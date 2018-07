A művésznő nem ért semmit

Mindenhol dől a migránsdominó, ahol az embereknek elegük lett az impotens kormányokból

Karafiáth Orsolya művésznő megint megpróbálta megmondani a tutit az egyik kedvenc hírportálomon, a 24.hu-n. Nem akarom idejekorán lelőni a poént, de most sem sikerült neki. Gyakori szokása ez, hisz állandó rovata van a fent nevezett haladó „újságban”.

Él is a lehetőséggel, mármint a megszólalás lehetőségével, meglehetős gyakorisággal. Teheti, hiszen bár a ballib újságírók folyton elnyomásról és diktatúráról hadoválnak, mégis egész jól megélnek ebből, köztük Karafiáth is, hogy a csak az ő alternatív valóságukban létező diktatúráról írnak megszámlálhatatlanul sok ellenzéki lapjukba.

Én pedig, mindig fogcsikorgatva, folyton az elalvás gonosz és alattomos démonával küszködve, szorgalmasan el is olvasom a művésznő úgynevezett írásait. (Mindent az olvasóért.) Karafiáth Orsolya legutóbb amiatt kezdte hisztérikus állapotba kerülve a klaviatúrát csapkodni, mert látott egy interjút. Ilyenkor pedig neki majd mindig jön egy heveny és feltartóztathatatlan inger. Írni kezd.

A hisztériát kiváltó interjú pár napja Orbán és a BBC riportere között zajlott a migránsokról.

Mutatom: „O. V.: Jöjjön el a határra! Riporter: Odamentem, de nem láttam egyet sem. O. V.: Mert ott van a határ. Riporter: Akkor miért beszél invázióról? O. V.: Mert az inváziót meg kell állítani!”

Eddig az inkriminált interjú(részlet), mely beszélgetésnek teljesen egyértelműen csak egy végkimenetele lehet: a miniszterelnök úr napokon vagy inkább pillanatokon belül, lehajtott fejjel és gondterhelt arccal benyújtja a lemondását. Nem. Nem fogja.

Orbán Viktor bukását a Magyarországon garázdálkodó libsik nyolc éve minden héten megjövendölik. Ez az egyik kedvenc, soha meg nem valósuló fantáziaképük. Azonban a várva várt bukás csak nem akar bekövetkezni. Még külföldi segítséggel sem.

De Karafiáth nemcsak publicisztikában remekel, hanem legnagyobb örömömre a mulattatás, a viccmesélés műfajába is belekóstol. Mit kóstol? Hatalmasat harap. A torkán is akad.

A viccet is mutatom. „Megkérdezik a bolondot, miért vakarózik állandóan.

Válasz: a szúnyogok ellen. – De hát nincsenek is itt szúnyogok. – Na látja?!” Értik, ugye, a művésznő analógiáját? Orbán és a magyar kormány nemlétező menekülteket/szúnyogokat hallucinál, és emiatt épít kerítést/vakarózik. Karafiáth és a BBC riportere szerint nincsenek migránsok.

Szerintük felesleges a kerítés. Pedig épp az elmúlt hetekben zajlott az Európai Unió egyik legfontosabb vitája, amelynek a témája a migráció, a tétje pedig, hogy az eddig betonbiztosnak gondolt CSU–CDU-pártszövetség felbomlik-e, illetve a régen még álszírekkel önfeledten és bárgyú módon mosolygó és szelfizgető Angela Merkel a hivatalában maradhat-e.

Egymás után jelentik ki Európa legnagyobb hatalmú vezetői, hogy jelenleg az Euró­pai Unió legfontosabb feladata az illegális migránsok megállítása és a migrációhoz való viszony tisztázása.

Azok a politikusok pedig, akik Magyarországot a kerítés miatt nácizták és fasisztázták, egymás után buknak meg. Akik először bezárkózó náciknak neveztek minket, és követelték a kerítés haladéktalan lebontását, azután felhúztak egy saját kerítést, amit kapuknak neveztek el szárnyakkal, úgy eltűntek, hogy már a nevükre sem emlékszünk. Sebastian Kurz és Matteo Salvini urak váltották az olasz, osztrák és német migránsbabusgató elődeiket, és szépen elkezdték követni az orbáni utat.

