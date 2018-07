Vízilabda Eb: elődöntőbe jutott a magyar női válogatott

A címvédő magyar női vízilabda-válogatott bejutott a legjobb négy közé a Barcelonában zajló Európa-bajnokságon: Bíró Attila együttese a hétfői negyeddöntőben 10-9-re győzte le az olasz csapatot.

A rendkívül izgalmas találkozón Keszthelyi Rita lőtte a győztes gólt, a magyar csapatkapitány 29 másodperccel a vége előtt talált a kapuba, ezt követően még Gangl Edina ötméterest védett.

A magyarok a szerdai elődöntőben a Hollandia-Németország párharc győztesével találkoznak.

Eredmény:

nők, negyeddöntő:

Magyarország-Olaszország 10-9 (1-3, 4-1, 1-4, 4-1)

Barcelona, Piscines Picornell, v.: Mercier (francia), Sztavridisz (görög)

gólszerzők: Keszthelyi 3, Parkes, Leimeter, Szilágyi 2-2, Gyöngyössy 1, illetve Garibotti 4, Avegno, Bianconi, Tabani, Emmolo, Queirolo 1-1

Magyarország: Gangl – Szilágyi, Horváth B., Szücs G., Illés, Keszthelyi, Leimeter – cserék: Gurisatti, Parkes, Garda, Csabai, Gyöngyössy

Az Európa-bajnokságok történetének két legeredményesebb csapata találkozott egymással a barcelonai negyeddöntőben: az olasz női válogatott 5 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzéremmel vezeti a rangsort, míg a magyar 3 arany-, 5 ezüst- és 5 bronzéremmel a legtöbb medált gyűjtötte.

A két együttes idei egymás elleni mérlege teljesen kiegyenlített volt: Voloszban az Európa Kupa selejtezőjében 11-9-re nyertek a magyarok, majd a sorozat hatos döntőjében Pontevedrában 7-6-ra a rivális diadalmaskodott, ezt követte július 6-án Rotterdamban egy 9-9-s döntetlen.

A magyarok kihagyták, az olaszok viszont belőtték az első előnyüket. A második magyar fór sem hozta meg a várva várt első gólt, ráadásul rendkívül rossz lövésekkel próbálták bevenni a játékosok az olasz kaput. A rivális így növelte előnyét, Gangl mintha picit mellé nyúlt volna. Két perccel a negyed vége előtt megtört a jég: fórban egy blokkolt lövés és egy kapufa után Parkes közvetlen közelről lőtte be a kipattanót. A negyed végén újra előnyben játszhattak az olaszok, Bianconi lövése pedig Gangl tenyeréről vágódott a hálóba (1-3).

A második ráúszásra emberelőnyben készülhetett a magyar csapat, így rendkívül fontos volt, hogy Szilágyi elhozza a labdát: ezt meg is tette, Keszthelyi pedig nagy erővel pattintott a hálóba. Támadásban két óriási magyar hiba következett, így Garibotti második találata szinte törvényszerű volt. Ezután a kapusból lett center, Gyöngyössy harcolt ki ötméterest, amelyet Keszthelyi értékesített. A magyar csapatkapitány lefordulásból egyenlíthetett volna, de ejtését védte Gorlero. Bő két perccel a nagyszünet előtt egyenlített a magyar csapat: Parkes újra egy kipattanóra eszmélt villámgyorsan. A magyarok védekezése összeállt, a sokadik kontra után is állták a sarat, elől pedig működött a centerjáték, Gyöngyössy akcióból csavart a hálóba (5-4).

A fordulást követően növelte előnyét a magyar válogatott: Leimter kissé kiszorított helyzetből is kilőtte a jobb alsó sarkot, az olaszok azonban egy szépen végigjátszott fórból szépítettek. Illés második kiállítását kivédekezte a csapat, Emmolo hajszálpontos lövésével szemben azonban már tehetetlen volt. Az olaszokat ebben az időszakban érezhetően „megnyomták” a bírók, azonban a körülményekhez képest ezt jól átvészelte a magyar együttes, de így is egygólos hátrányba került. Egy perccel a szünet előtt újra Gyöngyössy harcolt ki ötöst – azt követően, hogy a bírók szinte végig ellene fújtak -, Keszthelyi lövését viszont fogta az olasz kapus. Az olaszok fórból Garibotti révén azonnal büntettek (6-8).

A zárófelvonás első percei Leimeterről szóltak, előbb két lövését védte az olasz kapus, fórból azonban nem hibázott. A kétgólos különbség gyorsan visszaállt, a csapatkapitány Queirolo messziről talált be, de a túloldalon ugyanígy tett Szilágyi is. Percekig nem változott az eredmény és helyzet sem nagyon volt, majd Gyöngyössy harcolt ki egy kiállítást, Bíró Attila pedig időt kért: a figurába ugyan hiba csúszott, de Szilágyi egy óriási góllal mentette a helyzetet, megoldása pedig egyenlítést jelentett. Az olaszok is megkapták a maguk előnyét, a reklamáló Bíró Attilát pedig kiállította a játékvezető. A fór kimaradt, de az olaszoknál maradt a labda, az ejtés pedig a kapufán landolt. Ötven másodperccel a vége előtt indult a magyar támadás, Keszthelyi keresztbe úszott és csodálatos mozdulattal betalált.

Az olaszok azonban hatalmas lehetőséghez jutottak: 18 másodperccel a vége előtt büntetőt lőhettek, amelyet a mérkőzésen összességében kicsit bizonytalan Gangl megfogott, így a bravúrja magyar továbbjutást ért!