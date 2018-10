Demeter Mártának távoznia kell!

A baloldal és sajtója valósággal utazik Orbán Viktor családjára, ám most kapitális bakot lőttek

A zsákban futás hagyományát is megőrizve – de leginkább meghazudtolva – újabb népi játékot kezd meghonosítani a hazai ellenzék és a neki dolgozó propagandasajtó: a lyukra futás művészetét.

Míg azonban az előbbinek volt némi sportértéke is, az utóbbiban inkább az idegek harca folyik, azon versengenek a népakarat perifériájára szorult politikusok és médiumok, ki tud nagyobb és alávalóbb hazugságot terjeszteni a Magyarországon uralkodó társadalmi állapotokról, no meg persze Orbán Viktorról és a családjáról. Itt van mindjárt Demeter Márta, az LMP társelnöki posztjára ácsingózó köpönyegforgató képviselő.

Ő azt találta ki magának, hogy katona- és biztonságpolitikával kezd el foglalkozni, pedig halványlila gőze sincs ezekről, bármennyire is igyekszik szegény. Az utóbbi időben a katonák körében már csak „fekete özvegynek” becézik a képviselő hölgyet a háta mögött, mert időnként, ha kell, ha nem, megjelenik a laktanyák kapujában és bebocsátást kér, azt követelve, hogy a parlamenti mandátuma jogán tartsanak neki tájékoztatót és adjanak ki mindenféle dokumentumot.

Úgy tudjuk, az elmúlt években már csaknem háromszáz írásbeli kérdést tett fel a Honvédelmi Minisztérium­nak, a szaktárca pedig megadta a kért válaszokat. Persze a Honvédelmi Minisztérium munkatársainak és Magyar Honvédség tisztjeinek nincs jobb dolguk, mint Demeter Márta kérdéseire válaszolgatni, nem beszélve a helyőrségi kísérgetésekről.

Demeter Márta kutakodásai nemrég végképp holtvágányra futottak, azóta állítólag a telefonját sem meri felvenni. Történt ugyanis, hogy az említett képviselő úgy érezte, olyan kincset talált, amellyel egy csapásra megalapozhatja a jövőjét az ellenzéki oldalon. Hosszas lapozgatás után az egyik repülési naplóban, a honvédség merev szárnyú szállító repülőgépének utaslistáján megtalálta egy Orbán Flóra nevű hölgy nevét, és vérszemet kapott.

A parlamenti patkóból azonnal világgá kürtölte a nagy kérdést: „Miért szállíthatja a Magyar Honvédség Airbus repülőgépe kiképzés keretében a miniszterelnök lányát, aki semmilyen közjogi tisztséget nem visel, hivatalt nem tölt be?” A hírt persze rögtön és gondolkodás nélkül átvette az ellenzéki lakájmédia nagy része, az LMP házi lapja, Ungár Péter portáljától kezdve az egyre mélyebbre süllyedő Hvg.hu-n át a Soros György zsoldjában álló fake news gyárakig.

Aztán szokás szerint jött a nagy pofára esés. Kiderült ugyanis, hogy a honvédség repülőgépén nem Orbán Viktor lánya utazott, hanem az egyik tiszt családja jött haza a ciprusi magyar külszolgálatból.

Orbán százados úr – aki a Magyar Honvédség egyik helyőrségében dolgozik – felesége és Flóra nevű, kétéves kislányuk, akit történetesen ugyanúgy hívnak, mint a miniszterelnök tizennégy éves gyermekét. A mi fekete özvegyünk viszont ezek után sem volt hajlandó elismerni, hogy tévedett: magyarázkodni kezdett bizonyos iratszámokról, amelyek a birtokában vannak, illetve azzal támadt vissza, hogy a kormány hazudik, és nem ő követett el kapitális ostobaságot és törvénysértést a képviselőként birtokába jutott adatok kiteregetésével.

A legnagyobb baj azonban nem ez, hiszen kit érdekel egy bukott politikus szánalmas vergődése? Demeter Mártát bántani olyan lenne, mintha egy hatalmas sallert adnánk a borúsra fordult kedvünk miatt a bólogató vizslának a kalaptartón. A legnagyobb baj az, hogy Demeter Márta megsértette a képviselői esküje által tartalmazott titoktartási kötelezettségét.