Tehették ezt azért, mert azok a bizonyos nem létező szúnyogok már annyit csipkedték az egyre idegesebben vakarózó állampolgáraikat, hogy a viszketve rettegők úgy leváltották a karafiáthnyi agyú elődeiket – Werner Faymannt, Christian Kernt, Matteo Renzit és Martin Schulzot –, mint a pinty.

Azóta az európai polgároknak valóban kevesebbet kell vakarózniuk, de ennek egyetlen oka van. Hogy olyan vezetőket választottak meg, akik belátták, Orbánnak igaza van, és tiszta erőből igyekeznek megállítani a migrációt és az újkori honfoglalókat.

Karafiáth még nyöszörög egy sort azon, hogy ebben a fasisztanáci diktatúrában képtelenség normális vitát folytatni a migrációról, mely nyöszörgést most nem kezdeném apró darabjaira szedni, egyrészt azért, mert már rengetegszer megtettem, másrészt mert nem bírna valódi sportértékkel, de annyit azért megjegyeznék, hogy ha valaki az elmúlt három évben olvasott balliberális és jobboldali lapokat, akkor most azt következtetést vonhatta le, hogy miközben a libsik a saját pátoszukba, könnyeikbe és hazugságaikba belefulladva sivalkodtak a szegény, elesett, sokdiplomás szír, afgán, pakisztáni, afrikai üldözöttekről és a kísérő nélküli (valójában felnőttkorú) gyerekekről, aközben mi mindvégig megírtuk az igazságot.

Azt, hogy a Soros-propagandisták állításaival szemben a szegény migránsok euróezrekkel, okostelefonokkal, mobilapplikációkkal, részletes térképekkel és jogi ismeretekkel felszerelkezve törtek be Európába.

Azt, hogy az illegális bevándorlók között csak nyomokban fedezhetők fel szírek vagy valódi menekültek, keresztények meg még úgy sem, s hogy nagy részük egyáltalán nem háborús országból taxizott Európába.

Azt, hogy a beözönlők nyolcvan százaléka írni, olvasni sem tud, diplomája ha pár száznak van összesen, s akkor valószínűleg még fölé is lőttünk, és hogy a feleségüket és a gyerekeiket az iraki, bangladesi és pakisztáni férfiak a származási országukban hagyták a későbbi családegyesítés céljából, hogy azután még kiterjedtebb lehessen a muszlim invázió. Valamint hogy a többségük nem menekült; egyszerű gazdasági migráns.

Ebben az országban szerény és jelentéktelen személyem, a jobboldali sajtó és kormánypárti politikusok mindent megtettek, hogy érdemi vita alakuljon ki a migránsokról, de a liberális „újságírók” vita helyett lexenofóboztak, lefasisztáztak, lerasszistáztak minket, pusztán amiatt, mert az álszent és hazug jóemberkedés helyett megírtuk az igazságot.

Pont Karafiáth és társai nem voltak hajlandók normális vitát folytatni a migrációról. Karafiáthék rögeszmésen mantrázták a jól képzett, gyerekekkel és feleségükkel útra kelő szír menekültekről szóló hazugságokat, és vita helyett buta, meghülyített magyarokról és gyűlöletkeltő propagandistákról írogatták az aljas kis cikkeiket. Olyan magyarokról, akik akkor is vakaróznak, amikor nincsenek is szúnyogok.

Pedig vannak. Csak éppen most nem találkozunk velük. De 2015-ben négyszázezren vonultak át rajtunk Ausztria felé, ingyen buszoztattuk és vonatoztattuk őket, miközben a Keleti pályaudvar és környéke élhetetlen zónává változott. A határkerítés felállítása után a migránsok kénytelen voltak más utakat keresni Európába.

Mi ugyanis meg tudtuk állítani őket. De ettől még vannak. És továbbra is meg kell állítani őket. Nekünk eddig sikerült.