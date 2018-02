Balos erőszakkultusz

Mindenki számára evidens, hogy bosszúhadjáratot folytat a liberálbalos brüsszeli vezetés, az Európai Bizottság a gerincüket meghajlítani nem hajlandó közép-európai államok ellen. Rátesznek még egy-két szeneslapáttal a presszióra, és arra is ügyelnek: ez az inkorrekt szándék legyen nyilvánvaló a bárgyúságig naiv halandók szemében is.

Egyenkoreográfia érvényesül az ellenzéki harcvonalon is. Nem vevők a polgárok a gátlástalan, a tényszerűséget messze elkerülő ellenzéki sikítozásra, amellyel szó szerint minden egyes kormányzati intézkedést fogadnak a Jobbikkal dúsított baloldalon. Nosza, feljebb tekerik a hangerőt pár ezer decibellel, és felveszik az eszköztárukba a fizikai megtorlással való fenyegetőzést. Még azt is letesztelik, mit szólnának a népek, ha a miniszterelnök likvidálását is felvennék a szögesbakancs-listájukra.

Hogy a minden fejlődést ellenző, gyarapodást dühödten tagadó hozzáállásuk a közvélemény-kutatási adatok tükrében inkább mozgósítja az embereket, de éppen ellenük? És emiatt további szintet lépett a népszerűtlenségük lefelé, és kezdik magukat szabályszerűen megutáltatni a lakossággal?

Oda se neki – és még inkább ócsárolják a magyar nép nemzetközi elismerést kiváltó gazdasági teljesítményét. Hisz kik ezek a választók, honnan szalajtották őket, hogy kétségbe merik vonni a hazai baloldalnak a nemzetközi munkásmozgalomtól kapott vezető szerepét?

Olyan az ellenzék, mint az a félnótás vendéglős, akinél minél többször küldik vissza a felháborodott kuncsaftok a rossz kosztot, annál ehetetlenebb ételeket szervíroz az egyre kongóbb ürességű étteremben. Végig lehetne venni valamennyi eszelősségig ismételt húzásukat, sulykolt vádjukat – mindegyiknél nyilvánvaló a hisztérikus roncsderbitempó.

Megmutatkozik ez az MSZP-sek ötvenhatos forradalmat ócsárló megnyilvánulásai-tól, minden eredményt lefitymáló kudarcpropagandájától a DK határon túli magyarok elleni hangulatkeltésén, gusztustalan vallásellenes kirohanásain, az LMP-nek a migrációbarát, nemzetbiztonságot veszélyeztető és kerítéstámadó, lakásépítés-ellenes politizálásán keresztül a Jobbik iszlámimádatáig az összes fronton.

Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd frissen pártpajzsra emelt miniszterelnök-jelöltje sem akart lemaradni: ő meg büszkén kommunista pártokkal kötött választási szövetséget nemrég. Az egyik a minden ruháján vörös csillagot viselő személy formációja.

A másik, a balpárt alelnöke pedig arról vált hírhedtté, hogy az ötvenhatos hősöket legyilkosozza, rohadékcsőcselékezi. A majd minden ballib pártot megjárt zuglói polgármester ezzel kiérdemelte a Vörös Karácsony nevet. A legújabb kutatás szerint tovább fonnyadt az MSZP népszerűsége, úgyhogy volt értelme a jelölésének.

Vajon mi lehet az oka ennek a módszeres önesélybombázásnak? Első blikkre rejtély a motiváció, ám valójában törvényszerű az alászállásuk, a megszűnést, a parlamentből történő kipottyanást is magában foglaló, Mr. Bean-szerű negatív hatékonyságú manőverezésük.

A magyarországi viszonyokról halványlila dunszttal sem rendelkező megbízók ezt várják el tőlük az anyagi és politikai apanázsért cserébe. Persze nem lenne millió forintos kérdés egy tévévetélkedőben, hogy ki ez a bizonyos nagy elváró. Soros Györgynek nem lehet nemet mondani. Ha ő kinyilatkoztatja, hogy kormányváltó hangulat tombol Magyarországon, és a nép el akarja zavarni Orbán Viktor kormányát, akkor az úgy van és punktum, vitának helye nincs.

Továbbá azért tartanak ki a kontraproduktív erőszakoskodás mellett, mert a baloldal egész internacionalista rémtörténete az erőszak kultuszára épít. Az a mozgalmár tévhitük, hogy az emberek kizárólag az erőből, fenyítésből értenek. Azért ez a kényszerképzetük, mert mindig csak agresszív, militáns eszközökkel tudtak hatalomra kerülni a nagy októberi szocialista forradalomtól kezdve a szovjet csatlósblokk fegyveres kialakításáig.

A KGB-s dogma szerint ott kell erőt mutatni, ahol a leggyengébbek. Ők azonban már az erő látszatát sem tudják kelteni. Ezen pedig az sem tud segíteni, hogy a szélsőséges mutyinépfrontot olyan sokat próbált tőzsdehiéna támogatja, mint Soros György.