Egy parlamenti politikus ugyanis nem azért tekinthet bele minősített iratokba, hogy azokból politikai alapon, gondolkodás nélkül nyilvánosságra hozhasson bármit, amit csak akar. A rohamszerűen rátörő információigényei miatt Demeter Mártát maga Benkő Tibor honvédelmi miniszter is fogadta már a hivatalában, sőt gyaníthatjuk, hogy telefonon is többször beszélhetett a tárcavezetővel.

Ha Orbán Flóra ügyében is megkereste volna az illetékeseket, bizonyára megtudhatta volna, hogy olyan utazás adatait szerezte meg, aminek semmi köze a kormányfőhöz. Ezek az adatok ráadásul olyan minősített információknak számítanak, amelyek nyilvánosságra hozatala nemcsak titoksértés, hanem semmibe veszi az utazók személyiségi jogait is.

Sőt! Adott esetben veszélybe is sodorhatja a katonát, illetve családtagjait. Demeter Márta megrágalmazta, hamis színben tüntette fel a honvédséget is, azt sugallva, hogy megszegve a NATO szabályait, egy kiképzés részeként civil személyek utazá­sait intézte a katonai járművén.

Ha Demeter Márta csak egy kicsit is utánanézett volna, hogy milyen adatokat talált, arra is rájöhetett volna, hogy Páfosz, ahonnan a honvédség gépe felszállt, a negyedik legnagyobb város Cipruson, ahol katonai repülőtér is van, úgyhogy semmi rendkívüli sincs abban, ha a Magyar Honvédség repülőgépe ott koptatja a kifutópályát.

A fekete özvegy viszont szorgalmasan szövögette a hálóját. Majdnem tíz alkalommal kért iratbetekintést, és idén csaknem ötven esetben nyújtott be írásbeli kérdéseket, többnyire a katonai repülőgépekről és helikopterekről, de nem azért, mert kevesellte a pilóták repült óráit, és segíteni akart nekik, ami egyébként a kötelességei közé tartozna képviselőként.

Nem. Azért nyálazta a dokumentumokat, hogy megtalálja „valamelyik Orbánt”.

Nem segíteni akart, utasítást teljesített. Ahogyan azok is, akik repülőgépek lépcsőit pásztázzák teleobjektívvel vagy drónokat reptetnek az Adrián. Vagy azok, akik azzal rágalmaznak meg egy kismamát, Orbán Ráhelt, hogy elzavart egy másik kismamát a szülőszobából.

Vagy azok, akik közvetett gyilkossággal gyanúsítanak meg egy minisztert, mert egy elbocsátott szívsebész hanyagul végezte az adminisztrációt, és a betege meghalt. Vagy azok, akik azt terjesztik, hogy hemzsegnek a patkányok az országban, és börtönbe csukják a hajléktalanokat.

De miért is történik mindez? Azért, mert új módszerek kerültek elő. Mivel a jelenlegi kormányt képtelenek legyőzni szabad választásokon, utcai politizálás kell, kormánybuktató tüntetések sorozata, ahogyan azt láthattuk Szerbiában, Macedóniában vagy Ukrajnában, de nyugodtan élhetünk a gyanúperrel, hogy valami hasonlóval próbálkoztak Szlovákiában is a Soros György által támogatott ellenzéki mozgalmak és álcivil szervezetek.

A tüntetéshez azonban elégedetlen tömegek is kellenek, nem elég az a 100-150 gyurcsányista lézengő, aki a demonstrációkon megjelenik. Az elégedetlenséghez pedig folyamatosan olyan híreket kell eljuttatni az emberekhez, amelyek sokkolják őket, amelyekkel azt bizonygathatják, hogy miközben a nép szenved, a sok oligarcha dúskál és basáskodik.

Ebből a szempontból a sajtószabadság és az igazság szószólóinak mindegy, hogy a hír valós vagy szemenszedett hazugság, a suttogó propaganda a lényeg, az első közlés, az aljas és alávaló híresztelés. Az már úgysem marad meg az emberek többségének fejében, hogy a hazudozó később meghunyászkodva magyarázkodik.

Szerencsére úgy tűnik, hogy az ellenzéki hazugsággyár kezdi túltolni a biciklit. Ezt mutatja Demeter Márta esete is, akin már azok is csak röhögnek, akik utálják a jelenlegi kormányt.

A jogsértések sorozatát elkövető LMP-s képviselő már csak ezért is jobban tenné, ha sürgősen távozna a közéletből.