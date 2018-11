Az elmaradt bocsánatkérés

Az országgyűlési választás előtt talán még sokan azt gondolhatták, hogy csak egyetlen viccpárt van Magyarországon, a Kétfarkú Kutyák társulata. Mára viszont a helyzet jelentősen megváltozott, a viccpártok sorába kezdenek felzárkózni más alakulatok is.

Például az egykor jelentős szavazótáború Jobbik, amelynek fizetett alkalmazottai ma parancsszóra dobálják a tojást, hónuk alatt egy uniós zászlóval, miközben forradalmat vizionálnak a Kunigunda utcában. Vagy az LMP, amely Schiffer András idejében még egy komoly, globalizációkritikus zöldpártnak tűnt, nemrég viszont etikai vizsgálatok és zavarodott nyilatkozatok erdejében kellett megválasztania Demeter Mártát társelnöknek, aki a magyar politikai élet egyik legsúlyosabb hazugságával és hivatali visszaélésével hívta fel magára a figyelmet.

Nem elég, hogy ez a politikai kalandor korábban abban az MSZP-ben ült, amelyet az LMP a legnagyobb ellenfelének tartott a megalakulásakor. Kiderült az is, képes még a legaljasabb hazugságokra is, hogy egyengesse a karrierjét az új pártjában, ahol légüres tér keletkezett a társelnöki pozícióban. Demeter Márta ugyanis nemcsak tévedett, amikor nyilvánosságra hozta egy katonai repülési napló adatait, azt állítva, hogy a honvédség gépén Orbán Viktor lánya utazott, miközben egy tiszt kétéves gyermekét szállították haza.

Mivel a dokumentumon olvashatta a kislány édesanyjának nevét is, minden jel arra mutat, tudatosan hazudott, hogy besározza a miniszterelnök családját. Erre pedig képes volt még minősített adatokat is felhasználni, mert úgy gondolta, azokat úgysem teregeti ki majd a Honvédelmi Minisztérium, hogy védje a mundér becsületét.

Demeter Márta azonban ebben is tévedett. A szaktárca szerencsére úgy döntött, hogy az érintettek megkérdezése és beleegyezése után elmondja, valójában egy Cipruson külszolgálatot teljesítő, missziós katona családtagjai utaztak a repülőgépén. Ez több szempontból is fontos volt.

Egyrészt fel kellett hívnia figyelmet arra, hogy a képviselők nem élhetnek vissza a nekik hivatalos úton kiadott dokumentumokkal. Erre ugyanis hiába figyelmeztették a képviselő hölgyet, nem lehetett őt eltántorítani a titoksértéstől. A hivatali visszaélés miatt a Fidesz meg is tette a feljelentését az LMP társelnöke ellen, miközben elkezdődhet a képviselő újabb átvilágítása is, amelyből talán az is kiderülhet, ki ad neki a háttérből hülyébbnél hülyébb ötleteket. Erre azért is szükség lehet, hogy több ilyen eset ne fordulhasson elő, mert súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent a minősített adatokkal való kufárkodás.

Másrészt azért is ki kellett derülnie, hogy a gépen ki utazott valójában, mert Demeter Márta súlyosan megrágalmazta a honvédséget is. Közvetve azt állította, hogy a katonák megsértették a rájuk vonatkozó NATO-előírásokat, mert civileket szállítottak a Magyar Honvédség repülőgépén. Demeter azt a hazugságot sugallta tehát, hogy állami pénzen szerveztek turistautat egy katonai kiképzés részeként. Ez viszont olyan fokú sértés, amit katonai körökben a legkeményebb eszközökkel torolnak meg.

Nem beszélve arról a körülményről, hogy Demeter Márta súlyosan megsértette egy magyar NATO-katona családját is. Tudta, hogy egy kétéves kislány utazik a gépen az édesanyjával, aki egyébként szintén a Honvédelmi Minisztérium alkalmazottja, mégis azt állította, hogy ők jogosulatlanul blicceltek a honvédség légi járművén, miközben még esélyt se adott nekik a védekezésre. Arra kényszerítve ezzel őket, hogy végül azt adják fel, ami a biztonságukhoz elengedhetetlen, a védettséget.

Mostantól ne utazhasson a missziós katona férjéhez senki, mert Orbánnak hívják? De tovább is mehetünk ezen az ingoványon: ne utazzon Demeter nevű személy se a katonai gépeken, nehogy mással azonosítsák? Demeter Mártának tehát nem másokat kellene vádolnia maga helyett.

Amit elsőként meg kell tennie, az a bocsánatkérés. Először egy Orbán nevű katonától és a családjától kell bocsánatot kérnie. Aztán jöhetnek a civilek is.