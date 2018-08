A megfagyott ország

Most éppen azzal vannak elfoglalva, hogy hányan fagytak meg tavaly télen. S mítosz van gyártva az ügy köré: a kormány titkolódzik, de jöttek ők, a hősök, és „kiperelték az adatokat”, lássa ország-világ, hogyan fagy meg az ország ebben a diktatúrában. Mindenkinek olyan mítoszai vannak, aminőket megérdemel, s vannak, kiknek hősi eposza sem más, csak Békaegérharc. Ezeket nevezzük összefoglaló néven szánalmas hülyéknek. Magukat pedig nevezik ők ellenzéknek, meg civilnek, meg független sajtónak.

És akkor lássuk, hogyan fagyott meg az ország, nagy titokban, 2016–17 szigorú telén.

„Hosszas pereskedés után kiderült, hányan fagytak halálra az országban” – harsog a cím, vagyis a győzelmi jelentés, amely imigyen folytatódik: „Csaknem kétéves huzavona és fél év pereskedés után A Város Mindenkié csoport az Utcajogász Egyesület segítségével megszerezte, pontosan hány ember fagyott halálra az országban a 2016–17-es télen – írja a 444.hu.” És aztán végre lehull a lepel, jön a szám: „(…) tehát a fűtési időszakban, azaz 2016. október 15-től 2017. március 1-jéig összesen 180 ember fagyott meg az országban.”

Na kérem, hát ezt kellett kiperelni a titkolódzó hatóságtól, amely direkte örömét leli az emberek megfagyasztásában.

Szép ez eddig, csak aztán felmerül az emlékezet tündértaván egy tavalyi cikk. Egészen pontosan 2017. április 13-án írta meg az orákulum, vagyis a 24.hu a következőt: „Március végéig 203-an fagytak meg Magyarországon.” Nahát! Ha tavaly tavasszal lehetett tudni, hogy 203 fő fagyott meg Magyarországon 2016–17 cudar telén, akkor most mi a búbánatot kellett kiperelni? Pedig tudni lehetett, ugyanis a cikkben ezt olvashatjuk (mondom: tavaly!): „A mögöttünk hagyott télen 203-an fagytak meg Magyarországon – tájékoztatott róla a Magyar Szociális Fórum csütörtökön. A szervezet szerint még március második felében is ketten hűltek ki végzetesen közterületen, a szabad ég alatt. Az előző télhez képest hússzal többen, 2014–2015 teléhez képest pedig 66-tal többen szenvedtek fagyhalált. A 2005 óta eltelt 12 évben összesen 2863-an estek a fagyhalál áldozatául.”

Kezdem érteni: az úgy van, hogy 2017 tavaszán megírjuk, meglehetősen részletesen és ellentmondást nem tűrő hangon, hogy hányan fagytak meg az országban. Még azt is tudjuk pontosan, hogy 12 év alatt mennyien fagytak meg. Azután várunk egy évet, ellentmondást nem tűrő hangon kijelentjük, hogy a kormány nem hajlandó megmondani, hányan fagytak meg, úgyhogy pereljük a hatóságot az adatokért, és diadalittasan megírjuk megint, amit már tavaly megírtunk. Igaz, a két szám között 23 fő eltérés van, de ez kit érdekel? Mi tavaly is tudtuk és idén is tudjuk! Közte meg perlünk. Világos?

Ja! Mielőtt elfelejtem! A másik orákulum, a HVG már 2010-ben megírta ezt: „Igencsak feltűnő, hogy az általános civilizatórikus fejlődés ellenére hosszú évtizedek óta folyamatosan nő az országban a hideg miatt elhunytak száma (…): a 70-es évek közepéig többnyire 50 embernél kevesebben fagytak meg évente, a 70-es évek második felében már 50-100 fő között mozgott a nagy hideg miatt meghaltak száma, a 80-as években évi 150, majd a 90-esekben már évi 250 körül volt az emiatt elhunyt emberek száma.” És ezt is megírták: „A „természetes eredetű hideg által okozott” haláleseteket listázó statisztika szerint egyébként az elmúlt tíz évben a legtöbb 2003-ban volt, akkor 316 esetet regisztráltak, míg a legkevesebbet az ezt megelőző évben, akkor 186-ot.”

Vagyis bukni látszik a sugalmazni kívánt tétel is, miszerint az Orbán-kormány idején megfagy az ország, máskor meg mindig melege van. De ez mindegy. A 2018-as megfagyottakat majd jövő tavasszal megírják, és jövő nyáron megírják újra, csak előbb kiperlik, amit már megírtak. Mi pedig legyünk belátóak: ezeknek a szerencsétleneknek is kell valami elfoglaltság.