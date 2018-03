Elios – Mátészalka, Szolnok

A Fidesz–KDNP vezette város évi 16 milliót spórol a korszerűsített közvilágítással

Folytassuk a mátészalkai „Elios-botránnyal”, hiszen a múlt heti Magyar Nemzet (ugyan már!) címlapon hozta a mátészalkai „Elios-botrányt” olyan fantasztikus tételmondatokkal, miszerint az önkormányzat ezzel a szerződéssel (mármint Mátészalka közvilágításának korszerűsítése, tendernyertes: Elios Kft.) „hosszú távra eladósította a várost”.

Haladjunk sorjában, és ragaszkodjunk a száraz tényekhez. Nézzük legelőször a közbeszerzési eljárás lefolytatásának folyamatát, időrendben: A közbeszerzési eljárást lefolytatta: DFK Centrum Kft., 1095 Budapest, Ipar u. 5. A műszaki ellenőrzést végezte: Hepp Viktor e. v., 4400 Nyíregyháza, Kárpátalja u. 8., villamos mérnök, műszaki ellenőr. Közbeszerzés nyertese: Elios Zrt. Alvállalkozóként a kivitelezést végezte: Szatmár-Vill Kft., 4700 Mátészalka, Dózsa Gy. utca 175.

Egyébként nemcsak a kivitelezést végezték el, hanem azóta ők látják el Mátészalka teljes közigazgatási területén a közvilágítás üzemeltetését, javítását, karbantartását stb., szóval gyakorlatilag „maguknak” szerelték fel a lámpatesteket, így kizárt a szándékos vagy véletlen rossz minőségben kivitelezés, hiszen tudták, hogy ők üzemeltetik majd a frissen felszerelt közvilágítási rendszert. Alvállalkozó tervező: Kempf Géza, 7630 Pécs, Pécsváradi út 10. A megvalósíthatósági tanulmány készítője: Sistrade Kft., 1255 Budapest, Pf. 4.

A közvilágítás korszerűsítéséhez Mátészalka önkormányzata nagyon kedvező finanszírozású hitelt vett fel. Az előkészítés során a pénzügyi bizottság (élén Kövendy Zsolt MSZP-s képviselővel) egyöntetűen támogatta a korszerűsítésről és a hitelfelvételről szóló határozattervezetet.

A testületi ülésen már Kövendy Zsolt (MSZP) nem volt jelen, ugyanúgy, mint az egyik jobbikos képviselő (Katona Péter) sem, azonban a másik jobbikos (Szathmári Lajos) képviselő és a jelen lévő fideszesek egyöntetűen, nyolc igen szavazattal támogatták a korszerűsítésről szóló tervezetet és a hitelfelvételt.

Külön érdemes megfigyelni, hogy ez az aljas mátészalkai önkormányzat nem volt rest egy mátészalkai céget megbízni a kivitelezéssel és üzemeltetéssel. Hát mi ez, ha nem bűnös összefonódás, sőt patriotizmus!

Az önkormányzat hat évre vett fel hitelt, nagyon kedvező feltételek mellett. A hatéves futamidő nem hogy nem hosszú táv, de még középtávnak is rövidke – persze csak akkor, ha közgazdaságtanról, pénzügyekről, bankügyletekről van szó, kampány esetén maga az örökkévalóság. Mindenesetre azt is érdemes tudni (már megint az átkozott tények!), hogy Mátészalka városa ma, hiteltörlesztéssel együtt (!) évi 80 millió forintot fizet a közvilágításáért. Ez az összeg az előző, szocialista városvezetés által megkötött szerződések alapján évi 96 millió forint volt, vagyis 16 millióval több. Ilyen bűnösen pazarló a jelenlegi, Fidesz–KDNP vezette város. Csak évi 16 ­milliót spórolnak a korszerűsített közvilágítással!

Igaz, ez csak a hitel visszafizetéséig lesz így (tudják: hosszú táv!). Ugyanis amint a város visszafizette a korszerűsítésre felvett hitelt (öt év múlva), a közvilágítás éves díja azonnal a felére fog csökkenni. Összegezve, a jelenlegi költségek a hitel törlesztésével együtt sem érik el az előző tíz évben fizetett, a 2006-ban az MSZP-s polgármester, Bíró Miklós által tíz évre vállalt összeget, ha azonban öt év alatt a hitelt a város visszafizeti, fele annyit fog fizetni a közvilágításért, mint annak előtte (havi nyolcmillió – havi négymillió).

Ja! Nézzünk egy kis politikai szálat!

A mátészalkai DK-jelölt és a szoci-jobbikos suttogó propaganda most azt suttogja, hogy a városvezetés eltitkolta az Elios-szerződéseket, és vajon még mit titkolhatnak el? Nos, a városvezetés olyannyira eltitkolta ezeket az „érzékeny” adatokat, hogy például a most megjelent Magyar Nemzet- (ugyan már!) cikkben mindent az önkormányzat honlapjáról szedtek le.

