe fulladását okozta a Földközi-tengeren. Mindez nem történt volna meg, ha a volt nyugat-európai gyarmattartók a közel-keleti és afrikai országok népeit kizsákmányolás helyett inkább szolidaritással gondozták volna. Erre még most is lenne esély.

Az Európai Unió vezetésében mélyreható változások szükségesek. Az Európai Parlament (EP) padsoraiban nem tűrhetők el a júdáspénzért, pártpolitikai érdekből cselekvő képviselők, akik a Soros-táptalajon hizlalt NGO-kkal és az embercsempészekkel szimbiózisban élnek.

Jean-Claude Juncker nem kerülheti el az uniós polgárok erkölcsi ítélőszékét. A tavaszi európai választások vissza nem térő alkalmat adnak a nemzetek szuverenitásának kifejezésére. „Valóság nagybátyánk levelét” a magyar választópolgárok is megfogalmazhatják, ezt voksaikkal az EP-választások kapcsán megtehetik. Nem árt nemzeti Himnuszunkra gondolni. „Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk…” Nem akarunk rabigát, végre szabadulni szeretnénk bútól és bánattól. Jó passzban vagyunk, van mit megvédenünk, például Európát és hazánk határait.

Civilként komolyan vesszük a népfelség elsőbbségét. Szavazatainkat nem adhatjuk szavazatosságukat vesztett ideo­lógiákra, letűnt eszmékre. Célunk az uniós közjó megvalósítása. A jövőben nem vállaljuk a pártpolitikák vonatán a potyautas szerepet. Voksaink nagy értéket képviselnek, meghatározzák Magyarország és Európa jövőjét. Tetteinket vezérelje az Isten, haza és a család.

A szerző a CÖF–CÖKA elnöke