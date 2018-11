A Soros-vírus

„A vírus mikroszkopikus biológiai organizmus, amely nem sejtes szerveződés, és csak más élőlények sejtjeiben parazitaként képes szaporodni. A vírus latinul mérget jelent. A vírusok ellen az élőlények immunrendszere védekezik. Vannak vírusok, amelyek képesek kikerülni az immunrendszert. Az antibiotikumok nem hatékonyak a vírusok ellen.”

Ne tévedjünk, a társadalom és azon belül a politikai rendszerek is éppúgy működnek, akár az élő szervezetek, éppen ezért hasonló támadásoknak vannak kitéve, mint bármely más élő organizmus. Ahogy tehát természettudományos megközelítésből vizsgálva például az emberi test, úgy ezek a jóval nagyobb léptékű „szervezetek” is ki vannak téve a vírusok támadásának. Ennek okán, ha nem elég fejlett egy adott nemzet immunrendszere, a „méreg” – latinul virus – káros hatást gyakorol a gazdatestre, sokszor egészen annak pusztulásáig.

2018 tavaszán Bécsben egy komoly, megfontolt és szavahihető, ismert jogtudós lépett oda hozzám, és csak ennyit mondott: „Kérem, vegye komolyan, amit mondok, és remélem, eljut a megfelelő helyre az üzenetem. Sebastian Kurz egy kitalált és George Soros csapata által felépített ember. Bármit is mond és tesz, csak arra irányul, hogy a választók megtévesztésével hatalomra tegyen szert. Amikor sikerrel jár, a Soros-csapat érdekét fogja képviselni.” Kétségekkel fogadtam a kijelentéseit, mert Sebastian Kurz éppen akkor nyilatkozott arról, hogy az osztrákok elhatárolódnak Angela Merkel nyitott kapuk politikájától, és az Európai Unió határainak lezárását szorgalmazzák.

Hibáztam – nyilván nem először és nem utoljára –, hogy nem mérlegeltem kellőképpen a komoly ember üzenetét. Jóllehet, még az sem volt világos, hogy Sebastian Kurz Európa új vezetőjének címére tör egy Angela Merkel utáni időben. Miként Sorosék B terve is rejtve maradt. Mert a lassan menthetetlen Merkel és Emmanuel Macron után találniuk kellett egy harmadik személyt alternatívaként. Ezért engedték és engedik, hogy – egyes megnyilvánulásai­ban – a felszínen szembemenjen az osztrák kancellár a fősodratú ideával a bevándorlás kérdésében.

Ez volt a csapda azoknak, akik a szemüknek hittek – mint én is –, és nem a komoly ember aggályainak. Mert nyilvánvaló, hogy Sebastian Kurz személye, történelmi ambíciója önmagában esélytelen, hiszen politikailag tapasztalatlan, és Ausztria kancellárjaként nem éppen egy európai nagyhatalmat képvisel.

Remélhetőleg ez a magyarázat az egyes globális érdekcsoportokhoz való igazodásának, más megközelítésből, „megbetegedésének”. Merthogy ő egyike azoknak, akiket a vírus szemmel ­láthatóan meg tudott fertőzni. Elszomorítóbb lenne a másik lehetőség, hogy eleve vírushordozó volt, csak őt egy olyan törzzsel fertőzték meg, amely lappangási idejét kitöltve egyszer csak aktivizálódott.

Na persze éppen akkor, amikor arra a legnagyobb szüksége volt azoknak, akik bábáskodtak létrejöttében. Az osztrák kancellár ugyanis nem 2018. november 18-án este találkozott először Bécsben George Sorossal. Első emblematikus közös nyilvános megjelenésük 2007-ben történt. A Nyílt Társadalom Alapítvány (OSF) ekkor hozta létre az Európai Külkapcsolatok Tanácsát, ahol Ausztriát többek között ­Sebastian Kurz képviselte. Ránk nézve a találkozó és az alakuló ülés igazi meglepetése mégsem ez volt, sokkal inkább az a tény, hogy Magyarországot mások mellett George Soros és fia „képviselte” ezen a fórumon.

Az inkriminált, hétvégi bécsi eszmecserén az öreg filantróp és a zöldfülű kancellár teljes egyetértésben vitatta meg az Európai Unió jövőjét, ahogy a jelenleg Budapesten székelő CEU Bécsbe történő „deportálásának” technikai lebonyolításában is közös nevezőt találtak.

Igaz, hogy az illegális bevándorlás kérdésében eltérő véleményt fogalmaztak meg a felek, de ez úgy tűnik, nem olyan fajsúlyú kérdés, mint a Soros Egyetem helyszíne, ezért a véleménykülönbség a legkisebb mértékben sem befolyásolta negatívan a találkozó hangulatát. Ez nyilvánvalóan azért volt így, mert 2019-ben az osztrákok is új európai uniós képviselőket választanak, és Sebastian Kurz – meg persze az őt irányítók – szeretnék, ha az általuk támogatott jelöltek jutnának be mind nagyobb számban a brüsszeli döntéshozatali fórumokba.

Világos ugyanis, hogy a fő üzenet, a választás központi témája a migráció lesz. Ezért Kurz kénytelen újra megtéveszteni választóit, mondván, ő továbbra is elkötelezett bevándorlásellenes politikát folytat. Sajnos azonban ez egyre kevésbé hihető az emlékezetes Sargentini-jelentés megszavazása és Sorossal történő stratégiai egyetértés után.

A vírust csak az immunrendszer ereje küzdheti le, nincs külső segítség, és ez fontos szempont, amikor Ausztriából Hegyeshalomnál belépünk hazánkba, Magyarországra. Mert alapkérdés, hogy állunk a saját immunrendszerünkkel. Bízhatunk abban, hogy a vírus csak a téli influenzajárvány okán van jelen közöttünk? Vagy esetleg más formája is megérkezett, és neki megfelelő – politikai – donorok testében kezd erőre kapni és persze szaporodni? Működik a védelem ez ellen? Egyáltalán felmerült a megfelelő és helyes reagálás a kórokozó támadásával szemben?

A vírus – írja a szakirodalom – nem sejtfelépítésű, vagyis láthatatlan. A jelenléte egyes élő szervezetekben csak nyilvánvaló tünetek esetén diagnosztizálható. Amíg nincs ilyen jel, a létezése és szaporodása – lappangási időszakban – nehezen érzékelhető. Mégis abból kell kiindulni, hogy minden ellenség legyőzhető. Gondoljunk arra, hogy a Soros-vírust is jó néhányan kiheverték, olyanok, akik a 90-es éveket megelőzően magyar fiatalként külföldi egyetemeken tanultak hosszabb-rövidebb ideig. Voltak, akik éppen Soros-ösztöndíjjal tették ezt. Nyilvánvaló, hogy megkapták a fertőzést, de látható módon képesek voltak immunrendszerük aktivizálására és kigyógyultak a „betegségből”.

Mert a természet, ha támad is, de kitermeli az ellenszert és esélyt ad a védekezésre. A politikai vírus ellen még egyszerűbb a védekezés: a többség érdekét kell szem előtt tartani. Nyilvánvaló, hogy a kór terjedése bonyolult folyamat, miként az ellene folytatott kíméletlen küzdelem is. Ezért a témát folytatjuk két hét múlva, A vírustámadás technikája című fejezetben. Addig is sok folyadék és vitaminok!

