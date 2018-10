Célkeresztben a magyarok

Megdöbbentő mélységekbe süllyedt az ukrán politika. Halállistát állítottak össze kárpátaljai magyarokról, és az ukrán parlament honlapján az ukrán–magyar kettős állampolgárok kollektív deportálását szorgalmazzák, továbbá Ukrajna belügyi csapatokat és katonaságot vezényel a magyar határ közelébe. Az ukrán döntéshozók a legsötétebb diktatúrákat idéző elképzelésekkel riogatják nemzettestvéreinket, amikor ukránok betelepítésével akarják Beregszász etnikai összetételét megváltoztatni és az ott élő magyarok arányát tovább csökkenteni.

A kárpátaljaiakat érintő ukrán döntésekre és provokációkra nincs észszerű magyarázat. Vagy talán mégis? A megfelelő válasz megtalálását segíti, ha visszaemlékezünk a Majdanra és az azt követő eseményekre. Tisztán látható, hogy Ukrajnában a mai napig nem zajlott le a hatalmi ágakat érintő, azokat átalakító államreform. Strukturális változások sem történtek az államrendszerben, csak a felületi erőviszonyok változtak. Sem az átmeneti, sem a jelenlegi vezetésben domináló erőknél nem jelent meg markánsan az az európai értékrend, amelyet mi, magyarok is a magunkénak vallunk.

Viktor Janukovics, a korábbi elnök elkergetésével teret nyertek ismerten szélsőjobboldali, rasszista és nacionalista csoportok. Az új ukrán kormány első intézkedései közé tartozott annak a nyelvtörvénynek az eltörlése, amely addig a magyar ajkú lakosságnak biztosította anyanyelvnek hivatalos nyelvként használatát. Abban az időben álságos módon soha valóra nem váltott ígéretek hangzottak el az ukrán kormány képviselői részéről a magyar kisebbséget ért sérelem orvoslására.

Sőt, a nemzetközi és magyar hivatalos szervek részéről megfogalmazott kemény kritikák ellenére a magyar kisebbség hátrányára megváltoztatott választókerületi átalakítással kapcsolatban sem volt az ukrán vezetésnek hajlandósága korrekcióra. A kárpátaljai magyar lakosságnak a népesség számarányához képest túlzott mértékű katonai mozgósítása pedig szintén nem volt felfogható az ukrán kormány baráti intézkedéseként. Az akkori kormánykoalíció egyik pártja, a Szvoboda azon mesterkedett, hogyan lehetne betiltani az Ukrajnai Magyar Demokrata Pártot. Terveik között szerepelt többek között az etnikai alapú ukrán állampolgárság bevezetése is.

A kárpátaljai magyarok helyzetén tovább rontott a nyugatosodás délibábos ígéretével hatalomba került Petro Porosenko elnök, mert ő és kormánya még a mai napig is kiszolgáltatott a szélsőjobbnak és most már Soros Györgynek is. 2015 közepén egy hekkercsoport nyilvánosságra hozott több kényes tartalmú e-mailt az ukrán elnök és Soros György közötti internetes levélváltásból. Ezek az információk egyértelműen alátámasztották, hogy Soros jelentős befolyást gyakorolt az Ukrajnában zajló eseményekre. A hálás Porosenko a külföldieknek adható legmagasabb állami kitüntetéssel, a Szabadság Érdemrenddel köszönte meg nagylelkű támogatójának pártfogását. Az államfő személyesen adta át az érdemrendet a világfelforgatónak.

A korábbi kedvezőtlen tapasztalatok ellenére, a kárpátaljai magyarokra tekintettel a magyar kormány mégis aktívan támogatta Ukrajna európai és euroatlanti integrációs törekvéseit. Élharcosa volt a vízummentesség megadásának, a társulási szerződés és a szabadkereskedelmi egyezmény mielőbbi életbelépésének. Mindezért hazánk csak annyit várt el, hogy az Ukrajnában élő magyarok már meglévő jogait ne csorbítsák. Ukrajna azonban álszent módon mindaddig tagadta, hogy jogszűkítésre készül nemzeti kisebbségeivel szemben, amíg tavaly nyilvánosságra nem került az új oktatási törvény, amelynek egyik passzusa kizárja a nemzeti kisebbségek nyelvén tanulás lehetőségét a közép- és felsőoktatásból. Ez újabb hátbaszúrása volt hazánknak, azóta pedig sorozatossá váltak a politikai provokációk.

Lépten-nyomon tetten érhető az ukrán politikai elit Janus-arcúsága. Miközben az unió felé európaiságukat és elkötelezettségüket mutatják, olcsó belpolitikai haszonszerzés céljából etnikai konfliktust szítanak, összekacsintva az erősödő ukrán nacionalizmussal. A kijevi parlament gyomorforgató módon összejátszik azokkal a szélsőségesekkel, akik nyilvánosságra hozták több száz kárpátaljai magyar adatait, hiszen a kettős állampolgárok azonosítása nyilvános adatbázisok alapján lehetetlen. Már tavaly ősszel szabadon tombolhattak az utcákon az ukrán nacionalisták.

„Jegyezd meg, idegen, itt ukrán a gazda!”, „Együtt a végsőkig, Ukrajna mindenekfelett” és „Halál az ellenségre!” szövegeket óbégatva masíroztak a legnagyobb magyar közösségű kárpátaljai magyar város, Beregszász utcáin. Közben gondosan ügyeltek arra is, hogy ne felejtsék el letépni a magyar nemzeti lobogót a városháza homlokzatáról. Egy ukrán elemző szerint mára már a törvénytelen szélsőjobboldali radikális csoportosulások száma akár az ezret is elérheti.

Ráadásul egyes radikális csoportoknak kapcsolataik vannak a rendfenntartó erőkkel. Tovább rontja a helyzetet, hogy az oroszok elleni kelet-ukrajnai harcokban való részvételük miatt a hatóságok elnézőbbek velük. Az ukrán sajtóban hecckampányt indítottak a kárpátaljai magyarok ellen, többek között azt állítva, hogy a magyar közösség el akar szakadni Ukrajnától és az anyaországhoz kíván csatlakozni. Volt olyan hírportál, amelyik arcátlan hazug módon azt írta, Oroszország a térség destabilizálására és végső soron Kárpátalja elcsatolására adott a magyaroknak megbízást.

Más hírportál pedig korábban olyan közleményt tett közzé, amely szerint felerősödött a magyar és más szeparatista erők államellenes, destabilizációs munkája Kárpátalján, amelyek a krími elszakadási forgatókönyv megismétléséhez vezethetnek. A napnál is világosabb, hogy az ukrán államhatalom tudatosan felépített és háttérből irányított magyarellenes támadássorozata zajlik a szemünk előtt, amely mögött a választási kampány, az állampolgárok figyelmének valós problémákról való elterelése és a saját kudarcaik elfedésére szolgáló bűnbakkeresés áll. Népszerűségük növelése érdekében a magyarokkal szembeni keménykedésükkel a végletekig feszítik a húrt, mert úgy vélik, az unió nem fog kiállni hazánk mellett.

Elburjánzott egy olyan beláthatatlan végkimenetelű folyamat, amellyel kapcsolatban, ha a Nyugat nem vet véget a hallgatásnak, újabb káoszba sodorja Ukrajnát.

A szerző jogász