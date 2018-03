Arról, hogy ki néz hülyének kit

Ritkán idézünk Alfahír-cikkeket (nagyon fontos a mentálhigiéné!), de most kivételt teszünk. Mert hát az aljasságnak, az ostobaságnak, a hazudozásnak és a becstelenségnek olyan elegyére bukkantunk, hogy itt már tényleg csak Vona adja a másikat.

Ezt írja tehát az Alfahír nevű, Jobbik-kitartott prosti:

„Stop Fidesz: A migránsok segítésére szavaztak a fideszesek Brüsszelben

Itthon közpénz-tízmilliárdokat költ a kormány és a Fidesz-holdudvar arra, hogy mindenki a migrációval foglalkozzon. Eközben a valóság az, hogy 2300 menedékkérőt telepítettek be, március 15-én pedig Brüsszelben megszavazták, hogy segíteni kell az Európába érkező migránsokon. A Magyar Nemzet azt írja, a Fidesz brüsszeli képviselői csütörtökön megszavazták, hogy az Európai Unióban jövőre is elég pénz jusson a menekültek és a migránsok segítésére. Ezt azt jelenti, hogy elég pénzt kap a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA), ami a menekültek méltóságteljes befogását segíti az uniós tagállamokban. Eszerint a Fidesz képviselői megszavazták, hogy az uniós költségvetésnek finanszíroznia kell a migránsok megélhetését, munkaszerzését, oktatását, beilleszkedését. De a Fidesz képviselői megszavazták azt is, hogy támogatni kell az áttelepítési programokat és a harmadik országból érkező migránsok integrációját. A lap emlékeztet rá, hogy ez az MMIA-s uniós keret az, amiből 2016 augusztusa óta (tehát már bőven a kormányzati riogatás kezdete óta) Budapesten albérlet-támogatást kapnak a menedékkérők. És ha a kedves olvasó még mindig nem érzi, hogy a magyar kormány mennyire nézi ostobának a saját népét, mindezt vesse össze azzal, hogy Deutsch Tamás brüsszeli fideszes EP-képviselő a szavazás után kiment az utcára, és ő is forgatott egy Lázár János-féle riogatós videót arról, hogy milyen rosszak azok, akiket nem sokkal korábban ő is támogatott.”

Ez igazán remek összefoglalás, s legalább megtudjuk belőle, hogy az Alfahír és a szerző, bizonyos Harmati András nem magától ekkora gazember, egyedül nem megy nekik, az igazi nagyágyú ezen a fronton a Magyar Nemzet – ez sem újdonság, sajnos.

És akkor nézzük a szikár tényeket.

Az Európai Parlament (EP) minden évben elfogad egy ajánlást arról, hogy mi legyen a következő évre vonatkozó uniós költségvetésben. A költségvetési javaslatot az Európai Bizottság nyújtja majd be, és az EP és az Európai Tanács (állam- és kormányfők testülete) együtt fogadja el.

Az EP álláspontjában egy migrációval kapcsolatos bekezdésben azt mondja ki, hogy az uniós költségvetésnek finanszíroznia kell a migránsok származási országában, valamint a menekülteket befogadó országokban végrehajtott intézkedéseket, ideértve többek között a szegénység, a munkanélküliség, az oktatási és a gazdasági kihívások, valamint az instabilitás kezelésére irányuló intézkedéseket (stresses, to this end, that the EU budget must fund measures in the countries of origin of migrants and in the host countries of refugees, including, but not limited to, measures to tackle poverty, unemployment, educational and economic challenges, and instability).

Ez pedig pontosan a magyar álláspont. Egyrészt ott oldjuk meg a bajt, ahol van (ne invitáljuk az illegális bevándorlókat Európába, hanem a saját hazájukban segítsünk), másrészt azok az országok, amelyek befogadtak illegális bevándorlókat (bevándorlóországok), ne úgy kapjanak uniós forrást, hogy azt a nekünk járó regionális fejlesztési pénzekből veszik el, hanem erre külön forrást adjon az EU a saját bevételeiből. Ráadásul a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap forrásait Magyarország is használja, többek között az illegális migráció elleni fellépésre.

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal kapcsolatban több infó elérhető a Belügyminisztérium honlapján:

„Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Az alap 2014–2020-as időszakra vonatkozó forrásainak (mintegy 9,9 milliárd forint) felhasználásával, a vonatkozó szakpolitikai stratégiával összhangban Magyarország három szakterületen kíván előrelépést elérni: a közös európai menekültügyi rendszer továbbfejlesztése a befogadási feltételek, a menekültügyi eljárások továbbfejlesztésével, a legális migráció és a legálisan Magyarországon tartózkodó külföldiek társadalmi beilleszkedésének (integráció) elősegítése az indulást megelőző intézkedések növelésével, a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését közvetlenül segítő szolgáltatások támogatásával (különös tekintettel az elismert menekültekre és oltalmazottakra), a magyar társadalom befogadó attitűdjének növelésével, az illegális migráció elleni hatékony fellépés a hatékony és fenntartható visszatérés, különösen az önkéntes visszatérés biztosításával: a humánus és a speciális szükségletek kielégítésére is alkalmas befogadó intézmények kialakításával, a hatóságok személyszállító kapacitásának fejlesztésével, valamint a támogatott önkéntes hazatérési és reintegrációs programokban való részvétellel és a hatósági kísérettel történő kitoloncolások végrehajtásának fejlesztésével. A kormány 1698/2013. (X. 4.) kormányhatározatával elfogadta a migrációs stratégiát és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020 ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiát. A stratégia szövege a csatolmányok között olvasható.”

Szóval még ebből az alapból kapunk legalább egy kis pénzt az illegális migráció elleni dolgainkhoz.

Nagyjából ennyi. Illetve azért tegyük fel a kérdést a végén: akkor most ki néz hülyének kit? Hm, Lajos bácsi?

Megint előveszed a fújó palackot? A Fletóval piálsz mostanában, te utolsó, aljas gazember?