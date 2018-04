Baloldali ősrobbanás

Magyar György ügyvéd és társai elindították a hajót azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy anonim internetes előválasztást. Ez lesz az első lépés a rendszerváltás felé, e nélkül ugyanis a liberálisok és a baloldaliak nem képesek visszaszerezni az őket megillető hatalmat, holott mindenki számára nyilván­való, hogy nélkülük elpusztul az ország. Magyar szerint a balliberális pártok „jól elszórakoztatják önmagukat és a közönséget, csak nem történik semmi”.

Karácsony Gergely nem akarja „kiseprűzni” a pártokat, de a kapukat ki akarja nyitni. Egy nyílt, befogadó társadalomban ugyanis nem lehetnek zárt kapuk. Az önmaga karikatúrájaként időnként felbukkanó Vágó Gábor filozófiai mélységekig hatolt, amikor megfogalmazta: „Magyarország nemcsak a Fideszé, hanem minden állampolgáré.”

Az elmúlt hónapokban számtalan nemzetmentő kezdeményezés indult útjára, de valami miatt mindegyik elhalt. Ennek ellenére változatlan hevességgel folyik a szövetségkötés lehetséges módozatainak kimunkálása is.

Jelenleg ott tartanak, hogy senki nem akar összefogni mindenkivel, de akkora a baj, hogy néhányan még a Jobbikban is potenciális szövetségest látnak. Időnként Karácsony Gergely technikai koalíciója is napirenden van, de Kőszeg Ferenc, Medgyessy Péter, Haraszti Miklós és Heller Ágnes sem idegenkedik a felvetéstől. Konrád György szerint „az ördög öreganyjával is össze lehet fogni, ha teljesül a cél”.

Tamás Gáspár Miklós megengedhetetlennek tartja az összefogást, és bojkottra való felhívással tiltakozna ellene. Kornis Mihály az összefogás és a halál közül az utóbbit választaná, ami nyilván tovább csökkentené a balliberális megmondó­emberek és szavazatok számát.

A sorsfordító idők jele, hogy a furcsa étkezési szokásairól elhíresült Szigetvári Viktor helyett a minden pályán feltartóztathatatlan és a mindenhez értő Juhász Péter lett az Együtt elnöke. Róla a Fővárosi Bíróság évekkel ezelőtt kimondta: személye fokozottan veszélyes a társadalomra, mert a büntetőeljárást, a jog eszközét és a bíróságokat kívánta felhasználni arra, hogy a kábítószer-fogyasztás legalizálását hirdesse.

Azóta kiderült róla, hogy állítólag igazi szadistaként bánt a három közös gyermeküket nevelő élettársával. Kunhalmi Ágnes (MSZP) attól retteg, hogy a „mérhetetlen fasizálódás ellenére” sem fog mozdulni a bázis. Pedig ő „tiszta szívvel, egymás tenyerébe csapva, egyenes gerinccel” mindent elkövet a siker érdekében. Ez a vallomás a Hír TV Egyenesen című műsorában hangzott el, és nem sok hiányzott hozzá, hogy maga Kálmán Olga is könnyezni kezdjen, mert ennyi emberséggel ritkán találkozni.

Bár a baloldali ősrobbanás még nem ért véget, de a miniszterelnök-jelöltek száma már követhető. Közülük kétségkívül Lattmann Tamás nemzetközi jogász a legeredetibb figura. Ő először a posztkommunista-baloldali MSZP titkos miniszterelnök-jelöltje volt, aztán a nemzeti, kereszténydemokrata jellegű, eredetinek mondott kisgazdapárt miniszterelnök-jelöltje lett. Ekkora változásra még Karácsony Gergely sem volt képes, pedig az ő politikai identitása is elég változékony.

A baloldalon ma mindenki összefogna mindenkivel, de nem mindig. Az LMP, a Momentum, az Együtt és a MoMa hangoztatják a legtöbbet ártatlanságuk megőrzésének fontosságát, mert nem akarnak semmit sem feladni az egyébként többnyire ismeretlen magasztos elveikből. Ma már minden csak értelmezés kérdése, így az erkölcsi relativizmus keretei között mindenki lehet egyszerre szűz és jól fizetett prostituált. De az ellenzéki térfél meghatározó erői, a Jobbik, az MSZP és a DK is mindent elkövet a korszakváltás érdekében.

A két posztkommunista-szocialista utódpárt, az MSZP és a DK végre egymásra talált, az MSZP egészen odáig jutott nemzetmentő tevékenysége közben, hogy szövetségre lépett a lényegében nem létező Párbeszéd Mozgalommal, így a két párt együtt indul a választásokon.

Rejtély, hogy az MSZP-nek miért van szüksége a mikroszkóppal is alig látható, liberális párbeszélőkre. Az MSZP–Párbeszédhez csatlakozott Fodor Gábor és baráti társasága (Magyar Liberálisok), valamint két szélsőbaloldali, ugyancsak észlelhetetlen kommunista párt. Nyilván ők biztosítják az eszmei-ideo­lógiai hátteret.

A túlélésért küzdő MSZP–Párbeszád-koalíciónak Karácsony Gergely a miniszterelnök-jelöltje. Karácsony pályafutása kezdetén nyolc évig a közismerten magyar- és keresztényellenes Horn Gábornak volt az aktatáska-hordozója. Az SZDSZ-ben lelt igazi politikai közösségre, ott edződött vérbeli politikussá, innen a jó viszony a szo­cialistákkal.

Politikai pályafutását a Daniel-Cohn Bendit által is kedvelt liberális-zöld LMP-ben folytatta. 2010-ben az LMP kampányfőnöke, majd országgyűlési képviselője lett. 2013-ban visszatért az amerikai demokraták és a Soros által támogatott SZDSZ-es holdudvarhoz, és Bajnai Gordon támogatói közé állt.

E nemes cél érdekében társaival együtt kilépett az LMP-ből, és létrehozta a nagy reményű ­Együtt–PM- szövetséget. 2017 júliusában a Párbeszéd társelnökeként az Együtt–Párbeszéd közös miniszterelnök-jelöltje lett. De ez sem tartott sokáig, végül maradt az MSZP-vel szövetséget kötő Párbeszéd, Karácsony pedig az MSZP–Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje lett. Nagy ívű, szép karrier.

Bár kijelentései lényegtelenek, mert egyrészt csak a pillanatnyi helyzetre vonatkoznak, másrészt bármikor érvényteleníthetők, azért érdemes felidézni néhányat. 2012-ben még nem tudhatta, mit hoz a jövő, ezért kimondta: „jobban utálom a szocikat, mint a Fideszt”.

Legutóbbi megválasztása után így fogalmazott: „Alapvetően az az érzésem, hogy a f…ért hagytam magam rábeszélni erre a miniszterelnök-jelöltségre, sokkal jobb lett volna, ha el se kezdem.” 2014-ben a baloldali összefogás listáján szerepelt Gyurcsány Ferenccel együtt. Erre így reagált: „Nem tagadom, néhány Unicumot meg kellett innom ma, hogy elviseljem a helyzetet, nem szeretem, hogy így alakult, de ez van.”

Karácsony lényegében egy SZDSZ-es mutáns, akit végig támogattak egykori mentorai, és aki bármikor bármire képes.

Legfeljebb még több Unicumot kell meginnia.

A szerző politológus