A párizsi Balassi Intézet magyar és francia nyelvű honlapja különbözik

A Magyar Idők 2018. november 21-i kiadásában Vigyázó szemetek Párizsra… címmel véleménycikk jelent meg Grób László „könyvkiadó” szerzőségével. Grób László ebben az írásban valótlan tényt állít a Párizsi Magyar Intézetről.

A cikk utolsó bekezdésében a szerző azt állítja, hogy a Párizsi Magyar Intézet honlapján „Bánffy” címszóval „egy darab találatot sem ad a kereső”. Ezzel a kijelentéssel – a cikkben kifejtett korábbi fejtegetéseinek alátámasztásaként – Grób László azt sugallja, hogy a Párizsi Magyar Intézet nem foglalkozott Bánffy Miklós trilógiája francia fordításának bemutatásával, s ezért nincs a honlapon erre vonatkozó közlés.

A valóság ezzel szemben az, hogy a Párizsi Magyar Intézetben 2015. február 4-én olyan kiváló személyiségek mutatták be a Phébus kiadásában megjelent Bánffy-műveket, mint Oplatka András és Jean-Luc Moreau professzorok, valamint Marius Tabacu műfordító. Az erre vonatkozó archív közlés ma is megtalálható a Párizsi Magyar Intézet francia nyelvű (a fogadó országot tekintve mérvadó) honlapjának archívumában.

Grób úr álma tehát már korábban valóra vált, de sajnálatos módon véleményformálás előtt elfelejtett körültekintően tájékozódni, ami a sajtómunkában amúgy alapvető követelmény lenne. Amennyiben figye­lemre méltatott volna bennünket, egy balfogástól megkímélhette volna magát, lapját és olvasóit.

Havasi János igazgató, Párizsi Magyar Intézet

A cikk szerzőjeként több tucatszor ellenőriztem állításomat a Balassi Intézet honlapján (bánffy, phébus, könyv stb. szavakkal), s a kereső nem adott ki semmit. Az ellentmondás megfejtése: a Balassi Intézet francia nyelvű honlapja kiadja keresésre az adott eredményt, míg a magyar nyelvű honlapja most sem ad semmit „bánffy” címszóval. Őszintén bevallom, meg sem fordult a fejemben a lehetőség, hogy a párizsi Balassi Intézet magyar és francia nyelvű honlapja különbözhet, s adott keresésre más-más eredményt ad a használt nyelv alapján. Így ha a magyar weboldalon ütjük be a „bánffy” keresőszót, nincs találat – ilyen értelemben a cikkemben foglalt állítás helyes –, míg ha a francia weboldalon ütjük be a „bánffy” keresőszót, van találat, tehát a cikkben foglalt állítás téves.

Mindezek előrebocsátásával megkövetem a párizsi Balassi Intézetet, vezetőjét, Havasi János urat, valamint az olvasókat, ha téves gondolatokat sugallt az írás. S engedjék meg, hogy utólag gratuláljak ahhoz, ahogy Bánffy gróf regényével méltóképpen foglalkoztak az intézet programsorozatában.

Grób László