S akkor álljon itt még egy kis érdekesség, a tisztánlátás végett:

Van Mátészalkának egy afféle „leleplező” portálja, a Mátészalka-Leaks, akik már tavaly bejelentették, hogy tőlük retteg a Fidesz, mert ők aztán most jönnek, és majd mindent jól lelepleznek. Négy szerencsétlen készíti ezt a leakset, akikről szintén még tavaly megírta az igazi WikiLeaks, hogy ők az egyik „civil” szervezet abból a százból, amelyet Soros bácsi fizet (s mint ilyen, persze rendeli a zenét is).

No, ez a mátészalkai leaks tavaly elkérte a tendert az önkormányzattól, nyilván a leleplezés végett. Aztán megszavaztatták olvasóikat, hogy szerintük milyen az a tender, és olvasóik (biztos nagy fideszesek!) hatvan százaléka azt mondta, hogy ez bizony egy nagyon jó tender, és kifejezetten előnyös a városnak. De most kapaszkodjanak meg: maga a mátészalkai leaks portál (Gyuri bácsi pénzéből) is azt írta, hogy ők a maguk részéről ezt a tendert kiválóra értékelik.

Ebből is látszik, hogy néha szőr kerül a karburátorba, és elhatalmasodik a valóság nevű nagybátyánk.

Azóta mátészalka leaksék kiköszörülték a csorbát, és eltüntették portáljukról ezeket az írásokat. Nyilván szólt Gyuri bácsi, hogy nem ezt várja a pénzéért, meg aztán kampány is van. (Még jó, hogy nekem megvan elmentve az egész cumó…) Amúgy nem fogják elhinni, de újabb két személy kért „közérdekű adatigénylésként” adatokat a mátészalkai közvilágítással kapcsolatban. Kíváncsian várjuk, kik lehetnek ők.

Mindenesetre szinte biztos, hogy Csomáliné Rácz Erika, a DK jelöltje nincs közöttük. Ő ugyanis állandó segélyezettje az önkormányzatnak, így nyilván meg van elégedve a ténnyel, hogy Mátészalka városa fele annyit fizet ezentúl a közvilágításért, mint fizetett a szocialista Bíró Miklós idején, tíz évre megkötött szerződés alapján, és így az ő segélyére is egészen biztosan jut pénz a jövőben is.

S mivel Szolnok is hamarosan felkerül a nagy „Elios-botrányok” térképére, segítsünk mindenkinek, tekintsük át röviden a szolnoki tényeket is. A közvilágítás kivitelezésére a közbeszerzést Szolnok városa 2014. október 27-én írta ki. A későbbi nyertes cégben ekkor már kilenc hónapja nem volt szerepe Tiborcz Istvánnak, ő 2014. január 21-én mondott le igazgatósági tagságáról. A döntés a nyertes pályázóról 2015 februárjában volt.

Kicserélt lámpatestek: 5564 db. Éves megtakarítás: 1,1 millió kWh (3,3 millió kwh-ról 2,2 kwh-ra.) Éves megtakarítás pénzben: mintegy hatvanmillió forint. (Százhatvanmillió forintról csökkent százmillió forintra.) A beruházás eredményeként tehát egyharmadával (!) csökkent a város közvilágítási rezsije. A beruházás hiba nélkül, határidőre készült el, a beépített lámpatestekre hatvan (!) hónapos garanciát vállalt a kivitelező. A fejlesztéssel kapcsolatos közgyűlési döntéseket az ellenzék támogatta.

Közgyűlési döntések a közvilágításos projektekkel kapcsolatban.

2013. 02. 08.: Döntés a pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról: 10 igen, egyhangú (Csák, Nagy Gy., Török, MSZP, Jobbik, Jobbik).

2013. 05. 30.: Döntés a februári határozat módosításáról: 15 igen, egyhangú (Csák, Iváncsik, Radócz, Nagy Gy., Petrovay, MSZP, MSZP, MSZP, Jobbik, MSZP).

2013. 11. 28.: Döntés a projekt indításáról: 14 igen, egyhangú (Iváncsik, Radócz, Nagy Gy., Petrovay, Török, MSZP, MSZP, Jobbik, MSZP, Jobbik).

2015. 06. 25.: Döntés a projekt forrásösszetételének módosításáról: 12 igen, egyhangú (Kiss G., Radócz, Tóthné, Jobbik, MSZP, DK).

A közbeszerzésen nyertes pályázóról nem a közgyűlés, hanem a városüzemeltetési bizottság dönt. Ez a bizottsági ülés 2015 februárjában volt, ez a bizottság döntött a nyertes pályázóról. A döntés szintén ellenszavazat nélkül (!) született meg, három fideszes igen mellett a Jobbik és az MSZP tartózkodott.