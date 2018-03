Frank Füredi: Kettős mércét alkalmaz hazánkkal szemben a Nyugat

Kultúrharcok zajlanak a Magyarországot is magába foglaló kelet-európai régió és a kontinens nyugati fele között – állapítja meg Frank Füredi A célkeresztben: Magyarország című kötetében.

Az Egyesült Királyságban élő, magyar származású, 1956-os emigráns szerző kifejti: elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió mesterségesen kialakított mítoszai és értékpótlékai nem vesznek tudomást a szovjet uralom alatt a kommunista diktatúra borzalmaival szembesülő országok tapasztalatairól.

Így a holokausztnak az európai nemzetek közti szolidaritás fenntartására megalkotott narratíva középpontjába állítása is a történelmi traumák egyoldalú értelmezését jelenti, ahogyan az önkényuralmi jelképek közül a horogkeresztnek a vörös csillagnál sokkal erősebb stigmatizálása is.

A kettős mérce alkalmazása leginkább a posztnemzeti nyílt társadalmaknak a nemzetállami alapon szerveződő szuverenitással szembeni pozitív megkülönböztetésében érhető tetten. Füredi számos példán keresztül rámutat, hogy a nyugat-európai liberális nyelvezet a populizmus önkényes értelmezésén keresztül igyekszik összemosni a nemzetállamiság képviseletét a nácizmussal.

A nemzeti keretekben történő gondolkodást minden szempontból retrográdnak bélyegzik, például devianciaként próbálják feltüntetni, ha a különböző kisebbségek jogai nem érvényesülnek a többségi társadalom érdekeinek a rovására.

Az említett erkölcsi-ítélkező nyelvhasználat azonban legtöbbször abból az arrogáns fensőbbségtudatból ered, amelyet a szerző több nyugat-európai politikus, újságíró és egyéb közéleti szereplő megnyilvánulásain keresztül bemutat.

A professzor mások mellett a National Geographic 1980-as években írt cikkét idézi, amelyben mint barbár népről írtak hazánkról, illetve James Traub liberális publicistát, aki a közelmúltban fogalmazott úgy, hogy az egész nemzetünk pszichológiailag műveletlen, illetve erkölcsileg züllött.

Ugyanez a rosszhiszemű arrogancia tapasztalható az illiberális állam fogalmának az önkényuralmisággal való rokonításában. Füredi kifejti: a liberalizmus csődöt mondott azoknak az értékeknek a megerősítésében, amelyekre család, a közösség, illetve a nemzet támaszkodik, és Orbán Viktor ennek kapcsán jelölte meg az illiberalizmust a hazánk számára választandó útként. Annak ténye hogy a Nyugat teljes mértékben türelmetlenül és elutasítóan áll ehhez a krédóhoz, további bizonyíték arra, hogy már nem képviseli a liberalizmusra eredetileg jellemző toleranciát.

Míg a vallási türelem is központi elemét alkotta a szabadelvűségnek, ma a nyugati liberális döntéshozók a földrészünk kultúrájának szerves részét alkotó kereszténységet még csak meg sem említették az Európai Unió alkotmányában.

A szerző arra is rámutat: a liberalizmus olyannyira eltávolodott saját gyökereitől, hogy számos intézkedése a demokrácia felszámolása irányába mutat. A náci Németország tapasztalataira hivatkozva még napjainkban is minimálisra próbálják csökkenteni az emberek beleszólását a politikába, ehelyett úgynevezett szakértői adminisztrá­ciókkal és különböző nem választott uniós szervezetekkel igyekeznek elvenni a hatalmat a néptől. A népakaratra alapozó nemzetállamokkal is elsősorban az a liberális Nyugat problémája, hogy az emberek kezében hagyja a döntést.

Egy másik eszköze annak, hogy az európai liberális elit tovább nyirbálja a demokráciát, a bíróságoknak a törvényhozással szembeni aránytalan megerősítése. A bírói testületek különböző törvényi alaptételekre hivatkozva lehetetlenné teszik a népakarat érvényesülését – sokszor még a magát a referendumot is – számos kérdésben, például a halálbüntetést illetően.

Így a liberálisok által sokat emlegetett fékek és ellensúlyok rendszere az eredeti eszméhez képest torzult formában működik Európában, hazánkban pedig egészen a legutóbbi időkig az unió átlagához képest is rendkívül erős hatalommal bírt az Alkotmánybíróság.

A testület hatalmának csökkentése – a liberális bírálatokkal ellentétben – a demokratikus alapelvhez való közeledést jelenti. Egyre inkább láthatóvá válik, hogy a nyugat-európai értelmezési keret nem általános kulturális értékek és eszmei vívmányok érvényesítését szolgálta, hanem pusztán az önjelölt liberális mítoszteremtőknek és a korábbi gyarmattartó nagyhatalmaknak a sokáig jól leplezett érdekeit.