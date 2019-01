Antifa-matricák Budapesten

Elmaradt a forradalom, nem lőttek, mint anno a Majdan téren Kijevben, nem borult lángba fővárosunk, mint Párizs az elmúlt hetekben. Az ellenzék vártúráján tizenvalahány kissé zavart tüntető lődörgött, mintha maguk sem tudnák, mit keresnek ott. A Kossuth téri országos megmozdulásra is maximum nyolcezer embert csődített össze a Momentum és a többi ellenzéki párt. Pár mama kedvence műsorozott egy kicsit a színpadon, de nem jött át az üzenet. A jeges szélben még a sör sem esett jól, így a tömeg hamar szétszéledt. Mi meg másnap egész nap gyártottuk a „Szrtájk” című mémeket a közösségi oldalakon. Bevallom, csúnya dolog kicsúfolni őket, de valahol jólesett.

Az, hogy nem lett nagyobb káosz és rombolás, annak is köszönhető, hogy a magyar társadalomban nincs hagyománya és kultúrája a Lenin-fiúkra jellemző erőszakos fellépéseknek. A Nézőpont Intézet kutatása kiderítette, hogy a magyarok 66 százaléka elutasította a karácsony előtti Kossuth téri vandalizmust, az ellenzék parlamenti botránypolitizálását pedig a társadalom kétharmada fogadta ellenszenvvel.

Ez így is van jól, viszont tudjuk, hogy az összeborult vesztesek ezt nem fogják annyiban hagyni. A furcsa egység, ahol megfér egymás mellett az árpádsávos lobogó, a szivárványszínű zászló és az Antifa vörös ökle, felesküdött a kormányváltásra. Elvakult ostobaságukban nem veszik észre, hogy ők csak eszközök, biodíszletek Soros György színpadán. Hataloméhségükben olcsó komédiássá válnak még talán saját szavazóik szemében is.

A globalista erők már észrevették, hogy a Momentum Mozgalom, amely még az ötszázalékos küszöböt sem érte el, nem lesz képes komoly, parlamenten kívüli ellenzéki politikát folytatni. Nagyon kicsi a bázisa. A „Most generáció” pedig nem mobilizálható oly mértékben, mint mondjuk a német vagy francia anarchisták. Mivel Soros György alapvetően üzletember, ilyen a politikához való hozzáállása is. Ha az egyik üzleti modell befuccsol, akkor azt le kell cserélni. Én itt látom a veszélyt. A testnevelésből felmentett minipárt és a hempergő parlamenti képviselők együttesen sem fogják tudni sokáig fenntartani a feszültség látszatát. Vagyis kell egy új csapat, amely hatékonyabb.

A legutóbbi tüntetések után több Antifa-matricát fedeztem fel Budapest belvárosában. A modern kori Lenin-fiúk nyilván nem postán küldték el itteni bajtársaik­nak, hanem szépen idejöttek, hogy felmérjék a helyzetet. Nyilván látták, hogy a tüntetések viszonylag kisszámú csoportjait nem lehet annyira felhergelni, hogy például a hamburgi G20-csúcson megtapasztalt fosztogató, gyújtogató csőcselékké váljanak. Nem hinném, hogy nincsen szándékosság a tüntetések szünetében. Újraterveznek. A sztrájkból a szakszervezetek már hátrálnak kifelé, inkább útlezárásokról beszélnek, ami nekünk bosszantó, de a világsajtónak nem hír. Mint ahogy a brüsszeli megmozdulás sem robbantotta fel a világhálót: Judith Sargentinire és az őt istenítő ellenzékre senki sem volt kíváncsi.

Tehát egy új agresszív taktika várható. Amerikában az Antifát már csak Soros hadseregeként emlegeti a republikánus sajtó. Donald Trump elnök megválasztása után a tőzsdespekuláns őket küldte az utcára, hogy hisztériázzanak és garázdálkodjanak Amerika nagyvárosaiban. Ha ez itt is megtörténik, akkor az teljesen új fejezetet nyit majd Soros Magyarország ellen vívott háborújában. Németországban a szélsőbaloldali Antifa már erőteljesen jelen van, brutális káosszá változtatva a tüntetéseket. Nincsen május 1., NATO-konferencia vagy G20-találkozó, amikor ne okoznának milliós károkat. A sajtóvisszhang viszont látványos. Lángoló autók, kifosztott üzletek, megsérült rendőrök…

Ami érdekes, hogy míg a 80-as években az Antifát a rendőrség és a titkosszolgálatok megfigyelték, addig mostanra szinte szalonképessé váltak. Sok SPD- és zöldpárti politikus szimpatizál velük, mivel ütőképes csapatot látnak bennük a jobboldali AfD, az Alternatíva Németországért párt ellen. Ez be is bizonyosodott az elmúlt napokban. Robbantásos merénylet történt az AfD döbelni irodája ellen, továbbá az Antifa fekete ruhás emberei verték félholtra Frank Magnitzot, az AfD parlamenti képviselőjét.

Ebben a hónapban a Humboldt Egyetemen tartanak konferenciát Hogyan nyerhetünk? címmel. Elég aggasztó jel, hogy az egyik legpatinásabb német egyetem helyet biztosít az anarchistáknak. Igaz, nem az Antifa neve alatt, hanem A nacionalizmus nem alternatíva címen fut a rendezvény, hiszen így azok is eljönnek, akik nem szimpatizálnak az Antifával. A konferencia lényege, hogy miként bontsuk le a nemzetállamokat és tegyük őket bevándorlóországgá. Milyen meglepő, ugye?

Az Antifa közben már „céggé” nőtte ki magát. Olyan radikális, feminista csoportok is szimpatizálnak vele, amelyek persze hogy nem ítélik el a migránsok által elkövetett szexuális zaklatásokat, hanem inkább azokat a nőket támadják, akik feljelentik a rájuk támadókat. Az ő zsoldjukban álló riporterek a liberálisok számára minden hírt képesek kedvezően beállítani. A szervezet sajnos már magyarországi Facebook-fiókkal is rendelkezik. Az online újságok és a közösségi média segítségével rendkívül jól összehangolják akcióikat. Berlin közelében egy kiképző központot is üzemeltetnek, ahol tüntetési és ellenállási taktikákat tanítanak.

A májusi uniós választásokig mindenképpen számolni kell kormányellenes megmozdulásokkal Budapesten. Az operettforradalmár Gulyás Márton már felvette a kapcsolatot az Antifával. Ezért most a szakszolgálatoknál pattog a labda, hogy megjelenésüket meggátolják. Egy erőszakos tüntetés sokat ártana Magyarország imázsának. Amerikai turisták már amúgy is aggódva hívogatják a szállodákat, ahova foglalásuk szól, mert a baloldali CNN és a liberális lapok országos zavargásokról számoltak be. A turizmus érezné meg elsőként a zavargások hatását. Pedig a mutatók látványosak, csak 2017-ben 5,5 milliárd eurót hagytak itt a külföldi vendégek. Az ágazat munkahelyei is megsínylenék, ha rendszeres lázongások lennének, hiszen 412 ezer magyar ember dolgozik a turizmus-vendéglátásban.

A szerző a Nézőpont Intézet elemzője