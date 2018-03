Virtuálisan már kibékültek

Hosszú Katinka és Shane Tusup jelezte a világnak: együtt harcolnak ellene

Hiába zajlik javában a 120. országos úszóbajnokság Debrecenben, hiába közelítette meg Milák Kristóf egy századra a 200 méter pillangó Európa-csúcsát, hiába szerezte meg Cseh László 150. bajnoki érmét, mégis Hosszú Katinkáék csütörtöki Instagram-posztja tematizálja a honi sportéletet, sőt az egész bulvármédiát.

Csütörtök mosolygós közös fotó jelent meg Hosszú Katinka Instagram-oldalán az úszónőről és férjéről, Shane Tusupról a következő szöveggel: You and me against the World – Te és én együtt a világ ellen.

Csaknem fél éve ez volt az első közös fotó a házaspárról, úgyhogy nemcsak az internet világa bolydult fel, hanem a bulvár- és a „komoly” média is. (Még külföldön is, hiszen az egyik vezető szakportál, a Swimswam.com is foglalkozott a fotóval.)

Az előzményekről annyit: a pár kapcsolata tavaly decemberben romlott meg, különköltöztek, Hosszú klubtársával, Dudás Dániellel utazott floridai nyaralásra, másfél hónapja az Iron Lady beadta a válókeresetet, csakhogy nemrégiben a békülés jelei kezdtek mutatkozni. Váratlanul leállították a válási folyamatot, Hosszú és Tusup három hetet töltött együtt a tengerentúlon (az nem derült ki, hogy edzőtáboroztak vagy az anyagi ügyeiket intézték), és Hosszú hivatalosan is Tusupot jelölte meg edzőjeként, amikor arról volt szó, hogy ki kapja a Kiemelt edzői programban a havi egymillió forintos apanázst.

Most pedig a közös fotó, a minimum megkérdőjelezhető valóságtartalmú szöveggel, hiszen a világ még véletlenül sincs ellenük, ellenkezőleg, mindenki azért szurkol, hogy Katinka úszóként és feleségként is ott folytassa, ahol tavaly decemberben megszakadt a tündérmese.

A kérdés most az – sportszakmailag, hiszen a magánéletük csak kettejükre tartozik –, hogy a váratlan bejelentés milyen hatást gyakorol az úszónő idei versenyprogramjára.

– Kezdésnek annyit, hogy – minden ellenkező híreszteléssel szemben – folyamatosan beszélek Katinkával, akár e-mailben, akár telefonon, de ezekről a beszélgetésekről igazából nincs mit mondanom. Vagy mert semmi konkrétumot nem tartalmaznak, vagy mert bizalmasak – mondta lapunknak Sós Csaba szövetségi kapitány.

– Nekem mint a válogatott szakmai vezetőjének minden vágyam az, hogy Katinka elinduljon az augusztusi glasgow-i Európa-bajnokságon, de őszintén szólva kevés realitását látom annak, hogy a háromszoros olimpiai bajnok a hozzá méltó formába lendüljön három hónap leforgása alatt. Ami biztos: a múltban bebizonyosodott, hogy ez a két ember együtt képes világraszóló eredményekre, és jelen pillanatban csak Tusup szakmai irányításával tudom elképzelni Katinkáról, hogy régi fényében csillogjon.

Ám ami egyszer eltörött, azt nehéz összeforrasztani, és az is feltételezhető, hogy nem csupán érzelmi és szakmai szempontok motiválták a hirtelen egymásra találást. Hiszen akkora vagyonról van szó, amely olyannyira összefonódott, hogy szinte lehetetlen igazságosan kettéosztani, így aztán egyfajta kényszerházasság is benne van a levegőben.

Eközben azért Debrecenben zajlanak az országos bajnokság küzdelmei. Csütörtökön Cseh László két aranyat szerzett (50 pillangón holtversenyben Kozma Dominikkel), a második volt a 150. nagypályás ob-érme. A 400 méter férfi gyors befutója elképesztően izgalmas volt, Bernek Péter két századdal (3:48.69 p) „nyúlta le” az ezen a távon is káprázatosan teljesítő Milák Kristófot.

Pénteken hivatalosan is megalakult az Olimpiai Bajnokok Testülete, amelynek egyik tagját, Gyurta Dánielt ünnepélyesen visszavonultatták. A nagypéntek legjobb időeredménye Németh Nándor nevéhez fűződik, az egriek ifjúsági világbajnoka 48.31 mp-cel nyerte a 100 méter gyorsot, öt századdal elmaradva Kozma Dominik országos rekordjától. 400 méter vegyesen Verrasztó Dávid (4:12.98 p) simán verte Bernek Pétert, mint ahogy a hölgyek hasonló számában Kapás Boglárka (4:38.27 p) Késely Ajnát.