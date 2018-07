Az elszigetelt Orbán

A liberális és balos (tehát mentálisan és morálisan terhelt, illetve problémás) sajtó és az ugyanilyen megmondóemberek szerint Orbán valami rettenetesen el van szigetelve. Hiszékeny ember olvasva ezeket már-már látja lelki szemei előtt, ahogy Orbán tetőtől talpig szigetelőszalagba tekerve szomorúan ácsingózik egy falban, és még a fázisceruza sem villan fel, amikor hozzáér a véletlenül nem beszigetelőszalagozott részéhez.

Szóval nagyon el van Orbán szigetelve, na.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy harmadik kétharmados megválasztása óta – ez is egyfajta elszigetelődés ám, például a harmadik kétharmad teljesen elszigetelte az egy százalékot sem kapott Juhász Pétertől, aki viszont akkor is világít, ha fázisceruza helyett véletlenül hozzáér a kereső kutya –, szóval amióta harmadszor is megválasztotta Orbánt a teljesen elszigetelt magyar nép, azóta mindössze az orosz elnökkel, a német kancellárral, a kínai miniszterelnökkel, a török elnökkel, az izraeli miniszterelnökkel találkozott, továbbá telefonon egyeztetett az amerikai elnökkel is.

De mit nekünk Putyin, Merkel, Li Ko-csiang, Erdogan és Netanjahu, amikor Orbán még mindig nem találkozott Jávor Benedekkel és Steiner Kristóffal. De még Sneider Tamással sem. És kétségtelen tény, hogy egyáltalán nem találkozott Guy Verhofstadtal, bár vele csak az találkozik, akinek ezért külön fizetnek, meg az anyukája. És Sargentinivel sem találkozott, de ez még csak hagyján, de még Demszky Gábor ötödik esküvőjére sem hívták meg, pedig ott volt ám csak baromi európai társaság!

Szóval el van Orbán szigetelve, na.

És a nép is el van szigetelve, sehol egy forradalom, sehol egy kis lincselés, pedig az egész baloldali és liberális (tehát az ép elmével kihívásokkal küszködő, de legalább teljesen gátlástalan) sajtó meg az ugyanilyen megmondóembereik már évek óta magyarázzák, hogy ez bizony másképpen nem fog menni, csak forradalommal meg lámpavassal meg lincseléssel, és már ki is vették a naftalinból a munkásőr-egyenruhákat meg a ’19-es bőrkabátokat, bár egyelőre még csak addig jutottak, hogy Böcskei Balázs elmagyarázta, ­miért volt csodálatos és haladó és avangárd performansz a Tanácsköztársaság, és nyilván fantasztikus művészi üzenete volt annak is, amikor a Lenin-fiúk belelőtték a Dunába Hollánékat, hát persze, a nyilasoknak is meg kellett valahonnan tanulniuk az avangárdot, maguktól sosem lettek volna ennyire kreatívok…

De hiába minden erőlködés és jó szándék, a nép éppoly elszigetelt, mint a vezetője.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Magyarország teljesen elszigetelődött az ENSZ-ben is, miután otthagytuk a fenébe az idióták kis homokozóját, ahol arról folyt a játék, hogy a migráció alapvető emberi jog, mostantól mindenki mehet oda, ahová éppen eszébe jut, és ott be is kell fogadni, el is kell látni, és nagyon kell figyelni az érzékenységére meg a kulturális sajátosságaira.

Na, mi otthagytuk ezt a nyálfolyatót, és ezzel teljesen elszigeteltük magunkat. Ugyanis rajtunk kívül mindössze az Egyesült Államok hagyta ott a bulit, legutóbb pedig Ausztrália.

Vagyis a ma ismert földrészek közül még nem hagyta ott Ázsia és Afrika, továbbá Dél-Amerika, de hát ők nettó migránsok, így ez talán érthető. Valamint Európából csak mi, de azért ennek várjuk ki a végét, és bent van még a tárgyaláson Antarktisz is, mert a pingvinek most éppen vándorolnak, és nem volt idejük határozatot hozni.

Kérdem én: mi ez, ha nem elszigetelődés? Ez akkora elszigetelődés, hogy ide kell másoljam, amit a minap olvastam valahol, és nagyon tetszett:

Egy ember elment a szemészdoktorhoz, és mondta, hogy „doktor úr, egyre kevesebbet látok messzire”, mire a doktor odavezette az ablakhoz, kinyitotta, és megkérdezte:

– No, mondja meg, mi a legmesszebbi dolog, amit még lát?

Az ember hunyorgott kicsikét, aztán azt mondta:

– Hát a nap, doktor úr, a nap!

– No, aztán mondja meg nekem, hova a rossebbe’ akar maga annál messzebb látni?

Na, hát hova akarunk még ennél jobban elszigetelődni?