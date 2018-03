Ali és a korianderes kuszkusz

Fejkendőbe, talpig feketébe bugyolált asszony kacsázik el mellettem. Jobb kezében szatyor, a balban gyerek. Az anya egyik lábáról a másikra himbálózik, mint nagy testű hajó a viharos tengeren. Ha semmi mást nem látnék, csak a kacsázó mozgást valami szürke ködben, akkor is be tudnám tájolni kultúra és égtáj szerint. Jobboldalt hét feketébe öltözött, középkorú férfi ácsorog a bevásárlóközpont egyetlen padja körül. Pontosabban három ül, négy ácsorog, torokhangon kommunikálnak egymással. Pár méterrel arrébb van az Oriental Livs nevű kereskedés. Oda igyekszem. A halva, szárított datolya, mindenféle érdekes illatú fűszer, sosem látott csemege között ugyanis a kasszához közeli polcon mindig találok magyar mézet.

Kivéve most. Vásárolok lencsét, babot, a korianderért tovább kell mennem Alihoz, a zöldségeshez. Aztán autóba ülök, s bemegyek Göteborgba. Ne ámuldozzanak! Összesen tíz percembe telik, mert ez itt nem Egyiptom, hanem Angered, Göteborg egyik külvárosa.

Gyakran járok ide. Nagy hangú arab kolléganőm pár hónapja azzal köszönt rám a baklavás bolt előtt nagy nevetve, hogy „Szia, te mikor kaptál ide vízumot?”, de egyéb atrocitás nem ért. Szeretek is idejárni, mert az angeredi Lidlben adták vissza az ujjamról lecsúszott kedvenc ezüstgyűrűt; mert Ali, ha kell, még receptet is mond a koriander mellé; mert itt találok igazi otthoni akácmézet. Összeszedem, ami kell, aztán megyek innen, a külvárosból a magam kissé elitebb negyedébe. Nem is elit, inkább csak fejkendőtlen meg koriandertelen.

Semmiképp sem elit. Az elit valahol a belvárosban kezdődik. Elit egy belvárosi polgár meg a kertvárosi svéd, s mi, fejkendőtlenek, belvárosiak meg kertvárosiak, mindannyian vágyakozva nézzük a tengerparti villanegyedeket, amelyek lakói elérhetetlen magasságban lebegnek fölöttünk.

Svédország nagyon szegregált ország.

Én pedig minimum vakmerő vagyok, ha ezt itt le mertem írni, de ha már hozzáfogtam… 1995. június 14. óta tudjuk Svédország akkori miniszterelnökétől, hogy: „Én is, mint kormányom minden tagja, minden esetben keményen megbélyegzem majd azokat, akik külföldön rossz hírét terjesztik Svédországnak.”

Országgyalázás-bűntényt kimondó törvénytervezetről is hallani. Áldott szerencse, hogy a törvény nem lépett még életbe, így aztán Katerina Janouch, aki 2017 januárjában túl őszintén beszélt a svédországi helyzetről a cseh televízióban, megúszta börtönbüntetés nélkül.

Mindössze emberként hurcolták meg, újságíróként lehetetlenítették el, s szóbeli intőt kapott Stefan Löfven miniszterelnöktől. A magyarországi demokráciában ezt talán nehéz elképzelni, de Svédország miniszterelnöke valóban vette a fáradságot, s nyilvánosan rótt meg egy állampolgárt amiatt, hogy az illető tapasztalatait, véleményét osztotta meg az idegen ajkú közönséggel.

Mindegy, amit írtam, leírtam, olykor kell egy kis civil kurázsi az élethez. Svédországban sok, de hadd ne lépjek bele még ebbe a pocsolyába is.

Visszatérve a tengerparti villában éldegélő, márkás öltönyös honfitársra (akivel én papíron nagyon egyenlő vagyok): ő valószínűleg sosem járt Angeredben. Reggel elmegy a jól fizetett hivatalába, aztán hazamegy a villájába, esetleg golfozik. Nyáron beül a motorcsónakba, s pont az ellenkező irányba száguld, mint amerre Angered, a kacsázó asszony, Ali meg a koriander található.

Valószínűleg nagyon helyeselné a Svédországot rossz fényben feltüntetők megbélyegzését, körömszakadtáig tagadná, hogy vannak no-go zónák, de arra is mérget vennék, hogy tudja, milyen a jó korianderes kuszkusz. Kulináris kérdésekben igen multikulti minden Angered-kerülő. A korianderes kuszkusz bizony finom, Angeredben jó vásárolgatni, de ott lakni, pláne ott dolgozni nem ajánlatos.

Tanároknak, egészségügyieknek szinte dupla fizetés jár errefelé, mégis állandó a munkaerőhiány. Hát persze, mert melyik tanár szereti, ha naponta tüzet raknak az iskolában, osztályteremben fociznak, szünetben petárdáznak, nagyban megy a drogkereskedés, a gyereknek meg legjobb indulattal sem lehet átmenő jegyet adni?!

Az ápolók sem nagyon díjazzák a meglepetéseket. A betegeket újabban plakátok fogadják a várótermekben, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy: „A szemtelenség, a káromkodás semmilyen formáját nem toleráljuk! Mindenféle fenyegetésről, erőszakról rendőrségi feljelentést teszünk.”

Bizony, bizony. Nem véletlen, hogy még Alinak is elege van. Igaz, munkát máshol nem kapna, pénze sem lenne elit lakásra, de azért jó lenne elköltözni erről a környékről. Fontolgatja.

Suhancok rendszeresen dobálnak kővel mentőket, tűzoltót, rendőröket. Vannak utcák, ahová már be sem megy a mentő – súgja. Az én csendesebb kis negyedembe költözhetne, de tudnia kell, hogy Angered légvonalbeli közelsége miatt itt magas a lakás- és autóbiztosítás összege. Sőt újabban őrző-védő céget fizetünk, nehogy valamelyik integrált suhancnak eszébe jusson autókat gyújtogatni a környékünkön.

– Mi a baj a mi világunkkal, Ali? – bukik ki belőlem a költői kérdés. „Megmondom. Ha túlzabálod magad korianderes kuszkusszal, a gyomrod nem képes megemészteni, hányingered van, mit csinálsz? Sápadtan, ellilult ajakkal tagadod, hogy bármi bajod lenne? Vagy még több korianderes kuszkuszt eszel? Ugye, hogy nem! Koplalsz, emésztesz, ha kell, meghánytatod magad, de nem eszel még többet! Aztán hibáztatod a kuszkuszt meg a koriandert. Hát milyen hülyeség ez?! Vegyél fügét! Friss, ma kaptuk.”

Fügét nem veszek, fügéből valahogy elegem van mostanában, de a korianderes példázatot megtartom, s továbbadom. Gondolkodjanak rajta!

A szerző pedagógus, Göteborg