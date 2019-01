Beköltözőshow a köztévében

„Én nem torpilla vagyok, hanem egy ellenzéki nő Orbán fasizálódó rendszerében.” Így definiálta magát és a politikában betöltött szerepét Szél Bernadett független képviselő, aki úgy akarja megbuktatni a kormányt, hogy több napra beköltözött valahova, ahol egyébként nincsen keresnivalója.

A magamutogató, figyelemfelkeltő mentalitás egyébként számos női politikusnak is ugyanúgy sajátja. Mint ismert, Demeter Márta például abbéli görcsös igyekezetében, hogy kompromittáló információkat találjon Magyarország miniszterelnökéről, még a névrokonság fogalmának létezéséről is megfeledkezett. Kunhalmi Ágnes folyamatosan olyan módon igyekszik a férfiak által uralt politikai hadszíntéren fennmaradni, hogy rendre megmosolyogtató nyilatkozatokat ad. A másik Ágnes, Vadai teljes mértékben elsajátította a Demokratikus Koalíció tagjaira egységesen jellemző férfiasan agresszív beszédmodort, Bangóné Borbély Ildikó pedig egy ideje azzal kelt feltűnést, hogy mindenfelé irtó erős képeket vizionál.

És vissza is kanyarodtunk Szél Bernadetthez, aki a napokban Hadházy Ákossal együtt újfent beosont a közszolgálati televízió épületébe. Eleinte a közelmúltban kirobbant demagóg menzamizéria ismeretében esélyesnek mutatkozott, hogy mind a ketten az MTVA ebédlőjét és a menüsort szándékoznak megtekinteni. Ha már egyszer az ellenzéknek úgysincsenek önálló politikai menüpontjai, amiből a velük szimpatizáló polgároknak adott esetben választaniuk lehet. Arról nem beszélve, hogy egyes feltételezések alapján legalábbis a szellemi tápláléknak is igencsak híján vannak. Úgyhogy nem lett volna furcsa, hogyha Szélék az étkező felé vették volna az irányt. A sminkszobát az ezt megelőző alkalommal már úgyis megtekintették.

Az LMP egykori miniszterelnök-jelöltje, miután belakta magát a köztévé egyik helyiségébe, elkezdett a közösségi oldalán élő közvetítéseket, sőt saját gyártású hírműsorokat közzétenni. Mert, mint elmondta, ez most egy olyan ország, ahol a képviselőnek újságíróként, az újságírónak meg ügyészként is helyt kell állnia. Azt persze nem tette hozzá, pedig saját tettei arról árulkodnak, hogy érdemi politikusként nem annyira.

Persze az is lehet, hogy a profilbővítésre azért került sor, mert Hadházy Ákossal együtt amúgy is mindenáron be akartak olvasni valamit. A másik fixa ideájuk pedig az, hogy rettegnek tőlük a köztévé vezetői és dolgozói. Holott ők még arra is hajlandók voltak, hogy türelmes felnőttekként Kérdezz, felelek!-et játsszanak a két kéretlen látogatóval. Akik azt próbálják elhitetni mindenkivel, hogy beköltözős műsorukkal a magyar embereket és a balliberális értékrendű pártokat szolgálják.

Pedig ha tudnák, hogy utóbbiak egy lyukas zoknit, akarom mondani: garast sem adnak értük, mivel feltehetően nem kérnek a saját egykori tömörülésüktől száműzött politikusból. Ők ugyanis azontúl, hogy szürrealitásba hajló ámokfutásukkal érdemben nem segítik az ilyen-olyan szervezeti egységbe összeálló vagy össze nem álló ellenzék népszerűségének növekedését, még el is foglalják előlük a porondot, elállják a reflektorfényt. Vagy éppen a kamerák látószögét, azokét is, amelyeken történetesen objektíven mutatják be a nem túl fényes valós helyzetet.

A szerző újságíró