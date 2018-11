Angela Merkel bukása

Angela Merkel bejelentése arról, hogy nem kíván indulni a CDU elnöki posztjáért, azt jelenti, hogy elengedték a kezét. Ráadásul a kancellári pozíció 2021-ig történő megtartása előrevetíti, hogy látszatintézkedés történik a választók, vagyis a német nép megnyugtatására. Mindez nem más, mint egy átgondolt és többlépcsős befolyásolási akció. Világosan kell látni, hogy napjaink történésében nem az a kérdés, hogy egy nyugat-európai politikai vezető mit akar, hanem az, hogy mennyiben uralja egyéni politikai karrierjének alakulását, ő dönt-e vagy inkább róla döntenek.

Még lényegesebb vagy inkább árulkodóbb, hogy milyen stratégiai célt teljesít, és ebben mekkora mozgásteret engednek neki. A liberális demokráciák világában – mára sajnálatosan egyértelművé vált –, hogy a demokratikus fordulatok, a választók „szabad akarata” egy profi módon manipulált érdekérvényesítés.

Vannak egyenlőbbek az egyenlők között. A hatalomban lévő emberek személyiségükből adódóan is gyakran értik félre és tévesztik össze a hatalom adta felelősséget a hatalommal járó lehetőséggel. Mindezt tetézi, hogy sok esetben nem is szabad akaratukból dönthetnek, hanem erőterek érdekeit kell képviselniük, miközben csökken vagy sok esetben el is tűnik a többségi – vagyis a rájuk bízott – társadalom iránti felelősségvállalás.

Angela Merkel politikai bukásának dátuma 2015 és nem 2018. Vagyis nem annak köszönhető mindez, hogy elhibázott politikája pártja, a CDU népszerűségvesztéséhez vezetett, sokkal inkább annak, hogy megnyitotta az illegálisan érkezők előtt az európai határokat.

A kancellár asszony okos nő, bár nem olyan bölcs, mint az NSZK-t naggyá tevő elődei, de kétségtelenül felkészült és tehetséges ember. Akik kiválasztották Európa átalakításának főszereplőjévé, hittek adottságai­ban és abban, hogy eltökélt lesz az Európai Egyesült Államok létrehozásában. De tévedtek. Nem Angela Merkel kitartásában, munkabírásában, a „szent cél” iránti ellentmondást nem tűrő elkötelezettségé­ben, hanem abban, hogy a német választópolgárok akaratát büntetlenül figyelmen kívül hagyhatja, vagy ha úgy tetszik, lenézheti a német embereket.

A politikában mindent lehet, de mindennek megvan a következménye is. Aki kitűnő taktikus, mint Angela Merkel is, rossz stratégia mentén bukásra van ítélve. A német Wilkommenskultur mutatványáról is kiderült, hogy egy racionálisan végigvitt, jól előkészített és szűk kör által begyakoroltatott szemfényvesztés és nem politikai hőstett vagy csoda. A bűvész nyula a kalapból ugyanis csak akkor bújik elő, ha előtte oda beletették. Egy nép – Németország népének – jóhiszeműségével, fegyelmezettségével és évtizedeken át folyó agymosásával nem lehet visszaélni, mert a trükkök előbb vagy utóbb napvilágra kerülnek.

Elemzők mostanában azt mérlegelik, Németország jelenlegi kancellárja hogyan tudja önmagát a legkisebb arcvesztéssel kivonni a politikából, hogy pozitív történelmi figura maradhasson. Vajon kit szemelt ki utódjául a CDU elnöki pozíciójára, aki nem rombolja le a merkeli mítoszt, illetve támogatja kancellári munkájában 2021-ig? Ráadásul (mert ez is része a forgatókönyvnek) három év alatt sok minden történhet, és a CDU egy későbbi, esetleges népszerűség-növekedése a kancellári székben tarthatja Merkel asszonyt 2021 után is. Megkezdődik tehát a találgatás, a háttérben pedig kiújul a pozícióért folytatott éles küzdelem.

Ezzel viszont tovább eszkalálódik nemcsak Németország, hanem Európa válsága is. Újabb „csont” jelent meg a médiában, amely elvonja a közvélemény figyelmét a ma lényegesebb kihívásokról. ­Például hogy mi lesz Európa – nem az Európai Unió – sorsa. A NATO eldöntötten fegyvert ránt Oroszországgal és taktikai összecsapásra is sor kerül a nem is olyan távoli jövőben? Esetleg felgyorsul Európa kettészakadása egy legújabb kori Nyugat-római Birodalomra és Bizáncra? Vagy egyszerűen ölbe tett kézzel és persze lehajtott fejjel tűrjük, hogy idegen, de módfelett virulens kultúrák átvegyék a vezető szerepet egy sokszínű Európában?

Szóval mi is a helyzet? Angela Merkel megbukott. Amennyiben folytatja a taktikázást, nagyobb kárt okoz Németországban, mint azok, akik 1939 és 1945 között romhalmazzá változtatták kontinensünket. Ráadásul az elmúlt hetven év sikerét is semmissé teszi. Nyilvánva­lóan nehéz megmondani, kit mi vezérel a hatalom csúcsán, de nem feltételezhetjük, hogy Angela Merkel egy megszállott lenne, akit ne érdekelne saját népe és Európa jövője.

Még lenne lehetősége arra, hogy az utókor – bármit is tett – legalább tisztelettel emlékezzen rá. Erre több forgatókönyv is létezik, de most csak egyet emeljünk ki ezekből. Tisztességes lenne, ha a pártelnöksége mellett a kancellári székből is felállna. Ezzel komoly esélyt adna arra, hogy Németország időhúzás nélkül tudjon paradigmát váltani leginkább a migrációs invázió kérdésében. Ez nyilvánvalóan még nem elég az üdvösséghez, hisz ezzel párhuzamosan meg kellene neveznie azon erőtereket, amelyek belevitték ebbe a méltatlan játékba.

Beszélnie kellene azokról, akik képesek voltak elérni, hogy Angela Merkel átálljon az ő oldalukra, elárulva az övéit, a szavazóit, a német társadalmat és ezzel Európa identitását, kultúráját és jogrendjét. A kereszténységet, a görög kultúra hagyományát és a római jogra épülő törvényes eljárásokat és gyakorlatot. Amennyiben mindezt megteszi, ugyan nem lesz dicső politikus, de megakadályozza Európa bukását.

